Mansour, decisiv la Barcău Nușfalău!

Liga a 4-a Sălaj

– Fostul atacant de la CSM Olimpia a marcat o dublă la revenirea , la 40 de ani, pe gazon. Senegalezul e coleg de echipă cu sătmărenii Florin Mihăiță Mureșan și Gabi Cadar

Duminică, pe arena din Chieșd, campioana Sălajului a pierdut derby-ul cu ASC Barcău Nușfalău, scor 1–2, iar eroii partidei au fost trei foști jucători ai Olimpiei Satu Mare.

La 40 de ani, senegalezul Gueye Mansour , transferat în această lună de la CSM Olimpia Satu Mare, rămâne un nume greu în fotbalul românesc. Fostul atacant de la CSM Olimpia și Politehnica Timișoara a demonstrat din nou că instinctul de gol nu se pierde. După ce gazdele au deschis scorul prin Ciprian Pavel, Mansour a egalat până la pauză, iar în repriza secundă a decis soarta meciului cu o lovitură de cap precisă.

Succesul celor de la Barcău Nușfalău a fost completat și de evoluțiile sigure ale sătmărenilor Florin Mihăiță Mureșan – actualul căpitan al echipei – și Gabi Cadar, ambii transferați în această vară de la Unirea Tășnad.

Cu acest rezultat, Nușfalăul rămâne cu punctaj maxim și suflă în ceafa liderului Inter Cizer, în timp ce campioana en-titre a coborât pe locul 8 după un start complicat de sezon.

”Dacă nu era Mansi pe teren , nu câștigam acest meci” ne-a spus cu sinceritate căpitanul Florin Mureșan.

“Mă bucur că am revenit pe teren după aproape 18 luni de inactivitate, timp în care m-am gândit chiar să mă las de fotbal. Însă, am revenit asupra deciziei şi am semnat cu Nuşfalăul, deoarece cunosc zona pentru că în trecut am evoluat pentru formaţia din Şimleu Silvaniei.

Meciul de la Chieşd a fost echilibrat, cu multe ocazii, mai ales în repriza a doua. Mă bucur că am câştigat pe un teren foarte bun pentru Liga a IV-a.

Sper să îmi revin cât mai repede şi să intru în formă, să nu ma accidentez, şi să ajut echipa să işi atingă obiectivul, acela de a promova în Liga a III-a”, a declarat Mansour pentru Ziarul Sportul Sălăjean.