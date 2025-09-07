DOMNUL SORIN STANCIU – PREȘEDINTE AL UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA A TRECUT LA DOMNUL

”Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România anunță cu profundă tristețe dispariția neașteptată a președintelui Sorin Stanciu. Jurnalist de calibru, cu o impresionantă experiență profesională, Sorin Stanciu a militat fără odihnă pentru prestigiul UZPR și pentru menținerea organizației pe coordonatele firești ale unei uniuni de creație și de utilitate publică.”(Departamentul Comunicare UZPR)

Domnul Sorin Stanciu a fost ales în funcția de Președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România în data de 20 iulie 2024, fiind implicat trup și suflet la vizibilitatea Uniunii, la implicarea ei în cât mai multe manifestări, evenimente și proiecte care au reflectat importanța pentru societate a celei mai mari organizații de breaslă din România, rămânând vie în memorie Întâlnirea conducerii UZPR cu reprezentanți ai filialelor din Nord Vestul României, care s-a desfășurat în Castelul Karolyi din Carei în ziua de 9 septembrie 2023.

„UZPR suntem noi, toți, egali”

Fidel principiilor sale, Sorin Stanciu a încurajat puterea decizională a filialelor Uniunii, mediind conexiuni veritabile între acestea și Consiliul Director, ”a păstrat coeziunea organizației și și-a pus puterea și priceperea în slujba UZPR și a membrilor săi din țară și din diaspora”.

Membrii Filialei ”ANTON DAVIDESCU” Satu Mare înalță rugăciuni și gânduri bune pentru odihna sufletului său și transmit condoleanțe familiei greu încercate.