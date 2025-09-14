Liga a 2-a: CSM Olimpia Satu Mare- Corvinul Hunedoara 2-4 (1-1) Egali, doar o repriză, cu noul lider!

Ultimul meci al etapei a 6-a al Ligii a 2-a s-a jucat duminică la ”matineu” la Satu Mare.

CSM Olimpia a întâlnit pe Corvinul, echipă neînvinsă în primele cinci runde și care e considerată a fi principala favorită la promovare în Superligă.

La o oră la care mare parte dintre sătmăreni s-au îndreptat spre slujba de duminică de la biserică, într-o Sfântă zi de sărbătoare de ”Înălțarea Sfintei Cruci”, totuși peste 1000 de spectatori au ales să fie alături de echipa favorită la stadionul Olimpia -Daniel Prodan. Și, în ciuda unei noi înfrângeri a băieților noștri, spectatorii s-au putut bucura de un spectacol fotbalistic agreabil cu șase goluri marcate și cu o evoluție interesantă a scorului.

Chiar dacă a pierdut, scor 2-4, CSM Olimpia a lăsat totuși impresia că poate mai mult în acest sezon de liga a 2-a. Și că schimbarea de pe banca tehnică poate însemna revirimentul așteptat.

Ai noștri au jucat de la egal la egal în prima repriză cu noul lider al Ligii a 2-a. Olimpia a deschis scorul prin Szilard Magyari (16’), după o fază creată pe dreapta de noua achiziție, Ghazoini.

Din păcate, trupa lui Florin Maxim a reușit egalarea, chiar înainte de pauză, prin Ion Cărăruș (41’) după fază fixă și o centrare ce a surprins defensiva noastră.

În partea secundă, Corvinul și-a arătat rapid superioritatea. Iar trupa noastră a părut că a cam terminat energia. Iar plusul de experiență al trupei lui Florin Maxim s-a simțit rapid pe tabelă. Corvinul a marcat de trei ori în 16 minute, prin Alexandru Buziuc (55’), Sergio Ribeiro (67’) și Filip Ilie (71’) și a ridicat scorul la o diferență liniștitoare. Intrat după pauză , la fel ca și Buziuc, hunedoreanul Mihai Velisar (72’) a marcat și el însă în propria poartă, un autogol spectaculos.

Sătmărenii au mai avut o situație mare de a reintra în joc. Ghazoini (85’) a trimis pe lângă poartă din doar 4-5 metri la colțul lung, și în loc de 3-4 și un final ce să ne dea speranțele unei remize, Corvinul s-a impus cu scorul de 4-2. Și s-a instalat în fotoliul de lider al Ligii a 2-a. Iar la cum arată programul cu meciuri acasă cu Dumbrăvița și în deplasare la Câmpulung , Corvinul trage speranțe că va rămâne etape bune de acum înainte la șefia eșalonului doi.

Pentru CSM Olimpia urmează două deplasări din care să sperăm că vor veni și primele puncte…La Cisnădie cu CSC Șelimbăr și la Buzău cu Metalul.

CSM OLIMPIA SATU MARE – CORVINUL HUNEDOARA 2-4

Au marcat: Szilard Magyari 16’, Mihai Velisar 72’ – autogol / Ion Cărăruș 41’, Alexandru Buziuc 55’, Sergio Ribeiro 67’, Filip Ilie 71’

CSM Olimpia: Deaky – Ghazoini, Mat. Marin, Al. Sabău, Oanea (cpt.)(Copaci 36’) – Mustacă, Popșa (Ad. Pop 68’), Donca, Văsălie (Zsiga 68’) – Magyari, Torvund (Danu 75’)

Rezerve neutilizate: Văduva – Cos. Zamfir, Stăiculescu, Todoran, B. Pinter

Antrenor: Zoltan Ritli Director tehnic: Bogdan Lobonț

Corvinul: C. Sandu – Pedro Albino (Velisar 46’), Fl. Ilie, Ant. Manolache, Ric. Pădurariu – Cărăruș, Bradu (Buziuc 46’) – Al. Neacșa (cpt.), Ribeiro (Rența 88’), Nic. Pîrvulescu (Hayatu 75’) – Fil. Ilie (Kilyen 90+2’)

Rezerve neutilizate: Fab. Blaga – Iurașciuc, Zanc, L. Câmpan

Antrenor: Florin Maxim

Stadion: Olimpia – ”Daniel Prodan” (Satu Mare). Arbitru: Constantin Alin Olaru (Râmnicu Vâlcea – Vâlcea). Asistenți: Cristian Cosmescu (Râmnicu Vâlcea – Vâlcea) și Sebastian Păduraru (Gura Humorului – Suceava). Rezervă: Darius Florin Iviniș (Zlatna – Alba). Observator arbitri: Dan Jiga (Bistriţa – Bistriţa Năsăud). Delegat joc: Petru Boros (Oradea – Bihor). Spectatori. 1200.

Rezultatele etapei a 6-a

Voluntari – Concordia Chiajna 1-0

Steaua Bucureşti – AFC ASA Târgu Mureş 2-1

Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Bihor Oradea 0-3

FC Bacău – ACSM Reşiţa 0-0

CSC Dumbrăviţa – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-2

AFC Câmpulung Muscel – Chindia Târgovişte 1-1

Metalul Buzău – CSC Şelimbăr 1-0

CS Gloria Bistrița – CS Dinamo Bucureşti 2-1

CSM Slatina – CS Tunari 1-1

CS Afumaţi – Politehnica Iaşi 2-0

CSM Olimpia Satu Mare – Corvinul Hunedoara 2-4