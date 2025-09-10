Au sosit întăriri: trei jucători noi la CSM Olimpia Satu Mare

Liga a 2-a

– Urmează partida de duminică, de la ora 11, cu Corvinul Hunedoara

Conducerea clubului CSM Olimpia Satu Mare anunță sosirea a trei noi fotbaliști care, în sezonul 2025/2026, vor întări lotul echipei de Liga 2.

Fundașul dreapta de 19 ani Matei Marin s-a format la juniorii CSA Steaua București. În această vară a fost transferat de prim-divizionara FC Dinamo, după ce a făcut parte din lotul naționalei U19 a României la Campionatul European, unde a bifat și minute pe teren.

În baza acordului semnat cu Dinamo, Matei va evolua sub formă de împrumut la CSM Olimpia Satu Mare în sezonul 2025/2026.

Mijlocașul ofensiv de 26 de ani Adrian Laurențiu Pop a debutat la nivel de seniori la CFR II Cluj, apoi a evoluat timp de 5 ani la Unirea Dej în Liga 2. Sezonul precedent l-a petrecut la CSA Steaua București.

Fundașul central de 24 de ani David Stăiculescu s-a format la academia clubului CSU Craiova. De-a lungul carierei a evoluat în Liga 2 la Gloria Buzău, iar sezonul trecut a îmbrăcat tricoul celor de la CSM Focșani.

Cei doi din urmă au semnat un contract cu conducerea clubului nostru valabil pentru acest sezon.

”Le urăm bun venit lui Matei Marin, Adrian Laurențiu Pop și David Stăiculescu în familia CSM Olimpia. Suntem convinși că prin experiența și talentul lor, noile achiziții vor contribui la un sezon de succes în Liga 2. Le dorim mult succes la Satu Mare!” transmite conducerea clubului într-un comunicat.

În același timp, conducerea clubului anunță că, de comun acord, se reziliază contractele a trei jucători care, în sezonul trecut, au contribuit la succesele echipei noastre și la promovarea în Liga 2. Le mulțumim lui Abdoul Diomande, Tudor Lucaci și Gheorghe Gondiu pentru munca depusă în culorile galben-albastre. În același timp, conducerea Olimpia VSK l-a împrumutat pentru acest sezon pe Constantin Trip, care s-a alăturat lotului echipei în vară. Conform înțelegerii, acesta va evolua în continuare sub culorile formației Lotus Băile Felix, care activează în Liga a 3-a.

Urmează partida cu Corvinul Hunedoara

După pauza de două săptămâni cauzată de meciurile echipelor naționale, CSM Olimpia revine în campionat cu un meci extrem de dificil, acasă cu Corvinul Hiunedoara. Partida e programată duminică de la ora 14 pe stadionul ”Olimpia-Daniel Prodan” și va fi transmisă și pe canalele Digisport 1 și Primasport1.

Biletele online pentru meciul de campionat de duminică (11:00), pe teren propriu, împotriva formației FC Corvinul 1921 Hunedoara, sunt acum disponibile! În ziua meciului, biletele vor putea fi cumpărate și fizic, la stadion.

Biletele pot fi achiziționate pe: www.bilete-csmolimpia.ro

Programul etapei a 6-a

Joi 11 septembrie 2025

Steaua București – ASA Târgu Mureș ora 20:30

FC Voluntari – Concordia Chiajna ora 18:00

Vineri 12 septembrie 2025

Ceahlăul Piatra Neamț- FC Bihor Oradea ora 18:00

Sâmbătă 13 septembrie 2025

CS Afumați- ACSM Politehnica Iași ora 13:30

FC Bacău – CSM Reșița ora 11:00

CSC Dumbrăvița-Sepsi OSK Sfântu Gheorghe ora 11:00

AFC Câmpulung – Muscel 2022- Chindia Târgoviște ora 11:00

Metalul Buzău – CSC 1599 Șelimbăr ora 11:00

Gloria Bistrița- CS Dinamo București ora 11:00

CSM Slatina – CS Tunari ora 11:00

Duminică 14 septembrie 2025

CSM Olimpia Satu Mare- Corvinul Hunedoara 1921 ora 11:00

Stadion Olimpia – Daniel Prodan