CSM Olimpia: Înfrângere categorică în amicalul de la Nyiregyhaza

Într-un meci amical, echipa de fotbal CSM Olimpia Satu Mare a suferit o înfrângere categorică, scor 0-6 pe terenul formației Nyíregyháza Spartacus, echipă ce evoluează în prima ligă maghiară.

Meciul fusese programat încă dinaintea începerii campionatului în Liga a 2-a iar cele două echipe au convenit să se întâlnească în pauza competițională cauzată de meciurile echipelor Naționale în preliminariile Campionatului Mondial.

Partida de pregătire, disputată vineri, a consemnat și debutul unei noi achiziții a Olimpiei, jucătorul cu dublă cetățenie italo-marocană Amine Ghazoini, care a fost folosit în centrul apărării.

Sătmărenii au avut un start bun de meci iar echilibrul s-a consemnat în primele 20 de minute. Apoi gazdele au profitat de nesincronizările din jocul echipei noastre și au deschis scorul printr-o lovitură de cap, după care a urmat un iureș la poarta noastră și la pauză s-a intrat cu un avantaj de patru goluri pentru Spartacus..

La pauză tabela arăta deja 4–0, iar în repriza a doua jocul a fost mai echilibrat. Cu toate acestea, Spartacus a mai înscris de două ori, stabilind scorul final la 6–0.

Ce spune directorul tehnic, Bogdan Lobonț

La finalul întâlnirii, directorul tehnic al Olimpiei, Bogdan Lobonț, a declarat:

„Trebuie să ținem cont de momentul în care ne aflăm și de nivelul celor două echipe. În repriza a doua am văzut deja lucruri interesante. Nu trebuie să ne ascundem de realitate: ne așteaptă foarte multă muncă. Ca test, acest meci a fost extrem de util. Nu căutăm scuze, ci ne concentrăm pe faptul că am realizat anumite aspecte în care trebuie să intervenim. Rezultatul doare, este inconfortabil, dar cel mai important este să știm în ce direcții trebuie să progresăm.”

CSM Olimpia va reveni pe teren într-un meci oficial: duminică, 14 septembrie, de la ora 15:45, când, în etapa a 6-a din Liga 2, va primi vizita formației Corvinul Hunedoara.

MECI AMICAL

Nyíregyháza Spartacus – CSM Olimpia Satu Mare 6–0 (4–0)

Marcatori: Stefanos Evangelou (23’), Kovácsréti Márk (30’), Manner Balázs (39’), Edomwonyi Bright (45+2’), Gilbert Dantaye (60’), Oláh Banjámin (87’).

CSM Olimpia: Deáky Zsombor – Dorian Todoran, Amine Ghazoini, Alexandru Sabău, Cătălin Oanea, Davide Popșa, Pintér Bence, Torvund Alexander, Daniel Danu, Alin Văsălie, Magyari Szilárd.

Rezerve: Darius Văduva – Răzvan Prodan, Paul Copaci, Mircea Donca, Bontaș Kristóf, Zsiga Ervin, Constantin Trip, Beniamin Dobie, Marius Hosu.

Antrenor principal: Ritli Zoltán; director tehnic: Bogdan Lobonț.

Un italo-marocan întărește apărarea

Conducerea clubului CSM Olimpia Satu Mare a semnat un contract valabil pentru un sezon cu fundașul central în vârstă de 24 de ani, Amine Ghazoini.

Jucătorul, născut la Roma, dar cu cetățenie marocană, s-a format la centrele de juniori ale formațiilor italiene Frosinone și Torino, iar ulterior a evoluat la echipe din eșalonul al treilea din Italia și Belgia.

În septembrie anul trecut a ajuns în România, unde a jucat pentru FC U Craiova 1948, echipă care pe atunci evolua în Liga 2.

La nivel de tineret, a bifat șase meciuri pentru naționala U17 a Marocului și a jucat de două ori pentru selecționata U20 a țării nord-africane.

Ghazoini a fost titular ún meciul amical jucat vineri la Nyíregyháza, în compania prim-divizonarei din Ungaria, Spartacus, iar oficial ar putea debuta în tricoul galben-albastru pe 14 septembrie, când CSM Olimpia va primi pe teren propriu vizita celor de la Corvinul Hunedoara, în etapa a șasea din Liga 2.