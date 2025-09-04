Ciucanii mândri de vecinii lor

A fost o etapă a gazdelor, oaspeții nereușind decât 5 puncte din totalul de 24 posibile. Și la eficacitate au dominat gazdele, punctând de 12 ori față de doar 7 reușite ale vizitatorilor. Cred că este prima etapă din acest campionat în care nu am înregistrat nici o surpriză. Chiar dacă nu au câștigat favoritele în toate, cele trei egaluri sunt considerate normale. Performera etapei cred că o putem numi pe „U”, șepcile roșii întorcându-se de pe maidanul din Clinceni cu trei puncte. Aș mai face o remarcă. Acolo unde terenul le-a permis echipele au dezvoltat un fotbal de calitate. Aici mă refer la jocurile de pe Arena Națională, de la Ovidiu și Botoșani, din Gruia și, în prima repriză, de pe Giulești. De fapt doar cel de la Miercurea Ciuc a cam lâncezit. Iată și rezultatele în ordinea disputării meciurilor: Rapid – UTA 2-0 mulțumitor în prima repriză și la conservare în cea de-a doua; Slobozia – „U” 0-1 pe un teren dificil cum vă spuneam; Dinamo – Sibiu 2-0 golul din min. 73 liniștind lucrurile; Argeș – Metaloglobus 2-1, s-a jucat ceva fotbal doar 15 minute, nici terenul din Mioveni nefiind la standardele Superligii; Botoșani – Craiova 1-1 echitabil într-un derbi onorat; CFR – FCSB 2-2 un pic nedrept pentru bucureșteni; Miercurea Ciuc – Oțelul 1-1 tot rezonabil, doar patru maghiari titulari; Farul – Petrolul 2-1 cu dorințe după nevoi și realizări după șansă, frumos joc.

Pauza competițională ne dă răgazul să vorbim un pic și despre loturile naționale. Despre reprezentativa lui Mircea Lucescu vă ține la curent cu profesionalism colegul meu Florin Mureșan, așa că mă voi ocupa de celelalte loturi.

Naționala de tineret (născuți începând cu 1 ianuarie 2004) ia startul astăzi, la Iași de la ora 18,30, într-o nouă ediție a Campionatului European pentru tineret în compania selecționatei Kosovo. Marți va disputa al doilea joc în San Marino. Elevii lui Curelea mai sunt în grupă cu Spania, Finlanda și Cipru. Sunt 14 locuri pentru care luptă 51 de națiuni repartizate în 9 grupe. Cine se califică vă las pe voi să calculați, metoda fiind cea arhicunoscută. La noi în grupă pentru departajarea echipelor clasate pe locul doi nu se iau în considerare rezultatele cu ultima clasată.

Iencsi, noul antrenor al selecționatei sub 20 de ani, are liber în această pauză competițională, jocurile oficiale fiind programate abia în 2026. Tizul lui Iencsi, Adrian Dulcea se va ocupa de naționala sub 19 ani. Aseară a disputat primul ei meci amical (1-1) în Danemarca, iar duminică de la ora 13 va juca în Suedia un al doilea joc. La cei sub 18 ani Ion Marin a programat un stagiu de pregătire în Moldova cu două meciuri amicale în compania selecționatei vecinilor: azi la Tiraspol de la ora 17 și duminică la Vadul lui Vodă de la ora 12. Under 17, condusă de Nicolae Grigore, nu se întâlnesc decât ca să se cunoască. Și ei intră în focuri abia în 2026.

Alexandru Ciobanu, selecționerul celor sub 16 ani are în această perioadă o competiție semioficială, „Turneul celor patru națiuni” care se desfășoară în Danemarca (azi de la ora 18) și la care mai participă Portugalia (am jucat miercuri și am câștiga cu 2-1) și Turcia (duminică de la ora 13). Despre selecționata sub 15 ani nu se știe nimic. Nici măcar antrenorul nu a fost desemnat.

Opriți războiul!