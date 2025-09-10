Caricatură

Confuziile în analizele propriilor jucători și în ale jucătorilor echipelor adverse, capacitate în care excela în perioada sa de glorie, îl duc la decizii eronate, decizii care se repercutează implacabil asupra tabelei de marcaj. Păcat. Am fost unul dintre cei care i-am admirat parcursul profesional atât ca fotbalist cât și ca antrenor. Ba chiar am interacționat în câteva rânduri. Mai precis de două ori. Prima dată am fost copil de mingi la un meci Stegul Roșu Brașov – Dinamo pe „Tineretului” din Bartolomeu, ocazie cu care mi-a făcut semn să-i așez mingea pentru o lovitură de colț, mai apoi l-am arbitrat într-un meci amical Corvinul Hunedoara (unde era antrenor-jucător, iar Dumitrache jucător) – Gloria Buzău (cu Culae Lupescu antrenor și Dudu Georgescu în echipă).

După Mondialul din 1970 am citit în revista „Fotbal” un articol intitulat „E greu să fii soția lui Mircea Lucescu?”. Cred că acela a fost momentul în care am început să-l îndrăgesc, iar când a ajuns, peste ani, antrenor la Rapid eram în culmea bucuriei. Astăzi dacă aș avea putere l-aș îndemna să se retragă. Nu să nu mai iubească fotbalul, pentru că așa ceva nu este posibil, ci doar să rămână la postura de sfetnic. Atât despre națională.

Să trecem la campionat. Cu etapa a noua revine în atenția microbistului român campionatul intern: Superliga. Pare a fi o etapă a oaspeților, în șase din cele opt partide aceștia fiind mai bine situați în clasament. Doar pe Arena Națională și pe „Ion Oblemenco” gazdele sunt favorite din acest punct de vedere.

Craiova – Constanța (duminică, ora 18) Derbiul etapei. Chiar spuneam că în ochii statisticienilor gazdele sunt favorite. Să fie chiar așa? Experiența mea îmi spune că în acest caz nu vor fi răsturnate calculele, dar de atâtea ori realitatea mi-a dat peste nas încât nu știu ce să mai zic. Cred că fotbalul va avea de câștigat în acestă horă;

„U” – Rapid (vineri, ora 21) Meciul de pătrundere în toamna fotbalistică. Grea misiune pentru Gâlcă. Nici a lui Sabău nu e ușoară. Perioada de transferuri ce tocmai s-a încheiat i-a adus pe Postolachi la ardeleni și pe Bolgado la giuleșteni în ultima zi. Nu cred că vor fi și integrați ca titulari. Mă aștept la un meci deschis în care orice rezultat este posibil. Asta nu înseamnă că dorința mea nu este să câștige Rapidul;

Arad – Pitești (sâmbătă, ora 16) Meciul revelațiilor. Trebuie să recunoaștem că suntem impresionați de rezultatele celor două echipe. De fapt de jocul acestora, joc care place, chiar dacă în ambele echipe s-au produs mutații importante atât în loturi cât și pe bancă sau în birouri; Aș prefera ca punctele să râmână pe malul Mureșului;

Galați – Botoșani (duminică, ora 15,15) Acum, că au rămas doar două echipe din Moldova, este mai ușor să definim acest meci ca derbiul Moldovei. Prilej pentru Leo Grozavu să demonstreze că ambițiile sale declarative au și acoperire prin joc și rezultate. Laszlo Balint este un adversar destul de incomod și capabil să-i facă față chiar dacă zilele trecute s-a ridicat de pe masa de operție (o chestie pe la genunchi);

Petrolul – Dinamo (luni, ora 21) Meciul de închidere al etapei. Câte amintiri îți pot produce un astfel de meci…? Dar nu vă mai bâzâi cu trecutul mai mult sau mai puțin îndepărtat. Despre „mâine” mi-e frică să vorbesc așa că nu-mi rămâne decât meciul de luni. Cred că bucureștenii se vor impune cu relativă ușurință;

Sibiu – Slobozia (luni, ora 16) Țin cu sașii, desigur. Slobozia ocupă un loc pe care după părerea mea nu-l merită;

FCSB – Miercurea Ciuc (duminică, ora 21) Dacă nici acum…!? Dacă nici acum campioana nu se impune…? Nu prea cred în blesteme. Încerc să caut explicații prin alte cotloane. Unele cu caracter laic, gen intempestivitatea latifundiarului, decriptarea schemelor cipriotului, lehamitea seniorilor… chestii din astea;

Metaloglobus – CFR (sâmbătă, ora 21,30) Cenușăreasa etapei. Oaspeții fac impresia unei echipe pe cale de dezmembrare. Părerea mea nu este chiar asta chiar dacă umblă zvonuri pe la rubrica vânzare-cumpărare. Mă aștept la o revigorare a jocului frânarilor. Ar fi ocazia ideală, adversarul dovedindu-se intimidat de nivelul competiției.

Opriți războiul!