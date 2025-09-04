Liga a 3-a: Derby județean cu miză și orgolii în seria a 8-a!

După șapte ani de așteptare, Tășnadul respiră din nou aer de Liga a 3-a. Nou-promovată, dar cu un lot omogen și închegat, Unirea Tășnad pornește cu moral bun în duelul cu rivala județeană, Olimpia MCMXXI Satu Mare.

Formația pregătită de Mihai Sabău-Svegler a demonstrat încă din prima etapă că are forța de a înfrunta orice adversar: victoria obținută la Băile Felix, împotriva celor de la Lotus, a adus un start perfect de sezon.

De cealaltă parte, Olimpia MCMXXI traversează o perioadă tulbure. Lotul pare într-o continuă schimbare, cu accent pus mai mult pe transferuri decât pe stabilitate sportivă. Startul sezonului a fost ratat: înfrângere pe teren propriu cu Bihorul Beiuș. Instalarea lui Stiven Mikhail pe banca tehnică și aducerea unor jucători străini cu calități individuale nu au reușit, cel puțin deocamdată, să acopere lipsa de omogenitate.

Ultima întâlnire oficială dintre cele două echipe a avut loc în sezonul 2022-2023 al Ligii 4 Elite, Seria A, atunci când Olimpia a promovat în Liga 3.

Suporterii așteptați în număr mare la stadion!

Conducerea Unirii Tășnad a transmis joi un mesaj suporterilor și totodată a lansat o invitație pentru tășnădeni pentru a veni la derby în număr cât mai mare la stadion:

”Dragi tășnădeni și iubitori ai fotbalului din Tășnad, A sosit momentul pe care l-am așteptat de atâția ani! După 7 ani de pauză, echipa noastră dragă revine ACASĂ cu primul meci – în Liga a 3-a!

Este începutul unui nou drum, un pas uriaș pentru orașul nostru, iar prima provocare este una deosebită: duelul cu Olimpia Satu Mare . Știm că nu va fi ușor, dar credința, mândria și dorința noastră de victorie sunt mai mari ca niciodată!

Avem nevoie de voi, așa cum v-ați arătat mereu – uniți, pasionați și neclintiți în dragostea pentru fotbal și pentru culorile Unirii! Voi sunteți forța noastră, energia noastră, sufletul echipei. Noi suntem 11 în teren, dar cu voi în tribune, devenim o armată de 12!

Haideți să scriem împreună istorie și să arătăm tuturor ce înseamnă spiritul tășnădean! Cele trei puncte trebuie să rămână acasă, la Tășnad!” e mesajul postat pe pagina oficială de facebook a clubului.

Echipele probabile (după etapa 1):

Unirea Tășnad: Vaslie Dumitru – Darius Vultur, Csatari Mark, Florin Chitaș, Alex Negrea, Denis Groza, Robert Băciuț, Denis Matei, Adrian Ciul, Laurențiu Caba, Vajda Roland.

Antrenor: Mihai Sabău-Svegler

Olimpia MCMXXI: Gabriel Bukova – Rahming Christopher, Meas Tyreese, Morakinnyo Oludolapo, Ruben Bodea, Ettouati Aidan, Alessandro Mihoc, Luca Estan, Mihai Gînța, Anderson Jadon, Trowbridge Caleb.

Antrenor: Stiven Mikhail

Programul complet al etapei a 2-a:

Vineri, 5 septembrie

Sănătatea Cluj – Unirea Dej (ora 17:00)

SCM Zalău – Arieșul Turda (ora 17:00)

Sâmbătă, 6 septembrie

CSM Sighetu Marmației – Viitorul Cluj (ora 17:00)

Crișul Sântandrei – Lotus Băile Felix (ora 17:00)

Bihorul Beiuș – Minaur Baia Mare (ora 17:00)

Unirea Tășnad – Olimpia MCMXXI Satu Mare (ora 17:00)