Final apoteotic la Zilele Muzicale Sătmărene

Săptămâna melomană începe marți, de la ora 19, cu un concert cameral sugestiv denumit „Cafe gourmand” (abonament nr. 9) care ne trimite cu ideea că este dedicată pofticioșilor de cafea. Cine știe?… poate ne oferă gazdele în antract și o gură din delicioasa băutură turcească. Cei trei instrumentiști sunt din Franța (Christophe Alvarez – pian, devoalat de noi în 13 septembrie 2021), Moldova (Ion Storojenco – violoncel, 17 ianuarie 2023) și Anglia (Francis Gallagher – vioară, 11 aprilie 2023).

Programul zilei de marți de la Filarmonică este divers și tentant: „Serenadă” pentru pian și violoncel – Franz Schubert; „Trio” în sol major – Claude Debussy; „Cântec de dragoste” pentru pian și vioară – Fritz Kreisler; o piesă surpriză pentru pian de-a lui Manuel de Falla; „Anotimpurile la Buenos Aires” pentru pian vioară și violoncel – Astor Piazzola; „Cafe music concert” pentru pian, vioară și violoncel – Paul Schoenfeld.

Joi, tot de la ora 19 și în aceeași locație, ne așteaptă un „Concert simfonic” de cea mai înaltă clasă (abonament nr. 10) în care „Orchestra simfonică a Filarmonicii Dinu Lipatti” este invitată să-și etaleze întreaga competență și să-și onoreze reputația obținută cu atâta trudă. Are și motiv pentru asta, deoarece la pupitru se va afla dirijorul de origine rusă Serghei Simacov, în prim plan va strălucii oboiul briantei Demre Erdem, iar în sală critic de artă va fi un public fin cunoscător al genului muzical.

Seara, „Fanfara” din uvertura baletului „La Péri” pornește în câutarea florii de la capătul Pământului pentru a descoperi tinerețea veșnică plantată de impresionistul muzical francez Paul Dukas. Mai apoi „Concertul pentru oboi și orchestră mică”, una din ultimele lucrări ale lui Richard Strauss, va scoate în evidență calitățile unui instrument mai puțin etalat de compozitorii vremurilor. Suita simfonică „Pelléas și Mélisande” a lui Gabriel Fauré va fi piesa de rezistență de după antract. Concertul se încheie cu informarea „Ghidul orchestral al unui tânăr”, piesă compusă la vârsta de 32 de ani de către englezul Benjamin Britten.

Demre Erdem

Demre Erdem s-a născut în decembrie 1995, în Ankara. Și-a început studiile muzicale la Școala Gimnazială de Pregătire Muzicală a Universității Bilkent, cu Ayşe Sezer. Din anul următor, a început să participe la cursuri de măiestrie pentru oboiști din întreaga lume, precum cea susținută de Hansjörg Schellenberger.

Și-a continuat studiile cu Selçuk Akyol încă din liceu. În acea perioadă, a exersat și cu Violetta Lupu. Între timp, a devenit membră a Orchestrei Simfonice de Tineret Bilkent, a Orchestrei Simfonice de Tineret Doğuș și a Orchestrei Simfonice de Tineret Ankara. În perioada 2010-2011, a colaborat activ de două ori cu prof. Christian Schneider, acesta fiind primul pas pentru viitoarea sa educație europeană. În anul următor, a participat la Orchestra Simfonică Internațională de Tineret Turcă și a lucrat cu Fazıl Say și Gürer Aykal.

În 2012, cu ajutorul prof. Schneider, a început să călătorească în Germania și să lucreze cu renumiți profesori. A lucrat cu prof. Christian Wetzel și prof. Washington Barella la Festivalul de Muzică Markneukirchen și a susținut concerte. În vara anului 2012, a făcut un turneu în Franța cu Orchestra Simfonică de Tineret Ankara. În toamna anului 2012, a fost invitată la masterclass-ul solo-oboist al Orchestrei Filarmonice din Berlin, Albrecht Mayer, și acesta a fost momentul în care a fost convinsă să înceapă. Și-a absolvit studiile de licență la Berlin.

În 2013, a participat activ la cursurile de măiestrie ale profesorului İngo Goritzki și Yeon-HeeKwak. A lucrat cu profesorul Gregor Witt și s-a calificat în clasa sa. În vara anului 2013, s-a alăturat grupului „Klasik Keyifler” cu orchestra de cameră AGSO. De asemenea, a susținut concerte de muzică de cameră și solistică acolo. În ianuarie 2014, a câștigat audițiile la Universitatea de Artă (UdK) Berlin și a devenit studentă a clasei de oboi a profesorului Washington Barella. În aprilie 2014, la concertul de deschidere al celui de-al 31-lea Festival de Muzică Clasică de la Ankara, a interpretat Concertul pentru oboi în Do major de J. Haydn.

În primăvara anului 2015, Erdem a interpretat Cvartetul de oboi de WA Mozart și Concertul pentru oboi D’amore de J.S. Bach la Casa de Cultură și Arte Mozarthaus din Ankara, acompaniată de cvartetul de coarde AGSO. A interpretat Concertul pentru oboi „Damore” cu instrumentul aparținând lui Albrecht Mayer, care i-a fost dăruit pentru concertele sale. La acest concert a fost premiera Concertului. De asemenea, a interpretat Concertul pentru oboi „Damore” în Antalya, acompaniată de Orchestra de Cameră din Antalya. A cântat cu AGSO ca dirijor de grup la concertul de închidere al festivalului. Erdem își continuă studiile de licență la Berlin cu prof. Washington Barella.

