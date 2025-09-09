ARMONIE Stagiunea 2025–2026 a Filarmonicii „Dinu Lipatti” începe sub semnul Festivalului „George Enescu”

Două concerte de excepție, cu artiști internaționali, marchează deschiderea noii stagiuni muzicale la Satu Mare

Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare, în parteneriat cu Artexim și cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, anunță deschiderea stagiunii 2025–2026 prin două evenimente extraordinare desfășurate sub egida prestigiosului Festival Internațional „George Enescu”.

Managerul general al instituției, Emoke Kovacs, alături de directorul adjunct Claudiu Pitic, a prezentat marți, în cadrul unei conferințe de presă, programul noii stagiuni, subliniind onoarea de a fi din nou parte a celui mai important eveniment cultural al muzicii clasice din România.

Recital cameral cu David Grimal și Roman Lopatynskyi

Duminică, 14 septembrie 2025, ora 19:00 – Sala Filarmonicii „Dinu Lipatti” va găzdui un recital cameral de excepție, susținut de violonistul francez David Grimal, renumit pentru viziunea sa artistică, și de pianistul ucrainean Roman Lopatynskyi, laureat al Concursului Internațional „George Enescu” 2024.

Cei doi muzicieni vor interpreta lucrări de Béla Bartók, George Enescu și César Franck, oferind publicului o seară memorabilă, în care tradiția și modernitatea se vor întâlni pe aceeași scenă.

Beethoven pentru început de stagiune

Joi, 18 septembrie 2025, ora 19:00, melomanii sunt invitați la Concertul simfonic de deschidere a stagiunii 2025–2026. Sub bagheta și arcușul aceluiași David Grimal, Orchestra Filarmonicii „Dinu Lipatti” va interpreta două capodopere ale lui Ludwig van Beethoven:

Concertul pentru vioară în Re major, op. 61

Simfonia nr. 7 în La major, op. 92

Prezența lui David Grimal în dublă ipostază – dirijor și solist – promite un eveniment artistic de referință pentru începutul de stagiune.

Roman Lopatynskyi – un pianist de renume mondial

Născut la Kiev în 1993, Roman Lopatynskyi este unul dintre cei mai apreciați pianiști ai generației sale. Laureat a peste 20 de competiții internaționale, printre care Hamamatsu, Busoni, Horowitz și Rubinstein, acesta a câștigat în 2024 Premiul I și Premiul „Radu Lupu” la Concursul Internațional „George Enescu”.

Cu recitaluri susținute pe scene de prestigiu din Tokyo, New York, Viena sau Gstaad, Lopatynskyi a colaborat cu orchestre importante, precum Tokyo Symphony sau German Radio Philharmonic.

Alte spectacole

În perioada 29 septembrie – 3 octombrie, Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” îi invită pe cei mai tineri iubitori ai muzicii la concertele educative din cadrul noului proiect intitulat „De la Menuet la Vals – Povestea unui Dans”, desfășurat sub bagheta dirijorului Cristian Spătaru.

Acest demers își propune să aducă în fața copiilor farmecul și evoluția dansurilor de la curtea regală până la rafinamentul sălilor de concert, transformând experiența muzicală într-o adevărată poveste sonoră.

De asemenea, în perioada 9-23 octombrie Filarmonica organizează ediția 48 a Festivalului Internațional „Zilele Muzicale Sătmărene” cu artiști de talie internațională precum : Chih Yuan Michael Chang – Taiwan, Dominic Grier – Anglia, Sergey Simakov – Germania, Demre Erdem – Turcia, Andrei Licareț, Valentin Șerban, Ion Storojenco. Printre concertele camerale se numără proiectele ”Un American la Paris” și ”Cafe Gourmand”.

Până la sfârșitul anului iubitorii de muzică simfonică se vor putea bucura de Requiemul de Verdi în interpretarea Corului Filarmonicii din Târgu Mureș și proiecte simfonice precum In My Village Symphonic, Sheherezade 1001 de nopți, Anotimpurile de Piazzolla și Vivaldi îmbinat cu dans contemporan și mult așteptatele concerte de Crăciun.

Acces la evenimente

Ca o noutate, începând cu această stagiune, biletele vor fi disponibile și online, pe platforma Entertix, astfel încât să poată fi achiziționate simplu și rapid. Biletele pentru cele două concerte sunt disponibile la casieria Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare sau online pe entertix.ro.

Cele două seri inaugurale promit să fie un adevărat festin muzical, aducând la Satu Mare excelența interpretativă și spiritul Festivalului „George Enescu”.