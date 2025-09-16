CSM Olimpia Satu Mare, în căutarea primelor puncte ale sezonului

Liga a 2-a

– Urmează duelul cu CSC Șelimbăr de sâmbătă de la Cisnădie, partida nu va fi transmisă la TV ori pe canalul FRFTV

Etapa a 6-a a Ligii 2 s-a încheiat duminică, 14 septembrie 2025,cu duelul CSM Olimpia- Corvinul , scor 2-4. Echipa noastră a avut parte de analiza jocului cu hunedorenii, luni la prânz iar apoi băieții s-au întors rapid la antrenamente pentru a pregăti următoarea rundă. Pentru CSM Olimpia Satu Mare urmează o confruntare extrem de importantă în etapa a 7-a, sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 11:00, în deplasare la CSC Șelimbăr – formația care, asemenea sătmărenilor, nu a adunat niciun punct până acum în campionat. Partida se joacă la Cisnădie și e prima care nu va fi transmisă pe TV ori pe platforma FRFTV.

Confruntarea dintre Șelimbăr și Olimpia este catalogată deja drept „derby-ul suferinței”, întrucât se întâlnesc cele două echipe care au pierdut toate partidele disputate până acum. Ambele formații sunt presate de situația din clasament, iar meciul poate fi o șansă de restart, mai ales pentru elevii lui Bogdan Lobonț și Zoltan Ritli.

Din păcate rămâne incertă situația căpitanului Cătălin Oanea care a ieșit accidentat în duelul cu Corvinul. De asemenea și mijlocașul Calugher are probleme medicale.

Etapa a 7-a începe la Oradea

Etapa a 7-a va fi una spectaculoasă la nivelul Ligii 2, cu meciuri programate între 19 și 23 septembrie. Runda debutează vineri la Oradea, cu duelul dintre FC Bihor și FC Bacău, și se va încheia marți seara, la Târgoviște, unde Chindia primește vizita Stelei, în derby-ul etapei.

În timp ce la vârful clasamentului Corvinul Hunedoara a devenit noul lider și singura echipă neînvinsă, în partea opusă CSM Olimpia Satu Mare caută disperat prima victorie.

Programul nu i-a ajutat deloc pe „galben-albaștri”, însă duelul cu Șelimbăr pare să vină la momentul potrivit. CSM Olimpia are șansa să demonstreze că poate începe urcarea în clasament chiar de sâmbătă, la Cisnădie.

Un succes sâmbătă ar însemna nu doar primele puncte, ci și o gură mare de oxigen pentru echipă și suporteri, care așteaptă un motiv de bucurie în acest sezon.

Program etapa 7 Liga 2, sezon 2025-2026:

vineri, 19 septembrie 2025, ora 17:00

FC Bihor Oradea – FC Bacău – tv

sâmbătă, 20 septembrie 2025, ora 11:00

CS Tunari – CS Afumaţi

Concordia Chiajna – CSM Slatina

CS Dinamo Bucureşti – FC Voluntari

ACSM Reşiţa – CS Gloria Bistrița – FRF.tv

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – AFC Câmpulung Muscel

Corvinul Hunedoara – CSC Dumbrăviţa

CSC Şelimbăr – CSM Olimpia Satu Mare

sâmbătă, 20 septembrie 2025, ora 12:30

Politehnica Iaşi – Metalul Buzău – tv

duminică, 21 septembrie 2025, ora 11:00

AFC ASA Târgu Mureş – Ceahlăul Piatra Neamţ – tv

marți, 23 septembrie 2025, ora 19:00

Chindia Târgovişte – Steaua Bucureşti – tv