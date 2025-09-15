EVENIMENT: ÎN ACEST SFÂRȘIT DE SĂPTĂMÂNĂ BUCUREȘTIUL A ÎNTORS O PAGINĂ IMPORTANTĂ DIN ISTORIA COMPETIȚIILOR PUGILISTICE

Memorialul RUDEL OBREJA a adus în competiție sute de sportivi, prin participarea cluburilor: ”DINAMO”; ”STEAUA”; ”CLUB SPORTIV MUNICIPAL BRĂILA”; ”ACADEMIA DE BOX TRANSILVANIA CAREI; ”CRISTIAN BOX”; ”C.S. FOCȘANI”; ”BOX CLUB PREDA DANIEL”; ”CLUB SPORTIV LOCAL ȘTEFĂNEȘTII DE JOS”; ”RAI BOX VICTOR LUPO”; ”CLUB SPORTIV OLTENIȚA”; BOX CLUB SIMION VIOREL”; BOX CLUB BRĂNEȘTI”.

NOEL AVRAM, LUCA BABICI, SEBASTIAN CARAGEA DE LA ACADEMIA DE BOX TRANSILVANIA – CAREI, AU CUCERIT CENTURA GBP

”Ei au demonstrat ce înseamnă curajul, pregătirea și voința de a învinge. Cu fiecare rundă, și-au impus stilul și au arătat că au stofă de campioni, părăsind ringul cu centura strânsă la brâu și aplauze binemeritate. (LUCIAN NAGY – antrenor coordonator al Academiei de Box TRANSILVANIA – Carei.

(NOEL AVRAM)

Noel Avram a concurat la Categoria de vârstă Juniori 63,5 kg. în timp ce colegii lui, Luca Babici și Sebastian Caragea au concurat la Categoria Tineret 60 kg. și 70kg, cucerind Centura competiției la categoriile lor.

(SEBASTIAN CARAGEA)

(LUCA BABICI)

Sunt recunoscător și mândru de fiecare dintre băieți. Au intrat în ring cu sufletul curat și cu dorința de a arăta ce pot. Trei centuri vin acasă, dar pentru mine, toți cinci sunt învingători. Mulțumim celor care ne sprijină — părinți, prieteni, comunitate — fără voi drumul ar fi mult mai greu. Promit că nu ne oprim aici.”

Prestația tuturor boxerilor sătmăreni a fost demnă de respect …

”ei au arătat bărbăție, determinare și au demonstrat că sunt gladiatori adevărați, gata să revină mai puternici”. (LUCIAN NAGY)

”În această competiție au fost prezenți o mare parte a marilor campioni ai României …

printre care și Leonard Doroftei și în urma discuțiilor am constatat că părerile și impresiile referitoare la sportivii sătmăreni sunt bune și foarte bune; ceea ce mă bucură tare, deoarece sunt păreri de la oameni calificați. Încă odată mulțumim pentru tot!” (FLORIN MULCUȚAN – Vicepreședinte al Ligii Profesioniste de Box din România)