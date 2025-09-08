Liga a 2-a: S-a schimbat din nou ora de disputare a meciului CSM Olimpia – Corvinul!

Televiziunea care deține drepturile de transmisie a meciurilor din Liga a 2-a a schimbat din nou programul etapei a 6-a a Ligii a 2-a, etapă ce se joacă începând de joi și până duminică.
Mai precis, meciul de la Satu Mare dintre CSM Olimpia și Corvinul anunțat inițial pentru duminică la ora 15,30 a fost anunțat apoi pe site-ul frf.cca.ro de la ora 15,45 iar luni ora a fost din nou modificată. Astfel, partida va începe la ora 11 și se va juca , asta e sigur, pe stadionul Olimpia-Daniel Prodan.
CSM Olimpia are nevoie de puncte după începutul modest de campionat în vreme ce Corvinul, echipă ce a schimbat statutul și are drept de promovare , vine cu gândul unui nou rezultat pozitiv.
Iată programul etapei:
Joi 11 septembrie 2025
Steaua București – ASA Târgu Mureș ora 20:30
FC Voluntari SA- Concordia Chiajna ora 18:00
Vineri 12 septembrie 2025
Ceahlăul Piatra Neamț- FC Bihor Oradea ora 18:00
Sâmbătă 13 septembrie 2025
CS Afumați- ACSM Politehnica Iași ora 13:30
FC Bacău – CSM Reșița ora 11:00
CSC Dumbrăvița-Sepsi OSK Sfântu Gheorghe ora 11:00
AFC Câmpulung – Muscel 2022- Chindia Târgoviște ora 11:00
Metalul Buzău – CSC 1599 Șelimbăr ora 11:00
Gloria Bistrița- CS Dinamo București ora 11:00
CSM Slatina – CS Tunari ora 11:00
Duminică 14 septembrie 2025
CSM Olimpia Satu Mare- Corvinul Hunedoara 1921 ora 11:00
Stadion Olimpia – Daniel Prodan