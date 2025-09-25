PAGINA DE CULTURĂ LA VERTICALI PENTRU ROMÂNIA – Conexiuni Cronografe

De: LOREDANA A. ȘTIRBU – editorialist; responsabil Secția Cultură la VERTICALI PENTRU ROMÂNIA, Membră a UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI Filiala Satu Mare, Preşedintă a Cenaclului literar Cronograf;

În România, literatura pentru cei mici trăiește pe muchie de timp, undeva între ceea ce a fost odată o lume a basmelor rostite la marginea sobei și ceea ce ar trebui să fie: un univers viu, actual, conectat la sufletul copilului de azi. Copiii noștri cresc repede, poate prea repede, în lumi digitale care le promit totul și nu le spun nimic … iar literatura românească pentru ei… tace uneori; nu pentru că n-ar avea ce spune, ci pentru că nu mai e auzită.

Literatura contemporană pentru copii în România, între vis, luptă și uitare

Scriitorii care se încumetă să scrie pentru copii sunt puțini, rătăciți printre rafturi străine, mereu în competiție cu licențe, personaje importate și eroi cu zeci de adaptări animate. Uneori, poveștile lor nu ajung unde trebuie. Alteori, nici nu mai sunt scrise pentru că piața nu cere, pentru că editurile nu riscă, pentru că părinții nu mai citesc.Și totuși, acolo unde mai apare o carte adevărată, o poveste spusă cu inima, se face lumină … pentru că literatura pentru copii nu e un gen minor.

Este începutul … locul în care se naște cititorul, omul, visătorul. Dacă nu-l atingi atunci, dacă nu-l emoționezi, dacă nu-i vorbești în limba copilăriei lui, l-ai pierdut. Poate pentru totdeauna și nu e vorba doar despre dragoni, fetițe curajoase sau păduri fermecate. E vorba despre cum înveți un copil să se iubească, să-și plângă frumos tristețea, să râdă din suflet, să-și pună întrebări. Adevăratele povești nu educă. Ele deschid porți și îl ajută pe cel mic să nu uite cine e, nici când lumea o să-i spună că trebuie să se „adapteze”.

Literatura românească pentru copii are nevoie de curaj. De voci noi, de sprijin real, de respectul unei societăți care încă nu a înțeles că viitorul se scrie în culori, cu metafore, și uneori cu o lacrimă strecurată printre rânduri. Dacă vrem o țară de cititori, trebuie să avem grijă de prima carte. De prima poveste. De prima emoție. Pentru că acolo începe totul.

În acele dimineți târzii din Satu Mare, printre ulițe prăfuite și fereastra unei camere încărcate de visuri, s-a născut nu doar un copil, ci și un percuționist …

care avea să caute, să cânte și să scrie. Balog Edmund Francisc a crescut cu poezie în priviri și cu muzica în sânge, purtând mai târziu aceste daruri pe alte tărâmuri, fără să-și uite vreodată rădăcinile.

Edmund s-a născut la 26 decembrie la Satu Mare, a avut debutul literar în 2006 la Editura Scriptorium cu volumul ”Melancolia Lumilor Paralele” prefațat de poetul Ion Bala. Poet și muzician, Edmund a fost membru al cenaclului Cronograf, până acum câțiva ani când s-a stabilit în Anglia.

Blestemul ursit

Am deschis fereastra

acelei dimineți de octombrie,

ţipătul tristeţii

din cele patru zări

ne-a dezechilibrat paşii

prin zborul său imprevizibil

de liliac al cavernelor,

jivinele însingurării

s-au căţărat

pe căptuşeala sufletului,

s-au închistat

în sentimentul imperturbabil

al posesiunii,

rândurile

pe care ni le-am trimis

când încă se scriau scrisori

ne copleșeau precum

frunzele veștejite;

cu o încăpățânare

soră cu disperarea

vârtejul obstacolelor ascunse

ale destinului nostru tomnatic

cutremura

(până şi) plăcile tectonice

de sub tărâmul acesta

ce-și aștepta

blestemul ursit

Fantă nocturnă

Tăcerea cobora

cu suflu tăios

de înger al întunericului

timpul șchiopăta

pe străzile strâmte

ca vizuinile

trecătorii cu priviri

sălbăticite de vânat

băteau în retragere

prin norul de praf

de aripi de fluturi

nocturni

luna – fantă de lumină –

filtrul inimilor noastre!

Vise

Vise vechi scrâșnind

sub bocancii dimineților

parcă ireale de atâtea tresăriri

ca pâlpâirea ochilor tăi

în ungherele odăii.

Memorii conturează

plapuma nostalgiei.

