Eveniment deosebit, înălțător și cu adevărat divin!

Moment istoric de mare însemnătate a avut loc duminică, 26 octombrie 2025 în capitala ţării, la București, Sfințirea Picturii Catedralei Naționale!

De dimineață, am urmărit la toate televiziunile naționale transmisia de la fața locului. Asa cum se știe, televiziunile noastre de știri au păreri împărțite vizavi de partea politică, economică dar și de cea strategică dar toate au transmis cu mândrie, cu seriozitate, pozitivitate acest eveniment deosebit.

Pentru o țară împărțită pe sfere de interese internaționale, naționale, politice, economice, religioase m-am bucurat să văd și eu o unitate. Am fost extrem de emoționat de dimineață să văd peste tot acest eveniment tratat cu respect în toată presa, să văd atâta lume care de la primele ore ale dimineții a mers să participe la acest moment cu adevărat însemnat în istoria României. Au fost prezenți oamenii din toate părțile țării, preoți, Înalt Preasfințiții, călugări, oameni simpli, oameni de afaceri, oameni din sfera sportivă,culturală, politicieni din toate partidele politice spre surprinderea mea inclusiv de la USR,foștii președinți,nactualul președinte al țării, foștii primieri, actualul premier, chiar și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu și familia regală a României Principesa Moștenitoare Margareta însoțită de consortul Principele Radu.

Sunt ferm convins că nu toți au mers din convingere și cu sufletul la această Sfințire a Picturii Catedralei dar important că au fost acolo. Chiar dacă nu am fost prezent, prin ce am văzut la televizor am trăit niște emoții și bucurii mai rar întâlnite.Si cel mai probabil și cei care au mers doar așa să dea bine la public în cadrul Liturghiei au putut simții trăiri care sperăm că o să îi facă să își schimbă părerile dar și iubirea față de neam, țară și Dumnezeu. Să sperăm că se va face o minune Dumnezeiască și cei care conduc acum destinele acestui neam și acestei țărișoare frumoase numită România să înceapă să ia măsuri pentru români pentru țară și să mai lase interesele și politicile sociale și economice a celor din afară care îi sfătuiesc împotriva neamului.

Acum să vă prezint un pic acest proiect grandios extrem de important pentru țara noastră. Catedrala are 120 m înălțime, o suprafață de 36.897,96 mp, pictura cu adevărat impresionantă care prezintă toți Sfinții Români are o suprafață de 17.800 mp, iar capacitatea interioară este de 5.000 de persoane.

Evenimentul marchează Centenarul Patriarhiei Române. Anul acesta se împlinesc 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de Biserică Autocefală şi 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie.

Catedrala Mântuirii Neamului a devenit, în ultimii ani, un simbol al identității spirituale românești. Totodată, impunătoarea construcție atrage privirile prin dimensiunile sale monumentale și picturile unicat în lume.

Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare biserică din România și cea mai înaltă și mai mare clădire de biserică ortodoxă ca volum și suprafață din lume. Catedrala se remarcă și prin cel mai mare iconostas din lume.

Construcția monumentului a început în decembrie 2010. 15 ani mai târziu, sunt finalizate lucrările de construcție, vitraliile exterioare și picturile, respectiv mozaicurile interioare. Până în prezent, costurile s-au ridicat la 270 de milioane de euro.

Pictura Catedralei Mântuirii Neamului a fost sfinţită în cadrul unei ceremonii conduse de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoţi și 12 diaconi.

Conform spațiului interior disponibil al Catedralei, în timpul Sfintei Liturghii și al slujbei de Sfințire a picturii Catedralei Naționale au avut acces în Catedrală numai invitații oficiali, în număr de 2.500 de persoane.

În spațiul disponibil în piațeta din fața Catedralei Naționale, au putut asista la slujbă numai grupurile organizate de pelerini din eparhiile din țară, în număr de 8.000 de persoane, care au putut urmări slujba pe ecranele special montate în proximitatea treptelor de acces în Catedrală.

Ceilalți credincioși prezenți, atât din București, cât și din alte localități, au putut urmări slujba din spațiul situat vizavi, în exteriorul ansamblului (gardului) Catedralei Naționale, pe alte ecrane montate pentru vizionarea slujbei.

Credincioșii care s-au aflat în exteriorul gardului Catedralei Naționale au avut acces la rândul de închinare la Sfântul Altar în cursul zilei de 26 octombrie 2025 numai după ora 20:00.

Credincioșii ortodocși pelerini se vor mai putea închina în Sfântul Altar al Catedralei Naționale și în zilele următoare: 27, 28, 29, 30 și 31 octombrie 2025, inclusiv pe timpul nopții.

Luni 27 octombrie 2025, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, la Altarul de vară al Catedralei Patriarhale istorice, cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, începând cu ora 9:00, se va oficia Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și de Preafericirea Sa Daniel, Patriarhul României, împreună cu toți ierarhii ortodocși invitați oficial și un număr restrâns de preoți și diaconi.

Bunul Dumnezeu să binecuvânteze neamul nostru, țara noastră, Catedrala Noastră Națională si cel mai important să le dea minte și să le insufle conducătorilor noștri dragoste de țară!

Răzvan Govor