A fost odată un Gâscan

N-aș vrea să ne spunem părerea despre meciurile etapei încheiate luni fără să amintim despre restanța dintre Miercurea Ciuc și CFR, meci disputat în joia săptămânii trecute și încheiat tot cu o surpriză: 2-2. O egalitate meritată după părerea mea. Cele două tabere sunt de părere că fiecare a pierdut câte două puncte. Dacă ne luăm după evoluția scorului oaspeții au dreptate, dacă analizăm ocaziile avute gazdele sunt cele văduvite. Totuși, etapa a fost plină de surprize. Victoria ultimei clasate în fața campioanei este de departe cea mai mare dintre ele. Bașca faptul că e prima a promovatei. Pălesc victoriile ciucanilor și ale moldovenilor obținute dincoace de Carpați: Farul – Argeș 0-0 într-un meci urât; „U” – Botoșani 0-2 cu tăierea Moțului; Craiova – Slobozia 3-1 natural; Metaloglobus – FCSB 2-1 de necrezut; Arad – Galați 0-4 ciudat; Dinamo – Rapid 0-2 norocos; Sibiu – Miercurea Ciuc 0-2 cu doar patru maghiari titulari la oaspeți dar, totuși, de neiertat; Ploiești – CFR 1-0 la închiderea etapei.

Azi începe o nouă etapă. Penultima a turului sezonului regulat. Spun regulat pentru că regular este un arhaism. Bine, dar cei de la FRF n-au de unde să știe aceste nuanțe. Li se pare mai „cool” (na, că mi-a scăpat!). Etapa, în afara meciurilor în care joacă cele trei echipe de pe podium, pare echilibrată. Dar nici cele trei mari favorite nu pot zâmbi aprioric. Două dintre ele sunt renumite în boacăne. Să nu uităm duminică să ne modificăm ceasurile deoarece vom dormi de două ori între ora 3 și 4.

F.C. Argeș – Dinamo (vineri, ora 20,30) Derbiul etapei. De când nu a mai fost o partidă între piteșteni și „câini” considerată derbiul etapei? De pe timpul lui Dobrin? Duminică se împlinesc 18 ani de când ne-a părăsit. Avea doar 60 de ani… Doamne, ce repede trec anii! Mi-aduc aminte de un derbi al campionatului. În vara lui ’79, în ultima etapă, se juca în Ștefan cel Mare cu trofeul pe masă. Cine câștiga meciul devenea campion. Federația de atunci și-a permis să inscripționeze pe trofeu numele echipei Dinamo încă dinaintea jocului. Dobrin le-a dat peste nas. Cel mai mare fotbalist român de până acum a făcut un meci memorabil. N-a fost nici primul, nici ultimul în uimitoarea sa carieră. În acel meci le-a dat peste nas și federației, și vedetelor de la Dinamo în frunte cu gheata de aur Dudu Georgescu, dar și arbitrului sătmărean Ottó Anderco care le oferise cadou echipei din Ștefan cel Mare un penalty în min. 89. Mai în glumă mai în serios Gâscanul i-a spus lui Ottó al nostru că dacă mai face așa ceva mai înscrie și el (povestea mi-a fost relatată chiar de Otti bácsi, fie-i țărâna ușoară!). A pus mingea la centru, s-a demarcat și a înscris cu un șut din afara careului la colțul lung. Cele două echipe și acum sunt vecine de clasament, dar de data asta sub podium;

Rapid – Slobozia (luni, ora 19,30) Normal ar fi să bată Rapidulețul, dar ce mai e normal când e vorba de giuleșteni. Cu tot temperamentul așezat al lui Gâlcă, sângele fierbe atât în vestiare cât și în tribune când e meci pe Calea Giulești. Tare sunt curios dacă Dobre a învățat ceva din partida ratată (pentru el) din meciul cu Dinamo. A fi căpitanul echipei nu înseamnă că ești mai presus decât ceilalți;

Botoșani – Sibiu (luni, ora 16,30) Se pare că este cel mai dezechilibrat meci la ora actuală. Nu prea este loc de surprize chiar dacă mi-aș dori;

Oțelul – „U” (sâmbătă, ora 16) Până la ora la care scriu aceste rânduri banca șepcilor roșii încă nu este ocupată. Probabil că treningul cu A1 îl va îmbrăca Bergodi, dar n-am certitudinea. La Galați e liniște deocamdată. Cu trei victorii în ultimele patru etape s-au trezit că luptă pentru o calificare în „Grupa campionat”. De ce nu, dacă FCSB și CFR nu par interesate?

Metaloglobus – Craiova (duminică, ora 13) Cred că amfitrionii încă mai savurează victoria din etapa trecută așa că oltenii n-ar trebui să apese prea mult pe accelerație pentru a-și apropria cele trei puncte. Poate nu-i apucă tocmai acum năbădăile;

CFR – Farul (sâmbătă, ora 21) Nu mult după ce se încheie această partidă, cam pe când vă ia somnul, nu uitați să dați ceasurile înapoi indiferent de rezultatul meciului. E valabil și pentru hoți! Despre joc nu prea am idee ce să vă povestesc. Hazardul bântuie peste ambele combatante;

FCSB – UTA (duminică, ora 19,30) Mi-e și frică să mă gândesc ce se întâmplă la FCSB dacă pierd și acest meci. Contează mult și rezultatul meciului de aseară din Liga Europa. În mod normal nu ar conta, dar cu Becali la hățuri nu ai de unde să știi;

Miercurea Ciuc – Petrolul (vineri, ora 17,30) Cenușăreasa etapei Meciul de deschidere al etapei aduce față în față echipe ce stau una sub alta. V-ați prins. La clasament mă refer. Ultimele două meciuri ale prahovenilor ne arată că le-a priit schimbarea de antrenor. N-a reușit Neagoe să facă față tăvălugului numit Rapid, dar victoria de la Pitești și cea cu CFR-ul le aduce petrol lampant în felinare.

Opriți războiul!