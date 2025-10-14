Seri senzaționale la Zilele Muzicale Sătmărene

Săptămâna aceasta Filarmonica Dinu Lipatti ne oferă două seri magice, două seri în care ne propune două instrumente, îmi permit să spun, cele mai îndrăgite și ascultate instrumente utilizate în muzica clasică. Citind comunicatul primit de la instituția de cultură sătmăreană am rămas plăcut impresionat de meșteșugita alegere a slovelor din conținut. Doresc să nu vă văduvesc de acestea așa că vă redau acest comunicat cu precizarea că pe final îmi permit să folosesc spațiul pentru obișnuita noastră infiltrare în cultura muzicală.
Despre brașoveanul Valentin Șerban puteți citi în numărul nostru din 15 mai 2023 așa încât ne vom axa în primul rând pe cariera muzicală a britanicului Dominic Grier și vom adăuga câteva detalii despre orădeanul Bogdan Bohuș.
🎹 RECITAL DE PIAN 🎶
Marți, 14 octombrie 2025, ora 19:00, sala Filarmonicii „Dinu Lipatti” Satu Mare. Intrarea pe bază de abonament și bilet. Vă invităm la o seară de muzică în care frumusețea și intensitatea romantismului vor prinde viață prin interpretarea pianistului Bogdan Bohuș. Programul reunește două repere ale repertoriului pianistic:
✨ Frédéric Chopin – cele patru Balade, lucrări de o forță expresivă unică, unde lirismul, dramatismul și virtuozitatea se împletesc într-o poveste sonoră de neuitat.
✨ Robert Schumann – Studiile simfonice, o creație monumentală, plină de profunzime, culori și variații de caracter, care solicită întreaga măiestrie a pianistului.
O călătorie sonoră între poezie și pasiune, între vis și forță dramatică, recitalul promite o experiență intensă, care va rămâne mult timp în sufletul ascultătorilor.
🎻 CONCERT SIMFONIC 🎶
Joi, 16 octombrie 2025, ora 19:00, sala filarmonicii (abonament nr. 7) vă invităm la o seară de muzică intensă și rafinată, sub bagheta carismaticului dirijor Dominic Grier, care va conduce orchestra într-un program plin de culoare, energie și profunzime. Invitat special al serii este violonistul Valentin Șerban, laureat al prestigiosului Concurs „George Enescu”, un artist de o sensibilitate rară și o tehnică strălucitoare. Programul serii reunește trei creații de referință ale repertoriului simfonic:
✨ Alexander Borodin – Uvertura la opera „Prințul Igor”. O pagină plină de vigoare și noblețe slavă.
✨ Alexander Glazunov – Concertul pentru vioară în la minor. Un dialog poetic între solist și orchestră, bogat în lirism și virtuozitate.
✨ Johannes Brahms – Simfonia I în do minor. O capodoperă monumentală, expresie a forței interioare și a profunzimii romantismului german.
Sub conducerea lui Dominic Grier, cunoscut pentru interpretările sale pline de claritate, intensitate și eleganță, orchestra promite o seară de neuitat, în care pasiunea și măiestria se întâlnesc pe aceeași scenă!
Dominic Grier
Este recunoscut pe scară largă ca un tânăr dirijor distins, la fel de familiarizat cu opera, baletul și lucrările simfonice, precum și cu muzica contemporană și pregătirea orchestrală. A fost dirijor permanent la Royal Opera House între 2008 și 2010, afiliat Programului Jette Parker pentru Tinerii Artiști, și de atunci a fost dirijor invitat regulat la multe dintre cele mai importante companii de balet din Marea Britanie și Europa, inclusiv Royal Ballet, Dutch National Ballet, Ballet Vlaanderen, Birmingham Royal Ballet, Northern Ballet și Scottish Ballet. Este director muzical al Orchestrei Filarmonice Worthing din 2014 și a fost recent un câștigător important atât la Concursul Internațional de Dirijat București 2024, cât și la Concursul Internațional de Dirijat Ionel Perlea 2024.
A fost director muzical al Orchestrei Festivalului Ashover (2007-2009) și al Orchestrei Simfonice King’s College London (2009-2012), dirijor principal al Orchestrei Internaționale a Academiei din Londra (2006-2008) și dirijor asistent al Operei Britanice de Tineret (2007). A fost numit director muzical al Corului Angmering în ianuarie 2025. Este un profesor de dirijat foarte respectat, lucrând în corpul academic al Academiei Regale de Muzică ca tutore în Dirijat pentru studenți și pentru studii postuniversitare, din 2016. De asemenea, este fondator și director al Cursului de Dirijat Girton, dirijor principal asociat al Orchestrei Simfonice și al Sinfoniei de la Academia Regală Junioră de Muzică și director al Fundației George Hurst.
În domeniul operei, a debutat ca dirijor invitat, aclamat de critici, la Opéra National de Lyon în martie 2010, cu premiera franceză a operei „The Tender Land” de Copland, și a lucrat anterior ca dirijor asistent acolo, unde repertoriul său a inclus Siegfried (2007), Porgy and Bess (2008 și 2010) și Death in Venice (2009). De asemenea, a fost asistat de Peter Grimes la Festivalul de la Aldeburgh și a fost dirijor de repetiții la Orchestra Britten-Pears. Mai recent, a dirijat o reprezentație rară a operei „ The Open Window” de Malcolm Arnold cu Ansamblul Berkeley. Este instructor și pianist obișnuit la Royal Opera House, lucrând cu mulți dintre cântăreții actuali și foști ai Programului pentru Tinerii Artiști Jette Parker.
Pe platforma de concert și în teatru, a colaborat recent cu Orchestra Simfonică București, Orchestra de Cameră Covent Garden, Orchestra de Concert BBC, Royal Ballet Sinfonia, Orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy, Orchestre de Limoges et du Limousin, Orchestra Operei Naționale Galeze, Filarmonica orașului Tokyo, Orquestra Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Orchestra Simfonică Royal Tunbridge Wells, Orchestra Salomon, Orchestra Simfonică Purcell School și Orchestra Simfonică Chandos, printre altele. Spectacolele sale au fost difuzate la BBC Radio 3, France Musique și în întreaga Regatul Unit ca parte a proiecțiilor live ale Operei Regale și au fost lansate pe DVD pentru casa de discuri Opus Arte.
Alte proiecte recente includ Spărgătorul de nuci pentru Baletul Regal, Faust și Giselle pentru Ballet Vlaanderen cu Orchestra Simfonică din Antwerp, o nouă versiune a operei Eugene Oneghin pentru Opera și Baletul din Maribor, Slovenia, și aclamata producție a operei Cenușăreasa a lui David Bintley pentru Baletul Regal din Birmingham.
Angajamentele viitoare includ o producție itinerantă a spectacolului Frumoasa Adormită pentru English National Ballet; concerte în România cu Orchestra Filarmonică din Sibiu, Orchestra Filarmonică din Bacău, Orchestra Filarmonică Dinu Lipatti, Orchestra Filarmonică de Stat din Oradea și Orchestra Filarmonică din Arad; și spectacole cu Orchestra de Cameră East Anglia și Orchestra Simfonică Havant.
Dominic a studiat muzica la Universitatea din Cambridge și a studiat inițial dirijat cu regretatul George Hurst, apoi la Academia Regală de Muzică sub îndrumarea lui Colin Metters, Sir Colin Davis și Mark Shanahan. A absolvit cu distincție și a fost distins cu prestigiosul premiu DipRAM pentru interpretări finale remarcabile și cu Premiul Memorial Fred Southall. În 2006, Dominic a fost unul dintre principalii câștigători ai Concursului de Dirijat Alliance Cornhill.
Bogdan Bohuș
Este asistent universitar doctor la Facultatea Teoretică a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca, pian complementar.
Și-a desăvârșit studiile de pian la Academia de Muzică Gheoghe Dima din Cluj la clasa de pian a prof. univ. dr. Adriana Bera, fiind absolvent al Școlii Doctorale Sigismund Toduță din cadrul aceleiași instituții.
Opriți războiul!