Spion prin vestiare

Mai pe scurt etapa a arătat cam așa: Slobozia – Dinamo 0-1 la suta metri bras; Miercurea Ciuc – „U” 2-1 cu arbitraj nuanțat (vernil); Pitești – Ploiești 0-1 cică la Ploiești poți să te pitești, dar la Pitești nu poți să te ploiești; Rapid – Farul 3-1 no problems, no party, no pardon! CFR – Sibiu 2-1 cu dus și-ntors; FCSB – Craiova 1-0 cu smiorcăieli pe Jii (scuze! mă repet?); Galați – Metaloglobus 4-0 așa se cade (dublu sens)! Botoșani – UTA 2-1 cu schimbare de lider.

Pauza competițională internă din campionatele de pe întreaga planetă lasă loc disputării partidelor internaționale amicale și oficiale din competițiile continentale sau mondiale (turnee finale sau preliminarii). Acesta este motivul pentru care voi încerca să pătrund în vestiarele echipelor masculine ce vor reprezenta fotbalul românesc în această perioadă rezervată lor.

România Mircea Lucescu stă în fața unei adevărate provocări. Sper ca vârsta să nu-i joace iar feste. Se va confrunta în primul rând cu limitele sale naturale pentru că despre cele ale capacităților profesionale nu ne facem griji. Aseară, în partida amicală cu Moldova, a avut ocazia să facă ultimele retușuri, să ia ultimele decizii asupra componenței unsprezecelui de start, dar mai importante sunt formula de joc, tactica folosită și, cu mare pondere pentru orice lot românesc, starea psihică de moment în sânul întregului lot. Duminică, pe Arena Națională de la ora 21,45, vom avea adevăratul test al potenței noastre. Avem nevoie de victorie. Hai România!

Sub 21 de ani Echipa lui Costin Curelea este angrenată în preliminariile lui Euro 2027. În această fereastră are programat un amical în compania Serbiei astăzi de la ora 19 la Arad și un meci oficial la Cluj unde tineretul va întâlni în etapa a treia, de la ora 19, Ciprul. Egalul cu Kosovo ne complică situația din grupă, Finlanda și Spania având deja câte două victorii și doar primele două locuri dau șanse de calificare. Primul loc se califică direct împreună cu cea mai bună echipă de pe locul doi. Restul echipelor de pe locul doi, opt la număr, vor juca un meci de baraj.

Sub 20 de ani Echipa lui Adrian Iencsi este angrenată în competiția europeană semioficială (fără un trofeu anume) Liga Elitelor. Va disputa în această perioadă o dublă în compania echipei similare a Cehiei. Jocurile se vor disputa azi de la ora 17 la Chiajna și luni, tot de la ora 17, la Buftea.

Sub 19 ani Antrenorul Adrian Dulcea pregătește preliminariile Euro 2026 care încep în noiembrie. Pentru aceasta și-a rogramat două meciuri amicale în compania Ciprului, mâine de la ora 16 la Voluntari și marți de la ora 12 la Buftea.

Sub 18 ani Echipa lui Ion Marin va participa în Turcia la un turneu de pregătire la care mai joacă echipa gazdă (meciul s-a jucat ieri), Portugalia (mâine de la ora 14) și Spania (marți de la ora 14).

Sub 17 ani Mircea Diaconescu a intrat direct în focurile preliminariilor Euro 2026 cu echipa sa încă de miercuri când a întâlnit Israelul, scor 1-1. Turneul se dispută în Franța și primele două echipe se califică în Liga A a europenelor, iar locurile 3 și 4 merg în Liga B. România se mai întâlnește cu Franța mâine de la ora 16 și Azerbaidjanul marți tot de la ora 16. Meciul de deschidere a revenit Franței care a învins azerii cu 8-0.

Sub 16 ani Alex Ciobanu profită de faptul că nu există o competiție oficială pentru această categorie de vârstă și a plecat într-un turneu de consolidare a lotului în Germania. În „cantonament” vor disputa și două jocuri amicale, mâine de la ora 18 și marți de la ora 12, în compania naționalei similare a gazdelor.

Sub 15 ani Lucian Mezei, antrenorul desemnat să se ocupe de cei mai mici tricolori, a convocat 44 de jucători în această perioadă pentru niște trialuri în urma căruia să-și formeze un lot pentru a aborda viitoarele competiții oficiale și amicale. De remarcat că doar 5 din cei convocați nu provin de la echipe din România.

