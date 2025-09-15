Olimpia MCMXXI, fără punct după trei etape. Eșec acasă cu Crişul Sântandrei

Olimpia MCMXXI Satu Mare continuă startul foarte slab de sezon în Liga a III-a, Seria a VIII-a. Sâmbătă, pe stadionul „Someșul”, sătmărenii au pierdut cu 0-2 în fața celor de la Crișul Sântandrei, rămânând fără punct după primele trei etape.

Partida a început practic de la 0-1, bihorenii deschizând scorul încă din minutul 2 prin tânărul Casian Cîrtea, în vârstă de 17 ani. Deși Olimpia a încercat să revină în joc, mai ales prin incursiunile lui Dolapo, tabela a rămas neschimbată până la pauză.

În repriza secundă, Crișul a profitat de un contraatac și și-a dublat avantajul prin Denis Rusu, în minutul 74. Sătmărenii au avut șansa de a reintra în meci patru minute mai târziu, însă șutul lui Dolapo a lovit bara porții adverse.

Astfel, Olimpia înregistrează al treilea eșec consecutiv și rămâne pe zero în clasament. Următorul meci va fi în deplasare, pe terenul celor de la SCM Zalău, acolo unde elevii lui Giuseppe Funicello speră să obțină primele puncte ale sezonului.

Rezultatele complete ale etapei a III-a din Seria a VIII-a:

Lotus Băile Felix – SCM Zalău 0-1

Viitorul Cluj – CS Bihorul Beiuș 0-1

Unirea Dej – CSM Sighetu Marmației 2-2

Sticla Arieșul Turda – Sănătatea Cluj 0-4

Olimpia MCMXXI Satu Mare – Crișul Sântandrei 0-2

Minaur Baia Mare – Unirea Tășnad 1-5

Etapa viitoare. Vineri, 19 septembrie, ora 17.00: Sănătatea – CSM Sighet; Crisul Sântandrei – CS Minaur; SCM Zalău – SC Olimpia; Sticla Turda – Lotus Baile Felix. Sâmbătă, 20 septembrie, ora 17.00: Bihorul – Unirea Dej; Tășnad – Viitorul Cluj.