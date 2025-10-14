Seri senzaționale la Zilele Muzicale Sătmărene

A fost director muzical al Orchestrei Festivalului Ashover (2007-2009) și al Orchestrei Simfonice King’s College London (2009-2012), dirijor principal al Orchestrei Internaționale a Academiei din Londra (2006-2008) și dirijor asistent al Operei Britanice de Tineret (2007). A fost numit director muzical al Corului Angmering în ianuarie 2025. Este un profesor de dirijat foarte respectat, lucrând în corpul academic al Academiei Regale de Muzică ca tutore în Dirijat pentru studenți și pentru studii postuniversitare, din 2016. De asemenea, este fondator și director al Cursului de Dirijat Girton, dirijor principal asociat al Orchestrei Simfonice și al Sinfoniei de la Academia Regală Junioră de Muzică și director al Fundației George Hurst.

​​ În domeniul operei, a debutat ca dirijor invitat, aclamat de critici, la Opéra National de Lyon în martie 2010, cu premiera franceză a operei „The Tender Land” de Copland, și a lucrat anterior ca dirijor asistent acolo, unde repertoriul său a inclus Siegfried (2007), Porgy and Bess (2008 și 2010) și Death in Venice (2009). De asemenea, a fost asistat de Peter Grimes la Festivalul de la Aldeburgh și a fost dirijor de repetiții la Orchestra Britten-Pears. Mai recent, a dirijat o reprezentație rară a operei „ The Open Window” de Malcolm Arnold cu Ansamblul Berkeley. Este instructor și pianist obișnuit la Royal Opera House, lucrând cu mulți dintre cântăreții actuali și foști ai Programului pentru Tinerii Artiști Jette Parker.

​ Pe platforma de concert și în teatru, a colaborat recent cu Orchestra Simfonică București, Orchestra de Cameră Covent Garden, Orchestra de Concert BBC, Royal Ballet Sinfonia, Orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy, Orchestre de Limoges et du Limousin, Orchestra Operei Naționale Galeze, Filarmonica orașului Tokyo, Orquestra Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Orchestra Simfonică Royal Tunbridge Wells, Orchestra Salomon, Orchestra Simfonică Purcell School și Orchestra Simfonică Chandos, printre altele. Spectacolele sale au fost difuzate la BBC Radio 3, France Musique și în întreaga Regatul Unit ca parte a proiecțiilor live ale Operei Regale și au fost lansate pe DVD pentru casa de discuri Opus Arte.

​ Alte proiecte recente includ Spărgătorul de nuci pentru Baletul Regal, Faust și Giselle pentru Ballet Vlaanderen cu Orchestra Simfonică din Antwerp, o nouă versiune a operei Eugene Oneghin pentru Opera și Baletul din Maribor, Slovenia, și aclamata producție a operei Cenușăreasa a lui David Bintley pentru Baletul Regal din Birmingham.

​ Angajamentele viitoare includ o producție itinerantă a spectacolului Frumoasa Adormită pentru English National Ballet; concerte în România cu Orchestra Filarmonică din Sibiu, Orchestra Filarmonică din Bacău, Orchestra Filarmonică Dinu Lipatti, Orchestra Filarmonică de Stat din Oradea și Orchestra Filarmonică din Arad; și spectacole cu Orchestra de Cameră East Anglia și Orchestra Simfonică Havant.

​ Dominic a studiat muzica la Universitatea din Cambridge și a studiat inițial dirijat cu regretatul George Hurst, apoi la Academia Regală de Muzică sub îndrumarea lui Colin Metters, Sir Colin Davis și Mark Shanahan. A absolvit cu distincție și a fost distins cu prestigiosul premiu DipRAM pentru interpretări finale remarcabile și cu Premiul Memorial Fred Southall. În 2006, Dominic a fost unul dintre principalii câștigători ai Concursului de Dirijat Alliance Cornhill.