Serviciul Judeţean Satu Mare al Arhivelor Naţionale – Păstrător al Memoriei Istorice a Judeţului

Serviciul Judeţean Satu Mare al Arhivelor Naţionale reprezintă un veritabil tezaur documentar, o instituţie care, deşi relativ tânără, are misiunea esenţială de a conserva, administra şi valorifica patrimoniul arhivistic al judeţului. Înfiinţată oficial la 1 septembrie 1955, ca filială a Serviciului Regional Baia Mare al Arhivelor Statului, instituţia a trecut printr-un parcurs administrativ complex, adaptându-se schimbărilor legislative şi structurale survenite de-a lungul deceniilor.

Evoluţia instituţională

După reorganizarea administrativă din 1968, concretizată prin Legea nr. 55 din 19 decembrie, Arhivele din Satu Mare au dobândit statut de filială judeţeană începând cu 1 aprilie 1969, extinzându-şi atribuţiile pe întreg teritoriul judeţului. În baza Decretului 472/1971, instituţia a devenit responsabilă de Fondul Arhivistic Naţional la nivel local.

Un moment important în evoluţia instituţiei a fost adoptarea noii Legi a Arhivelor Naţionale în aprilie 1996, care a introdus titulatura de Direcţia Judeţeană Satu Mare a Arhivelor Naţionale, punând în evidenţă caracterul naţional al patrimoniului documentar. În urma restructurărilor din 25 noiembrie 2009, aceasta a devenit Serviciul Judeţean Satu Mare al Arhivelor Naţionale, titulatură sub care activează şi astăzi.

Fonduri documentare de valoare istorică

De-a lungul decadelor, Serviciul a preluat numeroase fonduri ce reflectă viaţa administrativă, economică, juridică, religioasă şi culturală a judeţului. Printre cele mai semnificative se numără:

Fonduri administrative:

Primăria Municipiului Satu Mare (1240–1968) – unul dintre cele mai vechi fonduri păstrate.

Prefectura Judeţului Satu Mare (1895–1950).

Primăria Municipiului Carei (1862–1949).

Consiliile Naţionale Române din Comitatul Satu Mare (1918–1919).

Consiliul Popular al Judeţului Satu Mare (1968–1989).

Aceste documente sunt o sursă de nepreţuit pentru cercetarea structurii administrative a regiunii şi evoluţiei instituţiilor locale.

Fonduri judecătoreşti:

Tribunalul Judeţean Satu Mare (1910–1944).

Judecătoria mixtă Carei (1919–1935).

Judecătoria mixtă Satu Mare (1935–1952).

Ele oferă o imagine detaliată asupra sistemului juridic local, a proceselor şi disputelor sociale ale vremurilor.

Fonduri economice şi bancare:

Relevante pentru viaţa economică a judeţului, aceste fonduri includ:

Camera de Comerţ şi Industrie Satu Mare (1920–1949).

Fabrica „Fraţii Princz” (1911–1948).

Bănci importante precum: Banca Românească, Banca Economică, Banca Naţională – Sucursala Satu Mare.

Acestea reflectă dinamica economică interbelică şi postbelică a regiunii.

Fonduri ecleziastice şi de stare civilă:

Episcopia romano-catolică Satu Mare (1736–1954).

Capitlul romano-catolic Satu Mare (1771–1944).

Colecţia registrelor parohiale de stare civilă (1704–1956) – ordonate pe confesiuni, un instrument valoros pentru genealogie şi cercetare istorică.

Colecţii muzeale şi personale

Printre comorile documentare se regăsesc şi colecţii provenite din instituţii muzeale şi arhive personale:

Colecţia Muzeului Judeţean Satu Mare (1543–1970).

Colecţia Muzeului Carei (1657–1945).

Fondul personal Popp S. Aurel (1879–1960) – artist plastic local de renume.

Arhive recente şi modernizare

Preluările recente includ fonduri ale Comitetului Judeţean Satu Mare al P.C.R. (1945–1989), ale Direcţiei Judeţene de Statistică (inclusiv chestionarele recensământului din 1992), dar şi documente şcolare importante.

În prezent, una dintre direcţiile prioritare ale instituţiei este informatizarea fondurilor şi facilitarea accesului online la documente, precum şi organizarea de expoziţii şi dezbateri menite să valorifice public acest patrimoniu.

Serviciul Judeţean Satu Mare al Arhivelor Naţionale joacă un rol esenţial în păstrarea, protejarea şi promovarea memoriei istorice a judeţului. Cu un patrimoniu documentar extrem de divers şi valoros, instituţia nu este doar o arhivă în sens tradiţional, ci şi un partener activ al cercetătorilor, istoricilor, genealogilor şi al tuturor celor interesaţi de trecutul acestei regiuni. Modernizarea şi deschiderea către public transformă această instituţie într-un adevărat gardian al identităţii istorice locale.

NICOLAE GHIŞAN