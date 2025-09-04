Destinații de weekend: Munții Oașului în straie de toamnă – Trasee de drumeție de neuitat

Ușor, ușor pășim în cea mai frumoasă perioadă dedicată drumețiilor montane, cu muntele îmbrăcat în veșmintele ruginii ale toamnei și cărări de munte ascunse-n covor de frunze. Aerul răcoros al dimineții te face să cauți căldura primelor raze de soare, ziua mai scurtă, orele mai puține cu lumină îți iuțesc pașii pe potecile de munte, toate din dorința de-a revedea locuri dragi, de a-ți oferi câteva clipe de liniște în înălțimea muntelui, de-a savura acea stare de beatitudine creată de orizontul neclar al înserării tomnatice.

Am ținut să începem acest infoturistic legat de starea traseelor turistice montane din munții Oaș și Gutâi printr-o invitație la drumeție, la pas, cu rucsacul în spate, alături de o mână de prieteni, pentru acea regăsire… în nostalgii de toamnă!

În acest sens, pentru a netezi calea drumețului, salvamontiștii sătmăreni au parcurs marea majoritate a traseelor turistice, au refăcut marcajele vopsite, au înlocuit săgețile de orientare deteriorate, au curățat potecile de copacii căzuți, ba chiar mai mult, au finalizat un nou traseu turistic a cărui scurtă prezentare o vom face în cele ce urmează.

Este vorba de un traseu de legătură , marcat Cruce Galbenă, care deschide noi posibilități pentru drumețiile scurte, recomandate în special grupurilor de elevi, familiilor cu copii mici, drumeților ocazionali, ori celor care nu au la dispoziție mai mult de 2 ore dedicate unei mișcări în aer liber. Traseul amenajat face legătura între Parcul de aventură „Lunaventura” și Punctul de belvedere „Copacul singuratic”, dar împreună cu traseul Punct Galben și o porțiune din drumul județean realizează un circuit frumos care poate fi parcurs cu începere atât din parcarea Lunaventura, cât și din parcarea Telescaun Luna Șes.

Pentru o parcurgere cât mai facilă recomandăm parcurgerea acestuia în urcare, pornind pe traseul Punct Galben care are intrarea în traseu în locul denumit Parcare Telescaun Luna Ses, continuând în urcare până la Copacul Singuratic, după care ne încadrăm în coborâre pe Cruce Galbenă, prin Poiana Cioncaș până în Parcul de aventură „Lunaventura”.

Tot parcursul traseului turistic Cruce Galbenă (traseu în curs de omologare) este unul deschis, care oferă în permanență un panoramic deosebit asupra microdepresiunii Luna Șes și a Vârfului Pietroasa și pe care, în urma acestei descrieri sumare, vă invităm să-l parcurgeți!

Sursa: Serviciul Public Județean Salvamont Satu Mare

Nicolae Ghişan