De fapt care-i menirea unui pandantiv? De a înfrumuseța? Deseori. Dar nu numai. De a apără? Poate, uneori. De a purta noroc? Depinde de credința purtătorului. De labilitatea, versatilitatea sau statornicia acestuia. Pentru unii pandantivul este Dumnezeul lor. Pentru alții este calea spre Dumnezeu. Pentru atei ar putea fi o refulare, o amintire în dezacord cu conștiința lor morală.

Medaliile sunt pandantive? În parte. Cele primite pentru merite în diverse activități pot fi asimilate ca pandantive. Acestea se poartă doar în ocazii speciale. O medalie olimpică se poartă de exemplu doar pe podiumul de premiere. Apoi se expune sau se depune. „Steaua României” cu colan se poartă doar în zile festive, în general pe uniforme. Apoi se expune sau se așterne.

Pandantivele ostentative nu mai sunt la modă indiferent dacă ne referim la bărbați sau la femei. Sunt preferate cele delicate, semiascunse, cu sclipiri nostalgice sau promițătoare. V-ați dat seama, aici vorbesc strict de bijuterii. Mesajul lor poate fi multiplu, diferențiat. Unele pot transmite opulență, altele fragilitate. Unele impun distanțare, altele atingere.

Răgazul dintre timpul alocat și timpul petrecut poate fi folosit pentru meditație. Ce folos? Ce folos dacă nu o putem aplica? Ce folos dacă nu o putem materializa? Vrem o țară ca afară, dar afară-i dihonie. Vrem un curcubeu și producem furtună. Vrem stabilitate și ne înglodăm în datorii. Vrem bine, dar numai pentru sine. Vrem sănătate, dar umblăm desculți prin intemperiile vremurilor. Vrem curățenie, dar folosim preșuri. Vrem cunoaștere (științific vorbind) și ne bazăm pe inteligența artificială…

Revenind la subiectul zilei, pentru a cunoaște pe cineva este important să-i afli pandantivele. Cele la vedere și cele din interiorul său. Să-i măsori orgoliul, să-i înțelegi meritele, să-i afli temerile și să-i pătrunzi poftele. Dar de ce trebuie să cunoaștem pe cineva? Mai țineți minte scrierea aceea despre prietenie? De aia!

Opriți războaiele!