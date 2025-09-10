Patru zile de emoții, adrenalină, îndemânare și viteză la Satu Mare

Automobilism

– Sătmăreanul Kui Ferenc a câștigat a 40-a ediție a Cupei ”Someș-Oaș”. 14 piloți prezenți la etapa de CEC ORI CUP

În perioada 5-7 septembrie 2025, municipiul Satu Mare a găzduit un nou eveniment de referință pentru motorsportul regional, organizat de Clubul Sportiv A-K RIDER’S Satu Mare. Competiția a reunit etapele a 7-a și a 8-a din Campionatul Est European CEC ORI CUP, dar și ediția cu numărul 40 a tradiționalei Cupa Someș-Oaș.

Evenimentul s-a desfășurat sub egida Federației Române „Sportul pentru Toți” și a Comisiei Naționale de Automobilism și Karting din cadrul ACR, fiind inclus în programul Săptămânii Europene a Sportului. Vremea excelentă, implicarea autorităților locale și județene, numărul mare de participanți și organizarea ireproșabilă au transformat weekendul într-o adevărată sărbătoare a motorsportului.

Probe spectaculoase și trasee variate

În premieră, vineri au avut loc patru probe de îndemânare pe Poligonul ACR, fără tradiționala etapă pe întuneric, oferind publicului ocazia de a admira îndemânarea piloților.

Etapele de orientare s-au desfășurat atât pe timp de noapte, în municipiul Satu Mare, cât și pe timp de zi, în mai multe localități din județ: Mădăras, Ardud, Viile Satu Mare, Tătărești și Amați. Competiția a avut loc pe drumuri deschise circulației, cu respectarea strictă a regulilor rutiere, iar toți sportivii au încheiat concursul în siguranță, fără incidente.

Kui Ferenc a câștigat a 40-a ediție a Cupei „Someș-Oaș”

Competiția ajunsă a a 40-a ediție a atras concurenți din Baia Mare, Timișoara, Iași, Satu Mare, dar și din Polonia, Cehia, Ungaria și Slovacia. Festivitatea de premiere s-a desfășurat sâmbătă seara, la Motel & Restaurant Select, unde sportivii au fost recompensați cu cupe și premii.

Clasament – Cupa „Someș-Oaș” (îndemânare, 6 piloți):

1.Kui Ferenc (Satu Mare)

2.Tarcău George (Satu Mare)

3. Cara Matei (Iași)

4.Kiss Tiberiu (Baia Mare)

5. Sas Oscar (Satu Mare)

Premiu special: echipajul Sas Oscar – Sas Mihai (Satu Mare), pentru prima participare la acest tip de competiție.

Rezultate internaționale – CEC ORI CUP 2025

Competiția est-europeană a adunat la start 14 piloți și 14 echipaje, iar podiumurile au fost dominate de sportivi din Slovacia, Polonia și Cehia.

Clasament – CEC ORI CUP 2025 (îndemânare, 14 piloți):

1.Buci Milan (Slovacia – Bratislava)

2.Lucie Horna (Cehia – Hostenice)

3.Krzewski Maciej (Polonia – Mysłowice)

4.Kluk Wojciech (Polonia – Kędzierzyn-Koźle)

5.Igor Holub (Cehia – Rousínov)

6.Jaroslav Línek (Slovacia – Spišská Belá)

Clasament – CEC ORI CUP 2025 (orientare, 14 echipaje):

1.Krzewski Maciej – Krzewski Mateusz (Polonia – Mysłowice)

2.Rusinák Peter – Rusinák Peter jr. (Slovacia – Spišská Belá)

3.Klasová Zuzana – Klasa Martin (Cehia – Ostrava)

4.Dagmar Drobíková – Zdeněk Drobík (Cehia – Hlučín)

5.Černý Petr – Masek Petr (Cehia)

6.Lucie Horna – Klára Horna (Cehia – Hostenice)

Organizare de top

Cele două etape românești din cadrul CEC ORI CUP 2025 au fost organizate exclusiv de ACR Sucursala Satu Mare și CS A-K RIDER’S Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Local și al Primăriei municipiului Satu Mare, dar și al sponsorilor, care au ridicat nivelul organizatoric la standarde europene.

La final, Clubul Sportiv A-K RIDER’S Satu Mare a transmis mulțumiri tuturor participanților, partenerilor și susținătorilor, subliniind contribuția fiecăruia la succesul acestei ediții memorabile.