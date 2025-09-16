Campioana Crasna Moftin pierde la Ghenci și cedează șefia seriei B

Liga 4:

– Goluri multe (24) marcate în prima etapă a seriei A

Etapa a treia din Liga a 4-a, seria B a adus schimbări importante la vârful clasamentului. Campioana en-titre, Crasna Moftinu Mic, a pierdut surprinzător la Ghenci, scor 1–0, și a cedat primul loc în favoarea gazdelor. Cu această victorie, Ghenci 2006 urcă pe prima poziție a clasamentului, neînvinsă după trei etape.

Și Fortuna Căpleni a rămas neînvinsă, însă echipa mai are de disputat restanța din prima rundă.

Fotbal și sărbătoare la Urziceni

Un meci cu adevărat special s-a jucat la Urziceni, unde sâmbătă a avut loc și tradiționalul bal al culesului strugurilor. În pauza partidei, dansatorii îmbrăcați în costume populare au oferit un moment artistic pentru publicul numeros, aducând noroc gazdelor. Kneho Urziceni a făcut o repriză secundă excelentă și s-a impus cu 4-1 în fața oaspeților de la Victoria Petrești, după ce la pauză scorul era egal, 1–1.

Rezultate, Liga 4 – Seria B, etapa a III-a

Kneho Urziceni – Victoria Petrești 4–1 (1–1)

Real Andrid – Schwaben Cămin 6–0 (5–0)

Viitorul Lucăceni/Berveni – Vulturii Santău-Tășnad 2–1 (1–0)

Ghenci 2006 – Crasna Moftinu Mic 1–0 (0–0)

Unirea Pişcolt – Ciumești 4–2 (2–0)

Fortuna Căpleni – Someșul Oar 3–2 (3–0)

Fröhlich Foieni – Recolta Sanislău 3–1 (2–0)

Seria A: start cu ploaie de goluri

În seria A, s-a dat startul competiției cu meciuri spectaculoase și multe goluri. Din păcate, partida Voința Lazuri – Cetate Ardud 800 nu s-a disputat, ardudenii neprezentându-se la seniori astfel că echipa gazdă a câștigat la „masa verde” cu 3–0. La juniori în meciul de deschidere s-a jucat și s-a încheiat cu scorul de…8-6!

În celelalte meciuri s-au înscris nu mai puțin de 24 de goluri: Voința Turț a câștigat cu 6–3 în fața Daciei Medieșu Aurit, Victoria Apa a învins cu 5–2 pe Recolta II Dara, iar Sportul Botiz s-a impus cu 3–2 contra Înfrățirii Tiream.

Sportul Botiz: Hoban Laurențiu, Tursuc Călin, Notigan Robert, Lung Alin, Chifor Robert, Waren Pereira, Lucian Giurgiuman, Temian Codrin, Mandulu Exploit, Lobonț Mark și Negru Gabriel. Rezerve: Kanalos Laurențiu, Horea Lucian Tamas Kiraly, Venus Martinez, Roșca Cristian, Forgaci Sergiu, Țuturas Tudor, Godime Nimeli. Antrenori: Nelu Donca și Jula Adrian.

Rezultate, Liga 4 – Seria A, etapa I

Victoria Apa – Recolta II Dara 5–2 (2–0)

Voința Turț – Dacia Medieșu Aurit 6–3

Sportul Botiz – Înfrățirea Tiream 3–2 (2–1)

Voința Lăzuri – Cetate Ardud 800 3–0 (fără joc)

