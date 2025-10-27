VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: COLȚUL COPIILOR ISTEȚI ȘI FRUMOȘI

De: MATEI MARIAN IOAN – REDACTOR UCENIC LA VERTICALI PENTRU ROMÂNIA, elev al Școlii Gimnaziale “VASILE LUCACIU ” Carei;

Bună ziua … bună seara!

Sunt Matei Ioan, prietenul copiilor și nepoților dumneavoastră și la final de lună Octombrie am bucuria să fiu încă odată în casele dumneavoastră, prin acest reportaj ”bun de ținut la colț”. Azi vă voi prezenta mai mulți copii minune, care or să vă bucure, … așa că vă invit să vă distrați!

Octavian ILLE are 10 ani …

și se consideră un copil plin de energie, sensibilitate și pasiune. Încă de mic a descoperit bucuria dansului, iar în ziua de azi își petrece o parte din timp exersând pașii eleganți care îl relaxează și îi aduce zâmbete. Prima întâlnire a fost cu dansul popular, apoi cu cel de societate, face parte dintr-un ansamblu folcloric renumit in zona noastră și cântă la vioară, un instrument care spune că i se potrivește sufletului, iar prin muzică și dans își exprimă emoțiile și gândurile.

În afara acestor preocupări artistice, are și un hobby mai neobișnuit pentru vârsta sa: călăria. Caii sunt niște uriași cu suflete de copii, de aceea Tavi adoră să fie în preajma lor. Nu își neglijează nici învățătura sau temele, de aceea a terminat clasa a III-a cu “Excelent” , ba chiar am primit mențiune pe județ la concursul “Reper ” – Limba si literatura română … crede că orice copil cu disciplină și seriozitate poate reuși în tot ce își propune, poate fi și bun la învățătură dar și în practica sportului, a hobby-ului sau în orice îl relaxează.

”Mama mea fiind o femeie activă și uneori agitată o numesc ,,furtuna pe tocuri” . Ea fiind profesoară îmi aduce de multe ori fișe de lucru de la școală. Sătul de aceste fișe, într-o zi am întrebat-o cu un mic reproș în voce: -,, Totuși, nu ai putut să lucrezi la fructe…”

Imn pentru copii

Noi suntem copii voioṣi

Harnici, veseli ṣi curioṣi

Cu agenda bine pusã

Viața e mai jucãușã!

Hai atunci sã învãțãm cu spor

Cãrți și taine, ca un zbor,

Când cunoști ṣi te ridici,

Drumul pare plin de licurici!

Şi miṣcare zi de zi,

Joacă, sport ṣi bucurii,

Inima bate voios,

Când e trupul sãnãtos!!”

Îi mulțumim lui Tavi pentru împărtășire … și ne deplasăm în comuna Berveni, județul Satu Mare, unde trei eleve talentate de la secția maghiară a școlii au pictat un tablou fantastic după poezia “Lacul” de Mihai Eminescu.

Permite-ți să vi le prezint pe: Toth Irisz, Simon Csenge, Varga Leila …

care și-au prezentat lucrarea în ”Săptămâna Cititului”, fiind îndrumate de prof. Loredana Emili – Ille profesoară de Limba Română și Consilier Educativ al școlii.

Am revenit în redacție … și după servirea unei porții delicioase de cacao cu lapte, înviorat și pus pe șotii, aș dori să vă prezint o altă povestire pe care am scris-o cu tâlc și dragoste pentru copii, cu promisiunea de a vă binedispune:

Povestea dragonului

A fost odată un dragon numit Alin, care își căuta fratele pe care nu îl cunoscuse încă. A mers prin munții de smarald și acolo a găsit un țăran care părea a avea mult de treabă. Văzând că este obosit, Alin l-a ajutat să termine treaba, iar drept răsplată dragonul a primit cinci smaralde strălucitoare. Apoi a mers prin munții de argint, acolo a găsit un copil care își repara trotineta. Alin i-a reparat-o și drept răsplată a primit zece bucăți uriașe de argint. După aceea a trecut prin munții de aur unde a găsit un miner sărac căruia i s-a stricat toporul, (cum el cu puterea munților putea repara orice lucru stricat), l-a ajutat, a primit 20 de bucăți uriașe de aur și a trecut prin munții de diamant. Aici a văzut un câine rănit, pe care l-a îngrijit până s-a vindecat, drept răsplată primind 40 de bucăți imense de diamant … apoi a trecut prin munții dragonului unde și-a găsit în final fratele . Ați înțeles dragi copii că bunătatea e mereu soluția pentru toate?

De atunci au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.

V-a plăcut povestirea mea? M-aș bucura să știu dacă am reușit să vă scriu despre ajutorul pe care trebuie să-l dăm acelor persoane care ne cer, sau pe care îl primim. Întotdeauna Sfântul Prunc Isus, pe care-L așteptăm să se mai nască odată la Bethleem, ne ajută și ne răsplătește pentru faptele bune pe care le facem. Noi trebuie să-i mulțumim pentru tot ce primim prin oameni de la el.

In memoriam Sorin Stanciu U.Z.P.R.

Tot vorbind despre oameni deosebiți, vreau să vă spun că în luna septembrie al anului 2023, am avut ocazia să cunosc un om frumos la chip și la suflet: Sorin Stanciu.

Fost președinte al UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA, domnul Stanciu a fost un om foarte bun, m-a înțeles și m-a iubit … mi-a făcut chiar și cadou o dronă mare și neagră … și asta pentru că iubea copiii, era prietenos, foarte interesant.

Dincolo de timpuri, a rămas în posteritate ca un nume important în presa profesionistă din România, mai ales pentru faptul că datorită lui și colegilor din U.Z.P.R. presa democrată din România a fost salvată de influențele pro comuniste ale marelui urs de la Răsărit. Dacă nu era el, acum cine știe ce sau cum s-ar fi întâmplat.

Dumnezeu să-i dea odihna veșnică!

Mă aflu la final de ”stat la colț”

și mă grăbesc să termin că m-a apucat foamea și mama anunță o cină grozavă. Apropo … accept sugestii de colaborare la nr de telefon: 0748120853, sau pe adresa de E-mail ioanmateimarian@gmail.com

Cu respect:

Matei Marian Ioan : Copilul care vă bucură copiii împreună cu prietenii săi.

La revedere!