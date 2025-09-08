S-a schimbat din nou ora de disputare a meciului CSM Olimpia – Corvinul!

Televiziunea care deține drepturile de transmisie a meciurilor din Liga a 2-a a schimbat din nou programul etapei a 6-a a Ligii a 2-a, etapă ce se joacă începând de joi și până duminică.

Mai precis, meciul de la Satu Mare dintre CSM Olimpia și Corvinul anunțat inițial pentru duminică la ora 15,30 a fost anunțat apoi pe site-ul frf.cca.ro de la ora 15,45 iar luni ora a fost din nou modificată. Astfel, partida va începe la ora 11 și se va juca , asta e sigur, pe stadionul Olimpia-Daniel Prodan.

CSM Olimpia are nevoie de puncte după începutul modest de campionat în vreme ce Corvinul, echipă ce a schimbat statutul și are drept de promovare , vine cu gândul unui nou rezultat pozitiv.

Iată programul etapei:

Joi 11 septembrie 2025

Steaua București – ASA Târgu Mureș ora 20:30

FC Voluntari SA- Concordia Chiajna ora 18:00

Vineri 12 septembrie 2025

Ceahlăul Piatra Neamț- FC Bihor Oradea ora 18:00

Sâmbătă 13 septembrie 2025

CS Afumați- ACSM Politehnica Iași ora 13:30

FC Bacău – CSM Reșița ora 11:00

CSC Dumbrăvița-Sepsi OSK Sfântu Gheorghe ora 11:00

AFC Câmpulung – Muscel 2022- Chindia Târgoviște ora 11:00

Metalul Buzău – CSC 1599 Șelimbăr ora 11:00

Gloria Bistrița- CS Dinamo București ora 11:00

CSM Slatina – CS Tunari ora 11:00

Duminică 14 septembrie 2025

CSM Olimpia Satu Mare- Corvinul Hunedoara 1921 ora 11:00

Stadion Olimpia – Daniel Prodan