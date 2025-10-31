Fotbalul, scaunul și biciul

Făcând referire la a doua competiție națională a fotbalului românesc, Cupa României, trebuie să adaug că nu toate echipele din primul eșalon tratează jocurile cu același interes. Unele din neputință altele urmărind alt interes. Probabil că nici Craiova n-ar fi apăsat pe accelerator dacă situația din sânul echipei, mai ales cu privire la Rădoi, ar fi fost mai relaxată. Din moment ce la ora la care scriu nu am toate rezultatele din competiție amân subiectul și hai să trecem la Superligă.

Nici cele 20 de goluri înscrise în penultima etapă a turului nu mă mulțumesc, chiar dacă de data asta gazdele au fost mai productive prin cele 13 reușite. Trei victorii și trei egaluri s-au obținut pe teren propriu, oaspeții impunându-se de două ori, ambele fiind semisurprize. Nu știu ce se întâmplă cu arbitrajele din secuime dar parcă toate sunt trase la indigo. Să fie puterea forintului? Miercurea Ciuc – Petrolul 1-1 cu un arbitraj de-a dreptul rușinos; Argeș – Dinamo 1-1 după un meci șters cu rezultat echitabil; Galați – „U” 1-2 după 135 de minute de la lovitura de începere a partidei); CFR – Farul 0-2 de neînțeles și cu poalele în cap; Metaloglobus – Craiova 0-0 impotent, datorat mai mult frecușurilor din Bănie; FCSB – UTA 4-0 cu miros de descătușare; Botoșani – Sibiu 2-0 (nu am ăzut meciul); Rapid – Slobozia 4-1 pe fondul unui fotbal de înaltă clasă.

Etapa care vine, ultima a turului, ar putea da verdicte intermediare în ceea ce privește situația din clasament. Faptul că vom avea concluzii după ce a jucat fiecare cu fiecare nu înseamnă că știm ce se va întâmpla și în partea a doua a campionatului regulat. După cum am mai spus campioana și vicecampioana nu vor avea loc amândouă în partea finală a luptei pentru titlu, cel puțin una dintre ele se va lupta pentru locurile șapte sau opt anul viitor cu mărțișorul pe piept. Faptul că patru din primele șase clasate joacă în deplasare nu este un criteriu după care am putea face presupuneri.

Craiova – Rapid (duminică, ora 20,30) Derbiul etapei. Unii ar zice al campionatului dar nu mă hazardez până acolo, știut fiind faptul că ambele echipe sunt capricioase. Scaunul lui Gâlcă e cam șchiop așa că ori îi retează un picior pentru stabilitate, ori pune șaua pe cal și dă bici, deoarece aducerea la același nivel a tuturor picioarelor este imposibil pe tărâm oltenesc. Ceva mă face să cred că va fi un meci spectacol. Nu-l ratați!

Petrolul – Botoșani (luni, ora 20,30) Un alt meci așteptat cu mare interes. Liderului i se va opune una din formațiile care și-a găsit drumul după venirea lui Neagoe la cârmă. Faptul că se joacă la Ploiești este un alt atu al prahovenilor. De partea cealaltă Grozavu are gura mare dar face și treabă. Comportarea moldovenilor din această parte a campionatului este o dovadă clară în acest sens;

Slobozia – Argeș (sâmbătă, ora 17,30) Nu știu cum își vor reveni ialomițenii după tăvălugul giuleștean care le-a zdrobit fiecare oscior. Argeșenii s-au dovedit până acum când sprințari, când leneși. Cred că forma oaspeților va fi cea care își va pune amprenta pe scorul final al acestui meci;

Dinamo – CFR (vineri, ora 20,30) Meciul de deschidere al etapei. Dacă întrebai pe cineva la începutul acestui campionat cam pe ce locuri s-ar afla cele două protagoniste după 14 etape s-ar fi găsit câțiva să prognozeze locurile 4 și 13, numai că nu ar fi nimerit și echipele. Venirea recentă a lui Pancu la feroviari nu poate realiza o cotitură chiar din primul meci, dar asta nu înseamnă că feroviarii nu au nici o șansă. Să vedem…

„U” – FCSB (sâmbătă, ora 20,30) No Bergodi! Cum scoți cămașa? Comportarea penibilă din cupă cu bucuria excesivă după un rezultat nemeritat și în fața unei echipe din liga secundă îmi dă de înțeles că bucureștenii vor obține o victorie facilă. Acolo, în mediul studențesc se petrece un fapt ciudat. Cred că este un adevărat război între generații și italianul nu este chiar psihologul de servici care să atenueze o atare situație;

Constanța – Miercurea Ciuc (luni, ora 17,30) Partida de la Ovidiu are un înalt grad de impredictibilitate. Victoria din Gruia să-i fi umflat pânzele mușilor lui Zicu? Prestanța din ultimul timp a secuilor să influențeze și tabela din preajma litoralului? Sunt curios!

Sibiu – Oțelul (duminică, ora 17,45) O altă echipă cu un antrenor nemulțumit de propria prestanță. Conducerea ține la el. Nu uită faptul că Măldă i-a adus de multe ori peste linia de plutire neavând la dispoziție un lot de valoare. Totuși, în ultima săptămână tonul discusului dinspre conducere suna mai mult a ultimatum. Poate că l-ar fi și schimbat dacă ar fi avut bani pentru un alt antrenor. Cine să mai vină pentru un contract pe câțiva firfirei și aceia improbabili?

UTA – Metaloglobus (duminică, ora 15,30) Cenușăreasa etapei. Cum îi stă bine unei asemenea partide este programată la oră de matineu. Ce-i drept nu mă aștept la cine știe ce spectacol sportiv, dar cum se spune că la pomul lăudat să nu te duci cu sacul, poate că nici la uscătura din livadă nu-i bine să mergi doar în șlapi, șort și maieu.

Opriți războiul!