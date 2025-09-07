Satu Mare – Oraș al confluențelor culturale și al deschiderii spre Europa

Satu Mare nu este doar un oraș de frontieră, ci și un loc al întâlnirii dintre trecut și prezent. Patrimoniul său istoric, diversitatea culturală și deschiderea către Europa îi oferă un caracter aparte. Vizitatorii descoperă aici un oraș unde turnurile medievale coexistă cu arhitectura comunistă, unde catedrale impunătoare se află alături de sinagogi elegante și unde tradițiile populare se îmbină cu dinamica modernității urbane.

Patrimoniu religios și diversitate confesională

Palatul Episcopal Romano-Catolic – este un monument de arhitectură datând din prima jumătate a secolului al XX-lea din timpul episcopului romano-catolic Ham Janos. Construcţia acestei clădiri a început încă din anul 1805, iar edificiul este realizat în stil neoclasic. În această clădire se află biblioteca episcopală romano-catolică, ce avea un număr de 25.000 de cărţi la începutul sec. XX, însă o parte din această colecţie a fost transferată Bibliotecii Universitare din Cluj Napoca, în prezent clădirea adăpostind protopopiatul romano-catolic din Satu Mare.

Catedrala romano-catolică, construită între anii 1786-1798, realizată în stil neoclasic, altarul este construit din marmură de Carrera, fiind opera vestitului sculptor Din Lieback Toman Felix. Deasupra altarului se află patru ferestre ce atrag atenţia prin frumuseţea vitraliilor, iar amvonul fiind realizat din marmură şi decorat cu motive florale în stilul plasticii baroce. Colecţia de artă a catedralei romano-catolice – această colecţie a fost iniţiată de episcopul Mezlery Iuliu, însumând peste 100 de tablouri de artă decorativă. Dintre lucrările de valoare ale colecţiei amintim: „Fecioara cu pruncul”, datând din anul 1725, „Adormirea Maicii Domnului”, „Sfânta Maria”.

Biserica Romano-Catolică Calvaria – care a fost construită pe urmele vechii biserici a cetăţii Castrum Zotmar în anul 1844, fiind reconstruită între anuii 1908-1909 de către fraţii Weszeloovszky. Biserica Greco – Catolică Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril – construită între anii 1799-1803, stilul edificiului fiind inspirat din arhitectura tradiţională românească, cu o cupolă de pandative, cu un portal de intrare monumental, cu două turnuri legate de logii. Capitelurile tuturor coloanelor sunt realizate în manieră brâncovenească. Catedrala Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului – construită între anii 1932-1937, reprezentând stilul bisericilor româneşti. Pictura a fost realizată de fraţii Eugen şi Profeta. Biserica are un cor renumit cu o tradiţie de peste 75 de ani.

Biserica reformată cu lanţuri – este un monument reprezentativ pentru imaginea oraşului, datând din secolul al XVIII-lea. Construcţia acestei biserici s-a desfăşurat pe parcursul a 19 ani (1793-1802), fiind realizată în stil baroc, făcând parte din tipul planimetric al bisericilor aulă cu turn acroşat. Este împrejmuită cu stâlpi legaţi între ei cu lanţuri forjate de unde se trage şi numele ei. Clopotul cel mare din turn este cel mai vechi clopot din Satu Mare şi datează din anul 1633. Mobilierul interior a fost făcut din lemn de stejar între anii 1799-1804 de către meşterul tâmplar Frits Iosif.

Sinagoga – construită în stil ruam la începutul secolului XX prezintă o faţadă tripartită cu avancorp central, alături aflându-se casa de rugăciune cu templu. Templul şi sinagoga, construite la interval de peste 50 ani, sunt diferite. Şi destinaţia lor diferă, într-o anumită măsură: sinagoga este exclusiv o casă de rugăciune, dar în templu pot fi găzduite şi alte activităţi culturale.

Obiective culturale și turistice

Muzeul Judeţean Satu Mare, situat în municipiul Satu Mare, este unul dintre cele mai importante instituţii de cultură a judeţului şi cuprinde secţii de arheologie, istorie, etnografie şi artă populară (secţie amenajată într-o clădire construită în sec.XVIII în stil gotic şi baroc, declarată monument istoric).

Muzeul de Artă – găzduieşte astăzi secţia de artă a muzeului, clădirea a fost construită în a doua jumătate a sec. XIX-lea, în stil neogotic, cumpărată în 1798 şi modificată ulterior de baronul Vecsey, de aici vine şi numele cu care este cunoscută în oraş „Casa Vecsey”. Teatrul de Nord din municipiul Satu Mare funcţionează într-o clădire constuită în anul 1883, în stil neoclasic având un singur etaj. Faţada clădirii este realizată în trei registre, din care cel din centru este realizat în profil semicircular cu un acoperiş de tip cupolă. Sala de spectacole a teatrului a fost construită să cuprindă 800 de locuri şi este decorată cu motive specifice perioadei în care a fost construită.

Filarmonica Dinu Lipati –clădirea în care funcţionează filarmonica din Satu Mare este o aripă a Hotelului Dacia care a fost construit pe locul vechii primării a oraşului în stil Secession în anul 1902. Sala de concerte este flancată de coloane având o capacitate de 320 locuri iar cupola este puternic ornamentată şi pictată. Sala este renumită pentru acustica sa.

Casa de Cultură a Sindicatelor – are o suprafaţă de 7.500 mp, a fost dată în folosinţă în anul 1984. Cuprinde mai multe săli: sala mare de spectacole cu 515 locuri, sala de conferinţe cu 250 locuri şi sala de colocvii.

Biblioteca Judeţeană Satu Mare- clădirea este construită în stil neoclasic, are o colecţie de cărţi de peste 350.000 de volume şi cuprinde mai multe secţii: secţia adulţi, secţia copii, sala de lectură , fondul de carte vechi etc.

Monumente istorice, statui, busturi şi plăci comemorative

Monumentul Ostaşului Român este un omagiu adus soldaţilor armatei a IV-a care a luptat pe aceste meleaguri în octombrie 1944, pentru eliberarea ultimei brazde din pământul ţării. Statuia Dr. Vasile Lucaciu, ridicată în semn de cinste şi recunoştinţă pentru activitatea luptătorului memorandist Vasile Lucaciu având dimensiuni impunătoare. Dr. Vasile Lucaciu este reprezentat cu o figură expresivă, ţinând în mâna stângă o cruce. Pe soclu se află amplasat un basorelief cu reprezentarea unui soldat care străpunge cu suliţa un balaur, semnificănd victoria binelui asupra răului. Statuia a fost realizată din bronz în 1936 de către Cornel Medrea.

Statuia Lupoaica este o copie a celebrei lupoaice napocene. Ea a fost realizată de către sculptorul Radu Ciobanu şi este considerată simbol al latinităţii românilor.

Turnul Pompierilor construit între anii 1903-1904, are o înălţime de 45 m, fiind format dintrun soclu cu o secţine pătrată şi un tambur cu formă cilindrică. La înălţimea de 35,75 m, se află o platformă cu balustradă circulară pentru supraveghere, turnul terminându-se cu o cupolă în formă de clopot, cu înveliş de aramă. Edificiul emblemă al municipiului Satu Mare este sediul Primăriei, Prefecturii şi Consiliului Judeţean Satu Mare. A fost realizat în anul 1985, iese în evidenţă prin arhitectura şi înălţimea sa. Are o suprafaţă de 12.000 m2 şi o înălţime de 97 m. Clădirea prin volumetria sa este purtătoarea unor interesante simboluri: cele trei turnuri terminale sugerează unitatea românilor, maghiarilor şi germanilor de pe aceste meleaguri.

Nicolae Ghişan