Darren Betea, vicecampion național la Romanian Karting Masters

Performanță

L pilotul sătmărean a avut parte de o ultimă etapă perfectă pe circuitul de la AMC Kart București

Sătmăreanul Darren Betea, elev în clasa a VI-a la Colegiul Național „Ioan Slavici”, a reușit o performanță de excepție pe circuitul de la AMC Kart București. În perioada 5-7 septembrie 2025, în ultima etapă a competiției Romanian Karting Masters, Darren a obținut locul I pe podium și cu punctele acumulate de-a lungul sezonului a terminat pe poziția a 2-a în clasamentul general, devenit vicecampion național.

Etapa a 6-a a început promițător pentru Darren, care a dominat atât antrenamentele libere, cât și pe cele oficiale, reușind să stabilească cele mai rapide tururi. Calificările l-au găsit din nou în frunte, confirmând forma excelentă.

Sâmbătă, în prima manșă, plecat din pole position, Darren nu doar că a condus cursa de la un capăt la altul, dar a și doborât recordul circuitului, încheind pe primul loc. Conform regulamentului, în manșa a doua a pornit de pe poziția a 8-a, însă a recuperat spectaculos până pe locul 2, demonstrând încă o dată că este cel mai rapid pilot de pe pistă.

Duminică, sătmăreanul și-a continuat parcursul de forță. După cel mai rapid timp în sesiunea de Warm Up, a pornit din nou din spatele grilei și a terminat manșele 3 și 4 pe locurile 2, respectiv 1. Cu două victorii și două locuri secunde, Darren Betea a acumulat 90 de puncte, câștigând etapa și urcând pe locul al doilea în clasamentul general al sezonului.

Când școala și sportul fac casă bună…

Pe lângă performanțele sportive, Darren impresionează și la școală. Elev al Colegiului Național „Ioan Slavici” din Satu Mare, acesta a încheiat clasa a V-a cu media generală 9,93, confirmând că disciplina și ambiția îl definesc atât pe circuit, cât și la școală.