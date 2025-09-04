Arte marțiale: Samuraiul Magos Robert Jr. – un instructor de nota 10, la doar 20 de ani

Vara aceasta a adus numeroase realizări pentru tânărul sportiv sătmărean Magos Robert Jr., care a reușit să îmbine cu succes studiile universitare, activitatea sportivă și perfecționarea profesională. La doar 20 de ani, Robert a absolvit cursul de Instructor sportiv – specializarea karate, o calificare recunoscută de Ministerul Educației și Ministerul Muncii, obținând nota maximă.

Performanțele sale nu se limitează însă doar la partea academică. Robert este deja un sportiv consacrat, cu un palmares impresionant: numeroase medalii câștigate la competiții naționale și internaționale, precum și titlul de deținător al centurii negre 2 Dan.

Pe lângă rolul de sportiv, Robert își asumă și poziții de conducere și responsabilitate: este vicepreședinte al ACS Samuraiul Satu Mare și director sportiv al Asociației Județene de Karate Satu Mare.

În cadrul clubului, el contribuie activ la pregătirea noii generații de campioni, coordonând lotul de performanță de copii și cadeți, alături de tatăl său, Sensei Magos Robert (6 Dan), și Sensei Filer Ivan (4 Dan).

”Prin muncă, ambiție și dedicare, Magos Robert Jr. demonstrează că vârsta nu este o barieră atunci când pasiunea și perseverența se împletesc. Drumul său este o inspirație pentru tinerii care își doresc să atingă excelența în sport și nu numai.” E mesajul transmis de conducerea CS Samuraiul pe pagina oficială de internet.