Bogányi despre Chopin în dialog cu melomanii sătmărenii

Excepționalul pianist maghiar Bogányi Gergely și-a dedicat o mare parte din cariera sa pentru a-i înțelege și a-i interpreta pe Chopin și Liszt. Din biografia destul de detaliată din subsolul acestui articol vă veți da seama de complexitatea artistului și dedicația sa pentru instrumentul care l-a fascinat încă din copilărie și nu contenește de a-l mai fascina.

Pianul, pentru Bogányi Gergely, nu reprezintă doar un instrument, doar un iubit sau doar o pasiune, ci întruchipează chintesența existenței sale. Dar pentru a înțelege mai bine ceea ce vreau să spun trebuie să citiți momentele esențiale ale vieții sale. Datele sale biografice le-am cules de pe enciclopedia Wikipedia în limba maghiară pentru a fi cât mai aproape pătrunși de simțămintele muzicianului.

Concertul intitulat „Recital de pian – Bogányi Gergely interpretează Chopin” va avea loc mâine, 30 octombrie, de la ora 19, pe cea mai importantă scenă culturală a județului nostru și, așa cum sugerează și titlul, va fi o interacțiune între public și maestru, interacțiune din care se va forma și programul serii. Mai exact spus, melomanii sătmăreni pot alege piesele lui Chopin pe care vor să le audieze. Chiar dacă seara este dedicată lui Frédéric Chopin nu cred că maestrul ne va refuza să interpreteze și una sau două din compozițiile proprii.

Pentru acest eveniment sunt valabile doar biletele procurate de la casieria instituției de cultură. Prețul unui bilet este de 42 de lei. Am zgândărit un pic sursele noastre de informare pentru a afla dacă pianistul se va afla în fața propriei sale invenții – pianul Bogányi – dar, din păcate, aceasta nu se va putea întâmpla. Faptul că oaspetele nostru vine la Satu Mare în urma unui turneu a făcut dificil transportul pianului minune inventat și executat de acesta împreună cu echipa sa. Condițiile de umezeală și temperatură de pe parcursul turneului ar fi impietat asupra calităților excepționale ale instrumentului.

Gergely Bogányi S-a născut la Vác, în 4 ianuarie 1974. Tatăl său, Tibor Bogányi (1936–2023), a fost dirijor și profesor de muzică. A început să cânte la pian la vârsta de patru ani în orașul său natal, la Școala de Muzică, unde prima sa profesoară de pian a fost Katalin Szabó. La vârsta de șase ani, a câștigat un premiu special la Concursul Național de Pian Nyíregyháza (1980), pe care l-a recâștigat la vârsta de nouă ani (1983). Deja de la concurs, talentul său deosebit a fost remarcat de Klára Máté (membră a juriului), profesoară la Academia de Muzică. În 1984, la vârsta de zece ani, nemaifiind un necunoscut, a fost admis la „clasa pregătitoare pentru talente speciale”, unde profesoara sa a fost inițial Klára Máté, mai târziu Zsuzsa Esztó și în final László Baranyay la Academia de Muzică Liszt Ferenc. În 1993, a primit o bursă de la Academia Finlandeză de Muzică, iar la vârsta de nouăsprezece ani, a plecat în SUA, la o universitate de muzică, unde a studiat cu o bursă de un an. Și-a finalizat studiile acolo în paralel cu Academia de Muzică din Budapesta. În Statele Unite , a studiat la Universitatea Indiana . Mai târziu a fost îndrumat de profesorii György Sebők și Matti Raekallio la Academia Sibelius din Helsinki . S-a întors în SUA în 2004 și a susținut un concert la vechea sa școală de la Universitatea Indiana, alături de violonistul Barnabás Kelemen.

De asemenea, vizitează Transilvania în fiecare an, unde cântă la Târgu Mureș și în alte orașe. A susținut concerte în cele mai faimoase săli de concert din lume. Repertoriul său include peste treizeci de concerte pentru pian și o parte semnificativă din literatura pianistică. Evenimentul remarcabil al activității sale de până acum este seria de concerte de două zile organizată cu ocazia Anului Chopin 2010, unde a interpretat toate lucrările compozitorului scrise pentru pian solo. O parte din premiile și distincțiile reputatului pianist vi le redau în cele ce urmează

Locul întâi la categoria Concursului de pian al Școlii Naționale de Muzică din Nyíregyháza (1983)

Premiul I la Concursul Internațional de Pian Ferenc Liszt de la Budapesta (1996)

Cetățean de onoare al orașului Vác (1996)

Premiul Liszt Ferenc (2000)

Crucea de Cavaler a Ordinului Trandafirului Alb (2002) – Decorație de stat finlandeză

Pentru cultura comitatului Pesta (2003)

Premiul Kossuth (2004)

Cetățean de onoare al orașului Zebegény (2007)

Premiul Junior Prima (2008)

Premiul pentru Budapesta (2010)

Premiul Prima (2011)

Cetățean de onoare al Budapestei (2016)

Premiul pentru Cultură de la Stockholm (2018)