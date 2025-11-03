Superliga

Adrian Rus la primul său gol pentru Universitatea Craiova

Fundașul sătmărean poate spera la o nouă convocare la Națională după evolțiile bune din acest sezon

Sătmăreanul Adrian Rus a reușit primul său gol pentru Universitatea Craiova. Fundașul central crescut la Satu Mare a marcat pentru Universitatea Craiova în derby-ul cu Rapid, disputat în Bănie, un duel spectaculos care s-a încheiat cu scorul 2–2 în etapa a 15-a.

Giuleștenii au deschis scorul prin Christensen (16), dar reacția oltenilor a venit rapid. În minutul 29, corner executat cu precizie de Cicâldău, iar Rus s-a desprins din marcaj și a trimis cu capul în plasă – fază verificată scurt de VAR și apoi validată. Pentru Craiova au mai punctat în prelungiri prin Nsimba (90+10, penalty), în timp ce Rapid l-a mai avut pe lista marcatorilor și pe Kramer (74).

Meciul a oferit și un moment rarisim în minutul 35: Cicâldău a ratat o ocazie uriașă din fața porții după o acțiune excelentă a lui Carlos Mora. Mingea a lovit bara, s-a scurs pe linia porții, iar Pașcanu a reușit respingerea miraculoasă. Reacția de pe bancă a fost sugestivă: Mirel Rădoi și-a ridicat mâinile spre cer, într-un amestec de exasperare și neputință la câte ocazii iroseau oltenii.

Golul lui Rus rămâne însă punctul de referință pentru fotbalul sătmărean în acest derby: stoperul a câștigat duelul aerian, a atacat mingea cu timing perfect și a finalizat curat, fără fault, într-o fază în care a arătat din nou forță și sincronizare.

După anii din Ungaria și Italia (ultimul club: Pisa), Adrian Rus este azi unul dintre fundașii români cei mai constanți ai momentului. Iar evoluțiile bune de la Craiova l-ar putea readuce pe Rus în atenția selecționerului Mircea Lucescu.