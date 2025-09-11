Liga a 3-a: Minaur Baia Mare – Unirea Tășnad, sâmbătă ora 17: Duelul primelor două clasate, sub “Dealul Florilor”!

Nou promovata Unirea Tășnad a avut parte de un start perfect de campionat la revenirea în Liga a 3-a. Tășnădenii pregătiți de Ioan Stelescu și Mihai Sabău au punctaj maxim după victoriile , 2-0 la Lotus Felix și 7-1 acasă cu SC Olimpia MCMXXI Satu Mare de pe teren propriu și grație golaverajului ocupă prima poziție a clasamentului în seria a 8-a. La egalitate de puncte cu Minaur Baia Mare, o altă echipă ce și-a câștigat ambele jocuri în C8.

Cele două echipe se vor întâlni chiar sâmbătă în derby-ul etapei a 3-a într-un duel ce se va juca la Baia Mare sub ”Dealul Florilor”!

Unirea Tășnad a reușit în ultima zi a perioadei de transferări să obțină semnătura a doi atacanți, unul dintre ei venit chiar de la Minaur Baia Mare iar al doilea de la CSM Olimpia Satu Mare.

”Clubul nostru continuă campania de întărire a lotului și anunță oficial ultimele două transferuri:

Rareș Babiciu, venit de la Minaur Baia Mare și Mamourou Sanogo, transferat de la CSM Olimpia Satu Mare. Ambii sunt atacanți născuți în 2004, jucători tineri, de perspectivă, în care avem încrederea că vor aduce un plus semnificativ în compartimentul ofensiv și vor contribui la obiectivele echipei noastre. Îi primim cu brațele deschise și le urăm mult succes în tricoul Unirii!

Bine ați venit în familia Unirea Tășnad!” e mesajul transmis de conducerea clubului pe pagina oficială de facebook.

Legat de meciul de sâmbătă de la Baia Mare, directorul tehnic Ioan Stelescu e încrezător că echipa tășnădeană poate continua seria rezultatelor pozitive. ”Ne așteaptă o serie de meciuri dificile iar primul va fi chiar la Baia Mare pe terenul unei echipe ce își dorește cu siguranță promovarea. Dacă vom continua jocul inteligent și cu elan practicat în primele două meciuri cred că putem obține un rezultat bun. Am mare încredere în acest grup de la Tășnad” spune directorul tehnic , Ioan Stelescu.

De partea cealaltă, Minaur Baia Mare vine după succesul , 3-0 de la Beiuș , meci în care a jucat din minutul 67 și fostul mijlocaș al CSM Olimpia, Viorel Chinde. Chinde s-a despărțit de CSM Olimpia imediat după înlocuirea lui Alexandru Botoș de la cârma echipei.

Tot la Minaur evoluează fostul jucător al LPS Satu Mare, Denis Buhai.

Altfel, tot în etapa a 3-a, la Satu Mare pe stadionul Someșul se va juca sâmbătă duelul dintre ultima clasată, SC Olimpia MCMXXI și Crișul Sântandrei.

Etapa începe vineri cu trei partide iar jocul de la Sânmartin dintre Lotus și SCM Zalău se anunță a fi cel mai interesant.

Vineri, 12 septembrie, ora 17.00: Băile Felix – Zalău; Viitorul – Bihorul; Unirea Dej – CSM Sighet.

Sâmbătă, 13 septembrie, ora 17.00: Arieșul – Sănătatea; CS Minaur – Unirea Tășnad; SC Olimpia MCMXXI – Crișul Sântandrei.