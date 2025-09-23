Dirijorul Andrei Tudor și Nico pe scena Filarmonicii Dinu Lipatti

Spectacolele vor avea loc mâine și vineri de la ora 19, iar prețul unui bilet este de 84 de lei. Posesorii de abonamente pot beneficia de prezență doar la evenimentul de joi, vinerea fiind rezervată doar deținătorilor de bilete.

Sub bagheta sa va evolua de această dată cântăreața Nicoleta Matei, mai cunoscută sub numele de Nico. După cum vă veți da seama protagonista nu arată cei 56 de ani pe care îi va împlini în făurarul anului viitor. În continuare vă las să vă delectați cu biografia primei părți activității sale muzicale, cea de până la sfârșitul primului deceniu al acestui mileniu. Sursa acestor aduceri aminte este Wikipedia.

Nicoleta Matei

S-a născut pe 1 februarie 1970 la Ploiești și a preluat numele de scenă Nico. Este o cântăreață română de muzică pop și vedetă de televiziune. Nico împreună cu soțul ei au un studio propriu.

1990 – A terminat Școala Populară de Artă din Ploiești și a devenit solista Teatrului Toma Caragiu din localitate, secția estradă. Este absolventă a Conservatorului „George Enescu” din București.

A cântat peste hotare cu contract:

1993, China – programe de bar;

2001, Japonia – programe de varietăți.

1996-1999 – Patru ediții la rând, a obținut premiul pentru cea mai bună solistă vocală la Festivalul Național al teatrelor de estradă de la Constanța.

1998 – A obținut premiul I pentru cea mai bună voce feminină la Festivalul “Ion Vasilescu”;

1999 – A obținut premiul al II-lea la Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia pentru piesa “Și dacă viața mea”. În 1999 a debutat în muzica românească.

1999-2002 – A avut o colaborare cu B.U.G. Mafia pentru albumul acestora, “CASA”, la piesa “Cine e cu noi”. Tot în aceeași perioadă a colaborat cu Morometzii pentru piesa “Tic Tac 123”. În același an, a ajuns în finala Selecției Naționale Eurovision cu piesa “The Only One”. Concursul Eurovision a reprezentat pentru Nico o miză importantă deoarece a participat și în anii următori – 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 – la acest concurs.

2003 – A obținut premiul al II-lea la Festivalul Internațional „Cerbul de Aur”, Brașov. Tot în acest an a lansat primul disc intitulat “Gând pentru ei”, care cuprinde colaborări cu Cabron, Don Baxter și Puya (La Familia) dar și Laurențiu Matei, soțul interpretei.

2004 – În Bulgaria, la Varna, a obținut marele premiu și alte 4 premii la Festivalul “Discovery Fest”. Tot în același an în Kazahstan, la Alma Ata, a obținut Marele Premiu și trofeul “Vocea Asiei” și locul al II-lea la Festivalul de la Mamaia, (secția creație, compozitor Andrei Tudor, nu altcineva decât dirijorul din spectacolele din această săptămână).

2007 – Nico a trecut de preselecția națională pentru concursul Eurovision cu două piese, “Dulce amăruie” (compusă de Costi Ioniță) și “Love is all you need” (Laurențiu Matei, soțul ei). Prima s-a calificat în finală.

2008 – A câștigat dreptul de a reprezenta România la concursul Eurovision 2008, care a avut loc la Belgrad, Serbia, cu melodia “Pe-o margine de lume”, interpretată alături de Vlad Miriță. Clasându-se pe locul 7 în semifinală, piesa a ajuns în finala competiției, obținând 45 de puncte și locul 20 din 25 de țări participante.

