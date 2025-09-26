Baba-oarba

În partea cealaltă, în stratosferă, un val arctic bântuie peste numele cu pretenții precum Craiova, Rapid și Dinamo, lăsând spațiu de manevră insolitei Botoșani, lapis redivivus-ului din Pitești, intrusei din Slobozia și „Bătrânei doamne”. Patru victorii au obținut gazdele în primele patru jocuri ale etapei și când toți se pregăteau pentru a cincea și a șasea na-ți-o bună că ți-am dres-o că Aradul și Sibiul au deraiat garniturile trase de locomotivele cu aburi. După cel mai frumos și bogat meci al etapei, cel de luni din Clinceni, mai cade un fulger din tridentul lui Poseidon tocmai pe visătoarea Dinamo.

Altfel spus Botoșani – FCSB 3-1 cu scuzele mele pentru patronul moldovenilor pentru că l-am bănuit de noncombat; Argeș – „U” 1-0 sub ochii lui Dobrin și Ivansuc ascunși după un norișor; Oțelul – Craiova 1-0 grămadă peste, apoi sub, olteni; Slobozia – Petrolul 1-0 caraghios; CFR – UTA 1-1 cu ciondăneală în recreația mare; Rapid – Sibiu 1-2 cu un gol fabulos al lui Buș ce-a-ntors tribuna împotriva alor săi; Miercurea Ciuc – Metaloglobus 2-2 spectaculos, fără frâne și educatori; Dinamo – Farul 1-1 ca pe vremea Chiriței.

A doua treime a campionatului începe azi. Inutil să mai spun că de data asta balanța se înclină spre vizitatori, cinci din primele șase clasate jucând în deplasare. Să sperăm că vom reveni la un număr de goluri mai mare pentru că în etapa a zecea din nou au fost doar 18, din care 11 pentru gazde.

Craiova – Dinamo (vineri, ora 21) Derbiul etapei. Liniștea faptului că oltenii nu pot pierde primul loc s-ar putea să le priască dinamoviștilor. Mi-aș dori un egal dar e greu să se întâmple. Cred că va fi o învingătoare și cel mai aproape de potou tot gazdele sunt;

Farul – Slobozia (duminică, ora 17,30) Punctul cam nemeritat luat de marinari în etapa trecută poate le-a deschis apetitul. Oricum oaspeții ocupă cam un loc conjunctural printre pretendentele la grupa campionat. Nu se știe. Ne vom elucida după ultimul fluier al arbitrului;

Sibiu – Pitești (vineri, ora 18) Meciul de deschidere al etapei. În mod normal sașii ar trebui să-și fi găsit tonusul după victoria nebănuită până în minutul 75 al meciului din Giulești. Piteștiul a arătat că stă bine pe picioare. N-ar trebui să ratați acest joc;

Petrolul – Rapid (sâmbătă, ora 20,30) Primvs derby. Știți de ce îi spune așa? Pentru că prima lor întâlnire a avut loc în 1931. Mai precis pe 1 noiembrie 1931. Petrolul se numea Juventus și „locuia” în București. Rapidul se numea CFR și „locuia” în Grivița (peste drumul ferat de Giulești, dincolo de Podul Grant, un mastodont metalic la acea vreme care mi-a îmbujorat și prăfuit anii de liceu). De atunci s-au întâlnit de 132 de ori, în 63 din partide rapidiștii ieșind învingători (petroliștii doar de 38 de ori);

Metaloglobus – Botoșani (luni, ora 18) Oare vor găsi bucureștenii drumul spre victorie? Ar fi prima a lor în istorie. Scurtă istorie. Doar ceva peste 900 de minute. Botoșaniul, văzându-se pe podium, pornesc drept mari favoriți dar Grozavu a mai avut parte de grozăvii;

„U” – CFR (luni, ora 21) Ultimul joc al etapei prilejuiește derbiul Clujului. Nici una din echipe nu este mulțumită de jocul lor de până acum, joc ce le-a și trimis pe locurile 9, respectiv 12. Aș dori ca Moțul să se impună…

UTA – Miercurea Ciuc (sâmbătă, ora 15) Nu cred că arădenii vor răsturna borcanul su smântână tocmai acum, chiar dacă ciucanii au arătat în ultimul lor joc că practică un joc frumos. Nu-i suficient pentru maghiarii lui Ilyes.

FCSB – Oțelul (duminică, ora 20,30) Cenușăreasa etapei. Pe undeva mă gâdilă poziția din clasament a echipei bucureștene dar recunosc că nu-i frumos. Mai ales că ea ne reprezintă și în Europa. Sper că aseară s-au întors cu cel puțin un punct de pe meleagurile de sub nivelul mării (Deventer).

Opriți războaiele!