Bine, în mare măsură

La sub 21 de ani am câștigat meciul oficial cu Cipru (1-0) pentru Euro 2027, iar la sub 17 ani am prins locul doi, calificabil direct la Euro 2026, în turneul de la Paris unde am fost egalii Israelului (1-1) și Franței (1-1) și am învins Azerbaidjanul (5-1). Aici, la Paris, l-am avut și pe sătmăreanul Bota care a prins minute (de două ori titular) în toate cele trei partide. Nu mă pot abține să nu-l remarc pe rapidistul Niculcea pentru performanța de a înscrie câte un gol fiecărui adversar.

În competiția semioficială, liga Elitelor, de la sub 20 de ani rezultatele nu ne-au satisfăcut (2-2 și 1-5 cu Cehia). Nici majoritatea rezultateor din meciurile amicale nu ne-au prea plăcut. 2-1 cu Moldova la seniori, 0-1 cu Sebia la sub 21 de ani, 3-1 și 1-2 cu Cipru la sub 19 ani și 0-0 cu Turcia, 1-1 cu Portugalia și 2-3 cu Franța la turneul celor patru națiuni din Turcia la sub 18 ani. Am lăsat la sfârșit rezultatele îngrozitoare ale celor sub 16 ani din cele două jocuri amicale cu Germania (0-7 și 2-8). Aici este nevoie imperioasă de schimbări atât la nivelul băncii tehnice cât și la componența loturilor.

Și cu asta basta! Revenim la competiția noastră internă unde ne așteaptă un derbi al etapei de zile mari și câteva partide care să pecetluiască ascensiunea marilor favorite către zona superioară a clasamentului. De remarcat că șase dintre oaspeții meciurilor din etapa a treisprezecea sunt mai bine clasați decât amfitrionii lor, dar privind în ansamblu s-ar putea ca asta să nu impresioneze prea mult tabelele de marcaj. Prevăd o etapă echilibrată cu câte patru victorii de-o parte și de alta a combatantelor.

Nu trebuie să uităm că aseară a avut loc restanța dintre Miercurea Ciuc și CFR. Rezultatul, cunoscut de dumneavoastră, este foarte important. Ce este ciudat este faptul că, cu toate că sunt relativ apropiate în clasament, obiectivele lor sunt la antipozi. În timp ce oaspeții speră să prindă grupa care va lupta pentru titlu, gazdele se păzesc să nu retrogradeze.

Dinamo – Rapid (duminică, ora 20,30) Derbiul etapei. Mare meci mare. Ce poți să spui înaintea unui asemenea meci, mai ales că cele două echipe vin după rezultate bune și foarte bune, nu au fost angrenate în competiții europene și sunt într-un trend ascendent? Cronicarul din mine zice să câștige cel mai bun. E drept că aș fi bucuros ca acesta să fie Rapidul;

Craiova – Slobozia (sâmbătă, ora 17,30) Oltenii nu au meci ușor, mai ales că plutește o anumită animozitate în vestiarul alb-albastru. Cele șapte victorii și două egaluri din primele nouă etape nu au avut continuitate, în ultimele trei etape suferind două înfrângeri și un meci egal acasă. Pe de altă parte componența lotului ialomițean nu le-ar da dreptul la cine știe ce pretenții oaspeților;

„U” – Botoșani (sâmbătă, ora 15) Nu înțeleg această programare la o oră total neconvenabilă pentru o zi de sâmbătă. Totuși joacă liderul în compania unei echipe care ne-a reprzentat în Europa estivală. Sper ca „șepcile roșii” să-și aproprie cele trei puncte. Ca rapidist mi-ar conveni egalul, dar ardeleanul din mine vrea victoria studenților;

Constanța – Pitești (vineri, ora 20,30) Meciul de deschidere al etapei este mai mult decât interesant. Startul spectaculos al argeșenilor, inițial prin prin prisma jocului, mai apoi și prin rezultatele obținute, le cam dă fiori gazdelor care, șugubăț vorbind, nu prea le-a mângâiat vanitatea regală;

Arad – Galați (duminică, ora 17,30) Cei care ajung mai devreme acasă din călătoria sfârșitului de săptămână au ocazia să-și toarne o bere, că doar suntem în octombrie, și să se așeze comod în fața ecranelor care nu mai sunt chiar așa mici. Vom privi la dantelăriile textiliștilor opuse tenacității oțelarilor. Mai ales că sunt vecine de clasament, ele încheind procesiunea primei jumătăți a clasamentului;

Petrolul – CFR (luni, ora 20,30) Victoria din ultima etapă de campionat de la Pitești s-ar putea să le fi dat încredere găzarilor. Totuși, valoarea lotului clujean și perioada de întrerupere a campionatului a jucat în favoarea omogenizării unei echipe la care, mărturisesc, nu știu cum se pronuță toate numele de pe foaia de arbitraj. Sunt curios cum se va încheia această partidă;

Metaloglobus – FCSB (sâmbătă, ora 20,30) Seamănă mult pozițiile din clasament a celor două echipe și componența valorică a loturilor cu cele descrise o idee mai sus. Doar faptul că gazdele de la Clinceni nu au simțit gustul victoriei și stabilitatea lotului oaspeților diferă. Îmi mențin părerea că nu ambele mari favorite vor prinde play-off-ul. Poate nici una, dar din motive diferite;

Sibiu – Miercurea Ciuc (luni, ora 18) Rău au ajuns sașii. Se pare că banii sunt problema. Banii și orgoliile. Chiar dacă nu-mi convine trebuie să spun că o victorie a ciucanilor nu este improbabilă. Asta dacă Ilyes scapă de implicarea președintelui Szondi în alcătuirea echipei. Pe de altă parte nu uităm că în victoria din meciul cu „U” a secuilor arbitrajul a fost părtinitor.

Opriți războiul!