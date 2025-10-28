Bogányi despre Chopin în dialog cu melomanii sătmăreni

Excepționalul pianist maghiar Bogányi Gergely și-a dedicat o mare parte din cariera sa pentru a-i înțelege și a-i interpreta pe Chopin și Liszt. Din biografia destul de detaliată din subsolul acestui articol vă veți da seama de complexitatea artistului și dedicația sa pentru instrumentul care l-a fascinat încă din copilărie și nu contenește de a-l mai fascina.

Pianul, pentru Bogányi Gergely, nu reprezintă doar un instrument, doar un iubit sau doar o pasiune, ci întruchipează chintesența existenței sale. Dar pentru a înțelege mai bine ceea ce vreau să spun trebuie să citiți momentele esențiale ale vieții sale. Datele sale biografice le-am cules de pe enciclopedia Wikipedia în limba maghiară pentru a fi cât mai aproape pătrunși de simțămintele muzicianului.

Concertul intitulat „Recital de pian – Bogányi Gergely interpretează Chopin” va avea loc mâine, 30 octombrie, de la ora 19, pe cea mai importantă scenă culturală a județului nostru și, așa cum sugerează și titlul, va fi o interacțiune între public și maestru, interacțiune din care se va forma și programul serii. Mai exact spus, melomanii sătmăreni pot alege piesele lui Chopin pe care vor să le audieze. Chiar dacă seara este dedicată lui Frédéric Chopin nu cred că maestrul ne va refuza să interpreteze și una sau două din compozițiile proprii.

Pentru acest eveniment sunt valabile doar biletele procurate de la casieria instituției de cultură. Prețul unui bilet este de 42 de lei. Am zgândărit un pic sursele noastre de informare pentru a afla dacă pianistul se va afla în fața propriei sale invenții – pianul Bogányi – dar, din păcate, aceasta nu se va putea întâmpla. Faptul că oaspetele nostru vine la Satu Mare în urma unui turneu a făcut dificil transportul pianului minune inventat și executat de acesta împreună cu echipa sa. Condițiile de umezeală și temperatură de pe parcursul turneului ar fi impietat asupra calităților excepționale ale instrumentului.

Gergely Bogányi

S-a născut la Vác, în 4 ianuarie 1974. Tatăl său, Tibor Bogányi (1936–2023), a fost dirijor și profesor de muzică. A început să cânte la pian la vârsta de patru ani în orașul său natal, la Școala de Muzică, unde prima sa profesoară de pian a fost Katalin Szabó. La vârsta de șase ani, a câștigat un premiu special la Concursul Național de Pian Nyíregyháza (1980), pe care l-a recâștigat la vârsta de nouă ani (1983). Deja de la concurs, talentul său deosebit a fost remarcat de Klára Máté (membră a juriului), profesoară la Academia de Muzică. În 1984, la vârsta de zece ani, nemaifiind un necunoscut, a fost admis la „clasa pregătitoare pentru talente speciale”, unde profesoara sa a fost inițial Klára Máté, mai târziu Zsuzsa Esztó și în final László Baranyay la Academia de Muzică Liszt Ferenc.

În 1993, a primit o bursă de la Academia Finlandeză de Muzică, iar la vârsta de nouăsprezece ani, a plecat în SUA, la o universitate de muzică, unde a studiat cu o bursă de un an. Și-a finalizat studiile acolo în paralel cu Academia de Muzică din Budapesta. În Statele Unite, a studiat la Universitatea Indiana. Mai târziu a fost îndrumat de profesorii György Sebők și Matti Raekallio la Academia Sibelius din Helsinki. S-a întors în SUA în 2004 și a susținut un concert la vechea sa școală de la Universitatea Indiana, alături de violonistul Barnabás Kelemen.

De asemenea, vizitează Transilvania în fiecare an, unde cântă la Târgu Mureș și în alte orașe. A susținut concerte în cele mai faimoase săli de concert din lume. Repertoriul său include peste treizeci de concerte pentru pian și o parte semnificativă din literatura pianistică. Evenimentul remarcabil al activității sale de până acum este seria de concerte de două zile organizată cu ocazia Anului Chopin 2010, unde a interpretat toate lucrările compozitorului scrise pentru pian solo.

O parte din premiile și distincțiile reputatului pianist vi le redau în cele ce urmează

Locul întâi la categoria Concursului de pian al Școlii Naționale de Muzică din Nyíregyháza (1983)

Premiul I la Concursul Internațional de Pian Ferenc Liszt de la Budapesta (1996)

Cetățean de onoare al orașului Vác (1996)

Premiul Liszt Ferenc (2000)

Crucea de Cavaler a Ordinului Trandafirului Alb (2002) – Decorație de stat finlandeză

Pentru cultura comitatului Pesta (2003)

Premiul Kossuth (2004)

Cetățean de onoare al orașului Zebegény (2007)

Premiul Junior Prima (2008)

Premiul pentru Budapesta (2010)

Premiul Prima (2011)

Cetățean de onoare al Budapestei (2016)

Premiul pentru Cultură de la Stockholm (2018)

Pianul Bogányi

Pianistul și echipa sa de designeri au construit un pian cu o formă și o structură complet unice, bazat pe o idee și o tehnologie nouă. „Am reformat nu doar sufletul pianului, rezonatorul, care este fabricat din compozit de carbon în loc de lemn, ci și alte părți ale instrumentului. Toate acestea sunt responsabile pentru sunetul foarte clar, puternic și bogat în armonice” a spus Gergely Bogányi, care a început să creeze un nou tip de instrument pentru că nu găsea sunetul care să se potrivească cel mai bine gustului său.

A căutat experți care să îl ajute cu implementarea, iar timp de 7 ani au finalizat prototipul „pianului minune” aerodinamic, cu sunetul dorit. Printre alții, designerul șef Attila Bolega, designerul șef Péter Üveges și tehnicianul muzical și specialistul în intonație József Cs. Nagy au lucrat la proiect.

Pe 20 ianuarie 2015, publicul a făcut cunoștință cu noul tip de pian de concert la Centrul Muzical din Budapesta (BMC), iar a doua zi, în ajunul Zilei Culturii Maghiare, acesta a debutat în cadrul unei gale private la Academia Liszt. La prezentare, creatorii au subliniat faptul că rezonatorul (placa de rezonanță) din compozit de carbon este mai rezistent la efectele schimbătoare ale mediului și este, de asemenea, mai durabil, ceea ce reprezintă o considerație primordială pentru instrumentele muzicale moderne.

Noul material oferă un sunet și o imagine sonoră mai uniformă, crescând în același timp semnificativ timpul de decădere, ceea ce contribuie la evocarea sunetului frumos și prietenos al pianelor vechi. În timpul producției, s-a folosit și experiența constructorului maghiar de piane din secolul al XIX-lea, Lajos Beregszászy (care a descoperit că, la fel ca spatele convex al violoncelului, rezonanța pianului poate fi dezvoltată în continuare).

Pianul este echipat cu cel mai modern sistem – dezvoltat acum câțiva ani – așa-numitul sistem agraf, care eliberează placa rezonatoare de povara mecanismului de aproximativ o jumătate de tonă în timpul interpretării. Mecanismul unic experimentat pentru pian este fabricat și furnizat de compania germană Louis Renner, fondată în 1882 și care reprezintă astăzi cel mai înalt standard în fabricarea instrumentelor muzicale. Designul său este, de asemenea, inspirat din punct de vedere muzical, nu doar atrăgător.

Instrumentul nu cântă doar cu partea sa superioară, ci și picioarele au o funcție acustică, ca proiectoare de sunet, direcționând către public cantitatea de sunet care altfel s-ar „pierde”. În același timp, structura cu două picioare utilizată în locul structurii tradiționale cu trei picioare conferă instrumentului un aspect futurist.

Opriți războiul!