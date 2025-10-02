Țâfnă și fofează

Mă îngrijorează numărul de goluri înscrise. Cel mai mic de până acum, doar 15. La ratări stăm bine. Mult mai multe decât realizările. Parcă am fi în Parlament. Sibiu – Pitești 0-1 cu forcepsul; Craiova – Dinamo 2-2 cu răgete de șacal și plânsete de Jii; Arad – Miercurea Ciuc 0-0 când îți iese nimicul; Ploiești – Rapid 0-1 minuțios calculat; Constanța – Slobozia 1-1 doar din cornere, nu și de la 11m; FCSB – Oțelul 1-0 cu vârf îndesat și doar de la 11m; Metaloglobus – Botoșani 0-2 conform horoscopului; „U” – CFR 2-2 între Someșul Mic și Chios.

Se pare că vom avea o etapă echilibrată dacă judecăm după comportarea echipelor de până acum, Pe de altă parte octombrie s-ar putea să ne readucă bucuria golurilor multe și frumoase. Ar cam fi timpul. Câteva partide lasă loc la asemenea previziuni.

Botoșani – UTA (luni, ora 20,30) Derbiul etapei. Nu mă așteptam la un asemenea derbi. Programat la închiderea etapei jocul ar tinde către al optulea meci egal pentru oaspeți. Ar fi o realizare pentru Mihalcea și un semieșec pentru Grozavu. De remarcat că Botoșaniul are un final de tur ușor și și-ar putea păstra acest loc doi până după etapa a șaisprezecea;

Slobozia – Dinamo (vineri, ora 20,30) Nu știu dacă Slobozia va mai strânge două puncte în următoarele patru jocuri. Dinamo, Craiova, Rapid și Argeș, adică patru din primele cinci clasate au șanse mari să câștige meciurile din compania ialomițenilor. Primii care au cuvântul sunt lătrătorii;

Rapid – Farul (sâmbătă, ora 20,30) Dacă joacă tot atât de economicos Gâlcă îmi vine să-l strâng de gât, dar cum rezultatele sunt pozitive l-oi strânge la piept. În mod normal marinarii nu ar trebui să pună probleme feroviarilor, dar ce este normal pe Giulești?

FCSB – Craiova (duminică, ora 20,30) La primul meci în care au avut o decizie controversată oltenii au început să strige ca din gură de reptilă că nimeni nu îi vrea. Ce-ar fi făcut dacă ar fi avut și ei șase lovituri de la 11m clare neacordate precum Rapidul? Nu mai vorbesc de alte trei cu semnul întrebării. Beția datorată locului din clasament și țâfna caracteristică lor le-ar putea pune vârtej pe fofează celor care nu-i suferă. În mod normal acesta ar fi trebuit să fie derbiul etapei. Doar se întâlnesc echipele care reprezintă România în Europa. Sper că au obținut rezultate decente aseară, adică minim patru puncte;

Pitești – Ploiești (sâmbătă, ora 17,30) Forma bună a argeșenilor le dă dreptul să spere la încă trei puncte pe teren propriu în fața unei formații debusolate chiar și în condițiile în care găzarii și-au adus antrenor nou. Pe de altă parte prahovenii ar putea aborda această partidă curajos, pe baza principiului „ori la chermeză, ori la balamuc”;

Miercurea Ciuc – „U” (sâmbătă, ora 15) Ce fain e să joci toamna pe la trei. Un norișor răzleț, poate și o ploicică în ținutul minunat secuiesc, o boare ce zvântă sudoarea de pe frunte, toate sunt îndemnuri spre o partidă frumoasă. Păcat că numărul ridicat de fotbaliști din Ungaria impietează asupra calității jocului. Nu prea au valoare pentru Superligă, dar dacă asta e politica locului… Haide „U”!

CFR – Sibiu (duminică, ora 15) Cred că va fi prima victorie a lui Mandorlini de la reinstalare. Surpriza sibienilor de pe Giulești nu se poate repeta cu un lot sensibil diminuat atât numeric cât și valoric. Măldărășanu și Daniel Niculae mai sunt legați doar prin semnătură de Parcul Sub Arini;

Galați – Metaloglobus (luni, ora 17,30) Cenușăreasa etapei. Oțelarii și-ar putea rotunji punctaverajul, chiar și golaverajul, în fața unei echipe care se dovedește nu numai cu carențe valorice ci și lipsită de noroc. Asta dacă nu vrea hazardul să-mi dea peste nas și să încarce jucăriile bucureștene cu energie cosmică.

Opriți războaiele!