Crasna Moftin, singura echipă cu punctaj maxim după două runde!

Liga a 4-a , seria B

– Echipa din Oar a reușit scorul etapei iar Foieni a obținut un succes categoric la Santău

După meciurile de duminică din Seria B a Ligii a 4-a, campioana en-titre Crasna Moftinu Mic a rămas în fruntea clasamentului, fiind totodată singura echipă care are punctaj maxim după două etape. E drept că duminică echipa din Moftin a obținut o victorie la masa verde , deoarece meciul din etapa a doua nu s-a disputat: adversara din Lucăceni nu s-a prezentat la teren, iar cel mai probabil, Crasna va câștiga la „masa verde”.

Cea mai clară victorie a etapei a fost obținută de echipa din Oar, însă aceasta a rămas pe locul secund în clasament, urmată de Sanislău, Ghenci și Foieni, care și-au trecut în cont prima victorie a sezonului.

La Santău s-a jucat din nou fotbal iar Vulturii, cu o echipă formată în mare parte din juniori , a cedat , 0-5 în fața celor de la Foieni, la pauză 0-1.

Duminică s-a disputat și un meci reprogramat din prima etapă a Ligii a 5-a. Deși „județul” începe abia weekendul următor, echipele din Supur și Babța au jucat în avans iar partida s-a încheiat cu victoria gazdelor, însă supurenii au reclamat jocul dur dus până la limita regulamentului de adversari.

„Un meci urăt dar cu rezultat pozitiv , am câștigat cu 4-1 prin golurile înscrise de Bontea Patrik , Nemeti Cosmin , Ruben Balota si Iancu Rosian .

Este dezolant să iti vezi coechipieri care cer înlocuire deoarece se gândesc sa nu ii “rupă” vreunul. Mentalități gen “lasă-mă 2 minute ca il rup si ies” nu le-am întâlnit demult .

Mulțumesc colegilor si echipei care au arătat demnitate in teren .

Mulțumim spectatorilor , care de data asta au fost destul de mulți , inclusiv din SUA .” au transmis cei de la Dacia Supur pe pagina oficială de facebook a clubului.

LIGA 4, Seria B, Etapa a 2-a

Schwaben Cămin – Fortuna Căpleni 3–3 (1–2)

Vulturii Santău – Fröhlich Foieni 0–5 (0–1)

Recolta Sanislău – Kneho Urziceni 2–0 (1–0)

Victoria Petrești – Real Andrid 2–1 (0–1)

Ciumești – Ghenci 2006 2–4 (1–2)

Crasna Moftinu Mic – Viitorul Lucăceni/Berveni 3–0 (fără joc, prin neprezentare)

Someșul Oar – Unirea Pişcolt 7–0 (3–0)

Etapa viitoare – 13-14 septembrie

Viitorul Lucaceni / Berveni – Vulturii Santău

Ghenci 2006 – Crasna Moftinu Mic

Unirea Pişcolt – Ciumeşti

Fortuna Căpleni – Someşul Oar

Real Andrid – Schwaben Kalmandi Cămin

Kneho Urziceni – Victoria Petreşti

Frohlich Foieni – Recolta Sanislău

LIGA 5, Etapa 1

Dacia Supur – Voința Babța 4–1 (1–0)