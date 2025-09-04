PROGRAM! World Music Festival aduce din nou pulsul muzicii la Satu Mare în acest weekend!

Trei zile, șase trupe fantastice, ritmuri exotice și irezistibile, memorabile, din colțuri îndepărtate ale lumii – World Music Festival aduce din nou pulsul muzicii la Satu Mare!

Ritmuri africane cu influențe moderne, eclectism din Europa Centrală și electronică experimentală, dar și melodii mediteraneene condimentate cu ritmuri balcanice pline de energie și atmosferă de festival se întâlnesc la acest eveniment special, unde fuziunea dintre culturi și instrumente dă naștere unui adevărat deliciu muzical.

Program:

Vineri, 5 septembrie – Sounds of Africa

19.00 Warm-up: Melomenuții (Sugár & D’Jhu)

20.00 Eliasse (FR/KM)

21.30 Morena Leraba (LS)

23.00 After: Melomenuții (Sugár & D’Jhu)

Sâmbătă, 6 septembrie – Beats of Balkan

19.00 Warm-up: Melomenuții (Sugár & D’Jhu)

20.00 Trei Parale (RO)

21.30 Aurevoir (HU)

23.00 After: Melomenuții (Sugár & D’Jhu)

Duminică, 7 septembrie – Mediterranean sounds

19.00 Warm-up: Melomenuții (Sugár & D’Jhu)

20.00 Jaune Toujours (BE)

21.30 Opsa Dehëli (FR)

23.00 After: Melomenuții (Sugár & D’Jhu)

World Music Festival Satu Mare | 5-7 septembrie | Piața Libertății & str. Ștefan cel Mare

Organizat de Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural G. M. Zamfirescu, evenimentul ce sărbătorește muzica din toate colțurile lumii prinde viață pentru a patra oară chiar în inima orașului. După concertele din cele trei seri, vor fi organizate after party-uri, unde Melomenuții, alias Sugar & D’Jhu vor mixa muzica de pe viniluri. Din bogata colecție de discuri de vinil a MeloMelanj, oricine își poate alege discul favorit și “lua” acasă artistul și muzica preferată!

Vă așteptăm să „călătorim” împreună, fără pașaport și fără bilet de avion, timp de trei zile, fiind parte a unui eveniment magic de închidere a verii.

Intrarea la concerte este liberă!