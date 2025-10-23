Sătmăreanul Ianis Puți, la primul gol

pentru România

Naționala de fotbal a României U15 a bifat o nouă victorie în „dubla” amicală cu Republica Moldova. După succesul de marți, 21 octombrie, scor 3-1, de la Centrul Național de Fotbal Buftea, tricolorii pregătiți de Lucian Mezei s-au impus și în al doilea meci, disputat joi, 23 octombrie, pe stadionul Central din Tunari, scor 4-1 (3-1).

Golurile României au fost marcate de Broinaș (12’), Ficău (15’), Puți (16’) și Diniță (58’), în timp ce pentru Moldova a înscris Romandaș (23’).

Meciul a avut o semnificație aparte pentru Ianis Puți, junior sătmărean crescut de Primavera și Academia Partium, care a fost titular și a reușit primul său gol în tricoul Naționalei U15, în minutul 16, stabilind atunci scorul de 3-0. În primul joc al „dublei”, Ianis intrase pe teren în repriza a doua. Ianis Puți e legitimat acum la CFR Cluj Napoca.

A fost a doua victorie pentru selecționata U15, aflată la primele meciuri internaționale, un start promițător pentru noua generație tricoloră.

ROMÂNIA U15 – MOLDOVA U15 4-1 (3-1)

Au marcat: Broinaș (12), Ficău (15), Puți (16), Diniță (58) / Romandaș (23)

România U15:

Ad. Ene – Ciucardel (I. Călin, 63), Pietraru, A. Maximilian (Cpt) (Buzdun, 51), Corneliu (Muscalu, 41) – T. Todea (D. Diniță, 41), Ficău (Murgu, 80) – Puți, Broinaș (D. Demeter, 41), Buică (Mantu, 41) – E. Bud (Heim, 51).

Antrenor: Lucian Mezei

În prima partidă, câștigată cu 3-1, pentru România au marcat Broinaș, T. Todea și Mantu, iar pentru Moldova Gafeli.