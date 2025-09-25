PAGINA DE CULTURĂ LA VERTICALI PENTRU ROMÂNIA – Conexiuni Cronografe

More

    De: LOREDANA  A.  ȘTIRBU  – editorialist; responsabil Secția Cultură la VERTICALI PENTRU ROMÂNIA,  Membră a UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI  Filiala Satu Mare, Preşedintă a Cenaclului literar Cronograf;

    În România, literatura pentru cei mici trăiește pe muchie de timp, undeva între ceea ce a fost odată o lume a basmelor rostite la marginea sobei și ceea ce ar trebui să fie: un univers viu, actual, conectat la sufletul copilului de azi. Copiii noștri cresc repede, poate prea repede, în lumi digitale care le promit totul și nu le spun nimic … iar literatura românească pentru ei… tace uneori; nu pentru că n-ar avea ce spune, ci pentru că nu mai e auzită.

    Literatura contemporană pentru copii în România, între vis, luptă și uitare

             Scriitorii care se încumetă să scrie pentru copii sunt puțini, rătăciți printre rafturi străine, mereu în competiție cu licențe, personaje importate și eroi cu zeci de adaptări animate. Uneori, poveștile lor nu ajung unde trebuie. Alteori, nici nu mai sunt scrise pentru că piața nu cere, pentru că editurile nu riscă, pentru că părinții nu mai citesc.Și totuși, acolo unde mai apare o carte adevărată, o poveste spusă cu inima, se face lumină … pentru că literatura pentru copii nu e un gen minor.

     

    Este începutul … locul în care se naște cititorul, omul, visătorul. Dacă nu-l atingi atunci, dacă nu-l emoționezi, dacă nu-i vorbești în limba copilăriei lui, l-ai pierdut. Poate pentru totdeauna și nu e vorba doar despre dragoni, fetițe curajoase sau păduri fermecate.            E vorba despre cum înveți un copil să se iubească, să-și plângă frumos tristețea, să râdă din suflet, să-și pună întrebări. Adevăratele povești nu educă. Ele deschid porți și îl ajută pe cel mic să nu uite cine e, nici când lumea o să-i spună că trebuie să se „adapteze”.
    Literatura românească pentru copii are nevoie de curaj. De voci noi, de sprijin real, de respectul unei societăți care încă nu a înțeles că viitorul se scrie în culori, cu metafore, și uneori cu o lacrimă strecurată printre rânduri. Dacă vrem o țară de cititori, trebuie să avem grijă de prima carte. De prima poveste. De prima emoție. Pentru că acolo începe totul.

     

    În acele dimineți târzii din Satu Mare, printre ulițe prăfuite și fereastra unei camere încărcate de visuri, s-a născut nu doar un copil, ci și un percuționist …

    care avea să caute, să cânte și să scrie. Balog Edmund Francisc a crescut cu poezie în priviri și cu muzica în sânge, purtând mai târziu aceste daruri pe alte tărâmuri, fără să-și uite vreodată rădăcinile.

     

    Edmund s-a născut la 26 decembrie la Satu Mare, a avut debutul literar în 2006 la Editura Scriptorium cu volumul ”Melancolia Lumilor Paralele” prefațat de poetul Ion Bala. Poet și muzician, Edmund a fost membru al cenaclului Cronograf, până acum câțiva ani când s-a stabilit în Anglia.

    Blestemul ursit

    Am deschis fereastra
    acelei dimineți de octombrie,
    ţipătul tristeţii
    din cele patru zări
    ne-a dezechilibrat paşii
    prin zborul său imprevizibil
    de liliac al cavernelor,
    jivinele însingurării
    s-au căţărat
    pe căptuşeala sufletului,
    s-au închistat
    în sentimentul imperturbabil
    al posesiunii,
    rândurile
    pe care ni le-am trimis
    când încă se scriau scrisori
    ne copleșeau precum
    frunzele veștejite;
    cu o încăpățânare
    soră cu disperarea
    vârtejul obstacolelor ascunse
    ale destinului nostru tomnatic
    cutremura
    (până şi) plăcile tectonice
    de sub tărâmul acesta

    ce-și aștepta
    blestemul ursit

    Fantă nocturnă

    Tăcerea cobora
    cu suflu tăios
    de înger al întunericului
    timpul șchiopăta
    pe străzile strâmte
    ca vizuinile
    trecătorii cu priviri
    sălbăticite de vânat
    băteau în retragere
    prin norul de praf
    de aripi de fluturi
    nocturni
    luna – fantă de lumină –
    filtrul inimilor noastre!

    Vise

    Vise vechi scrâșnind
    sub bocancii dimineților
    parcă ireale de atâtea tresăriri
    ca pâlpâirea ochilor tăi
    în ungherele odăii.
    Memorii conturează
    plapuma nostalgiei.

     

