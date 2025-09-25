Destinații de weekend

Drumeții cu suflet: descoperă frumusețile Munților Oașului pe trasee marcate

Una dintre cele mai cunoscute şi atractive zone de interes turistic este aceea a Ţării Oaşului, în care peisajul montan înconjoară şi străjuieşte vasta arie depresionară. Aici apar numeroase izvoare cu ape minerale, cunoscute local sub numele de “borcuturi” (Bixad, Băile Puturoasa, Băile Valea Măriei etc). Cu toate acestea, farmecul Ţării Oaşului îl constituie originalitatea şi unicitatea portului popular, a cântecului, precum şi dansul oşenesc, a datinilor şi obiceiurilor strămoşeşti, a arhitecturii populare laice şi religioase, a îndeletnicirilor tradiţionale meşteşugăreşti. Deosebit de căutate de turişti sunt şi traseele montane din zonă.

Situat la circa 50 km de municipiul Satu Mare, Negreştiul este una dintre cele mai frumoase zone din Transilvania, care impresionează prin tradiţie, cultură şi privelişti pitoreşti. Nu poţi trece prin zonă fără să fi vizitat Muzeul Ţării Oaşului cu ale lui exponate de port popular, ceramică, obiecte de uz casnic, cioplituri în lemn, Casa-muzeu specifică zonei, Colecţia de artă populară oşenească şi fotografiile aparţinând lui Ioniţă Andron.

Chiar dacă centrul micului oraş este sărac în parcuri şi spaţii verzi, împrejurimile lui sunt dintre cele mai frumoase din zonă. La numai 8 km de oraş şi la 60 de km de reşedinţa de judeţ, Satu Mare, se găseşte zona turistică Luna Şes, un spaţiu deschis de cca 250 ha, la o altitudine medie de 500 m, la baza pantelor nordice ale vârfului Pietroasa (1201 m) şi a Muntelui Mic (1013 m), de unde turiştilor li se dezvăluie un peisaj de excepţie.

De asemenea, oraşul Negreşti-Oaş este punct de plecare într-o serie de sate, renumite pentru bogăţia portului, arhitecturii populare şi a obiceiurilor şi tradiţiilor: Certeze (5 km), Huta-Certeze (9 km), Racşa (16 km), Tur (1 km), Bixad (5 km), Trip (6 km), Târşolţ, Cămărzana (20 km), dar şi într-o serie de zone de agrement renumite pe plan local datorită apelor termale şi a apelor minerale ( apa minerală Poptileni, Certeze şi Bixad).Totodată, în zonă există posibilităţi de pescuit şi vânătoare, dar şi trasee marcate pentru drumeţii prin munţi.

Trasee în Munţii Oaşului

Iubitorii de drumeţii sunt răsfăţaţi cu 11 trasee turistice, omologate în Țara Oașului, pe Munții Ignis și Gutâi, traseele fiind stabilite de Serviciul Public de Salvamont Satu Mare și Consiliul Județean Satu Mare. Iată care sunt acestea:

Traseul Nr. 1 – Bandă roșie

Vârful Comja – Vârful Pleșa – Vârful Mesteacănului – Văgașu – Vârful Arșița – Vârful Paltinu – Vârful Pietroasa – Vârful Poiana Soci.

Traseul Nr. 2 – Triunghi albastru

Vârful Comja – Localitatea Racșa – DN 19.

Traseul Nr.3 – Cruce roșie

Localitatea Vama – Valea Talna Mică – Băile Puturoasa – Creastă.

Traseul Nr. 4 – Triunghi roșu

Localitatea Negrești-Oaș – Luna Șes – baza pârtiei de schi – drum forestier – Zara – Sfinxul Oașului – Vârful Pietroasa.

Traseul Nr.5 – Punct albastru

Borcut – Canton silvic Luna Șes – Poiană – Pod drum forestier.

Traseul Nr. 6 – Punct roșu

Vârful Pietroasa – Vârful Țiganu – drum de TAF – baza pârtiei de schi.

Traseul Nr.7 – Triunghi galben apoi bandă roșie

Mănăstirea Luna Șes – Valea Talnei – Valea Trestiei – Tinovul Trestiei – Vârful Poiana Soci (Marcaj triunghi galben) – Vârful Pietroasa (Marcaj bandă roșie).

Traseul Nr.8 – Cruce albastră

Valea Puturoasa – Muntele Mic – Valea Brada – Troița DJ 75.

Traseul Nr.9 – Triunghi galben

Muntele Mic – Creastă.

Traseul Nr. 10 – Cruce galbenă

Cabana Boda Oșanului – Valea Brada Mică – Zara.

Traseul Nr.11 – Triunghi albastru

Cabana Boda Oșanului – Valea Brada Mică – Poiana Sfinților – Păltinaș (Creastă).

Nicolae Ghisan