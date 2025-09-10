Handbal / Echipele sătmărene debutează în campionatele de junioare

În weekendul 20-21 septembrie pornește la drum noul sezon al campionatului de junioare la handbal feminin, iar județul Satu Mare va fi reprezentat în toate cele trei categorii de vârstă – o premieră datorată echipelor CSM Olimpia Satu Mare și ACS KKS Cămin.

Start la junioare III

Categoria junioarelor III va deschide competițiile. În grupa N vor evolua șase echipe din județ: ACS KKS Cămin (două formații), CSM Olimpia, LPS Satu Mare, ACS Atletik și ACS Inovativ Seini.

Echipele ACS KKS, alcătuite din fete din Cămin, Foieni, Căpleni și împrejurimi, vor juca pe teren propriu împotriva formațiilor Atletik și LPS. Olimpia și Inovativ vor începe sezonul în deplasare, la Baia Mare.

Junioare II: meci greu pentru CSM Olimpia

La categoria junioarelor II, în jur de 100 de echipe au fost repartizate în 8 grupe. Și aici județul nostru are două reprezentante. Kézisuli va primi vizita echipei CSS 2 Baia Mare, iar CSM Olimpia va merge la Bistrița pentru un duel dificil cu Gloria.

Junioare I, o noutate pentru județ

În weekendul 27-28 septembrie va începe și campionatul junioarelor I. Atât Kézisuli, cât și Olimpia VSK au înscris pentru prima dată echipe în această categorie. În prima etapă, doar Olimpia va juca, pe teren propriu, cu Gloria Bistrița. ACS KKS va debuta o săptămână mai târziu, contra formației din Jimbolia.

Programul echipelor sătmărene:

Junioare III (20/21 septembrie):

CS Alexandru Csepreghi A Baia Mare – CSM Olimpia Satu Mare

KKS Cămin 2 – LPS Satu Mare

KKS Cămin 1 – ACS Atletik Satu Mare

ACS Inovativ Seini – CS Alexandru Csepreghi B Baia Mare

Junioare II (20/21 septembrie):

LPS Bistrița – CSM Olimpia Satu Mare

KKS Cămin – CSS 2 Baia Mare

Junioare I (27/28 septembrie):

CSM Olimpia Satu Mare – Gloria Bistrița

ACS KKS Cămin – liber (debut pe 4-5 octombrie, contra Jimbolia)