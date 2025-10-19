Liga a 3-a : Unirea Tășnad- Crișul Sântandrei 1-1 ( 1-1)

Remiză echitabilă și tășnădenii rămân pe podium

– Urmează o deplasare dificilă pe terenul celor de la SCM Zalău

Unirea Tășnad a terminat la egalitate, scor 1-1, confruntarea de pe teren propriu cu Crișul Sântandrei, una dintre cele mai solide formații din Seria 8 a Ligii a III-a. A fost un duel intens, cu faze de poartă și momente tensionate, în care Unirea a condus, dar nu a reușit să păstreze avantajul până la final.

Gazdele au deschis scorul în minutul 38, prin Băciuț, dintr-un penalty repetat. La prima execuție, portarul bihorenilor, Iulian Anca Trip, a reușit să apere, însă arbitrul a dictat reluarea loviturii, iar Unirea a profitat pentru a trece în avantaj, 1–0.

Crișul a restabilit egalitatea chiar înainte de pauză, în prelungiri, după o acțiune frumoasă finalizată de Denis Rusu, care a ajuns astfel la șase goluri marcate în acest sezon.

În repriza secundă, echipa din Tășnad a avut câteva ocazii bune de a închide meciul, dar și oaspeții au replicat periculos pe contraatac. În cele din urmă, partida s-a încheiat nedecis, 1–1, un rezultat echitabil.

„Capul sus, băieți!

Ați arătat caracter!”

După meci, Unirea Tășnad a transmis un mesaj de încredere pe pagina oficială de Facebook, adresat suporterilor și jucătorilor:

„Nu am reușit să obținem toate cele trei puncte, însă am simțit sprijinul vostru, al suporterilor noștri minunați, la fiecare pas! Vom analiza fiecare detaliu, vom corecta greșelile și vom reveni mai puternici! Astăzi am arătat că avem curaj, determinare și că putem lupta de la egal la egal cu oricine.

Capul sus, băieți! Efortul vostru a fost un exemplu de dăruire și caracter – s-a văzut că ați dat totul pentru culorile Unirii!”

Unirea Tășnad: Dumitru – Szekely, Csatari, Dunca, Negrea, Matei, Vultur, Băciuț, Vaida, Sanogo, Chitaș Director tehnic : Ioan Stelescu, Antrenor principal: Mihai Sabău.

Crișul: I. Anca Trip – D. Hașaș, Y. Ndiesse, R. Pașcalău, S. Gondor – M. Popa, C. Ntchinda – D. Rusu, A. Hosu (85 A. Petrache), C. Cirtea (65 Al. Brisc) – R. Popescu. Antrenor: Gheorghe Ghiț

SERIA 8, etapa 9

Viitorul Cluj – Olimpia MCMXXI Satu Mare 2-2

Alexandru Ghiță (60), Bogdan Milandru (89) / Tomas Duenes Gonzalez (63), Jaylen Drummond (68)

Unirea Dej – Lotus Băile Felix 1-2

Rareș Uțiu (77) / Yaya Diaby (52), Daniel Ioviță (90+2)

Minaur Baia Mare – Sănătatea Cluj 1-0

Raphael Stănescu (81)

CSM Sighetu Marmaţiei – Sticla Arieşul Turda 1-0

Remi Emeriau (62)

CS Bihorul Beiuş – SCM Zalău 0-2

Ștefan Cană (19), Vlad Naghiu (79)

Unirea Tăşnad – Crişul Sântandrei 1-1

Robert Băciuț (38 – penalty) / Denis Rusu (45+2)

CLASAMENT

1.Minaur BM – 24p (21-12) – 9

2.SCM Zalău – 20p (16-8) – 9

3.Unirea Tășnad – 19p (24-11) – 9

4.CSM Sighet – 16p (16-11) – 9

5.Sântandrei – 15p (14-9) – 9

6.Lotus Felix – 14p (13-10) – 9

7.Sănătatea Cluj – 13p (16-12) – 9

8.Viitorul Cluj – 11p (11-10) – 9

9.Bihorul Beiuș – 7p (6-16) – 9

10.Unirea Dej – 5p (8-12) – 9

11. Olimpia SM – 5p (10-23) – 9

12. Sticla Turda – 1p (4-25) – 9

Etapa viitoare. Vineri, 24 octombrie, 15.00: Sănătatea – Crișul; SCM Zalău – Unirea Tășnad; Băile Felix – CSM Sighet . Sâmbătă, 25 octombrie, 15.00: Arieșul Turda – Bihorul; CS Minaur – Viitorul Cluj; SC Olimpia MCMXXI – Unirea Dej.