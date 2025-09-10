Lotul României pentru Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai a fost prezentat azi la Snagov

Componența lotului României la Campionatele Mondiale de Canotaj a fost prezentată azi, 10 septembrie, la Complexul Sportiv Național “Elisabeta Lipă” Snagov. În cadrul conferinței de presă, organizată de Federația Română de Canotaj, au fost anunțați sportivii care vor concura, în perioada 21-28 septembrie la Shanghai, China, în cadrul ultimei competiții importante a anului.

Delegația României va număra 56 de persoane: 39 de sportivi, 8 antrenori și 8 componenți ai echipei medicale, alături de Elisabeta Lipă, Președintele Federației Române de Canotaj.

Echipaje feminine:

• Dublu rame (W2-) – Magdalena Rusu, Simona Radiș

• Dublu vâsle (W2x) – Bianca Ifteni, Mariana Dumitru

• Patru rame (W4-) – Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș

• Patru vâsle (W4x) – Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu, Andrada Moroșanu, Mădălina Ioana Cornea

• 8+1 (W8+) – Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Iuliana Buhuș, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereș, Victoria Petreanu

Echipaje masculine:

• Schif simplu (M1x) – Mihai Chiruță

• Dublu rame (M2-) – Florin Arteni, Florin Lehaci

• Dublu vâsle (M2x) – Andrei Cornea, Marian Enache

• Patru rame (M4-) – Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă

• Patru vâsle (M4x) – Alexandru Gherasim, Iulian Chelaru, Andrei Lungu, Cristian Nicoară, Florin Horodișteanu

• 8+1 (M8+) – Mihăiță Țigănescu, Laurențiu Danciu, Eduard Moldovan, Bogdan Baitoc, Leontin Nuțescu, Cosmin Pleșescu, Fabrizio Scripcariu, Constantin Adam, Claudiu Neamțu, Adrian Munteanu, Mateus Cozminciuc

Echipaje mixte:

• Dublu vâsle mixt (Mix2x) – Andrei Cornea, Mădălina Ioana Cornea

• 8+1 mixt (Mix8+) – Andrada Moroșanu, Maria Lehaci, Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă, Magdalena Rusu, Simona Radiș, Victoria Petreanu

Noutate în 2025: introducerea probelor mixte

Ediția din acest an a Campionatelor Mondiale de canotaj marchează o premieră: introducerea probelor mixte. Sportivii români va concura la dublu vâsle mixt (Mix2x) și 8+1 mixt (Mix8+).

Un istoric bogat în medalii

Canotorii români au în palmares un număr impresionant de medalii obținute la edițiile anterioare ale Campionatelor Mondiale:

– În 2022, la Racice (Cehia), România a cucerit 4 medalii de aur, o premieră absolută pentru țara noastră.

– În 2023, la Belgrad (Serbia), sportivii noștri au obținut 5 medalii: 2 de aur, 1 de argint și 2 de bronz.

– În 2024, fiind an olimpic, Mondialele nu s-au organizat, însă România și-a confirmat valoarea la Jocurile Olimpice de la Paris, unde a obținut 5 medalii: 2 de aur și 3 de argint.

Aceste rezultate confirmă statutul României drept una dintre cele mai puternice națiuni la nivel mondial în ceea ce privește canotajul.

„Campionatele Mondiale reprezintă pentru noi un test foarte important. Sunt sigură că, și de această dată, rezultatele vor fi o confirmare a muncii, pasiunii și a determinării sportivilor, antrenorilor și întregii echipe a Federației Române de Canotaj. Introducerea probelor mixte reprezintă scrierea unei noi pagini în istoria canotajului mondial la care sunt bucuroasă că participăm. Îmi place să cred că și de această dată vom arăta lumii întregi cât de bine știm să îmbinăm experiența, tehnica și spiritul de echipă. Le doresc mult succes sportivilor, antrenorilor și tuturor celor care contribuie zilnic la pregătirea lor”, a declarat Elisabeta Lipă, Președintele Federației Române de Canotaj.

„În spatele fiecărui nume se află mii de ore de antrenament, sacrificii și o dorință mare de a urca pe podium. Lotul României este puternic și echilibrat, format din sportivi cu experiență, dar și din tineri talentați. Obiectivul nostru este clar: să ne luptăm pentru medalii și să confirmăm din nou statutul de națiune de top în canotaj”, a declarat și Dorin Alupei, antrenorul principal al loturilor naționale de canotaj.