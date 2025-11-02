Alice Ardelean face senzație, în ring, la Las Vegas!

Sporturi de contact

– sătmăreanca bifează prima victorie oficială în UFC

Alice Ardelean continuă să pună Sătmarul pe harta sporturilor de contact mondiale. După debutul ei de senzație în UFC, sportiva originară din municipiul Satu Mare a revenit sâmbătă, 1 noiembrie, în Las Vegas, în gala UFC Vegas 110, unde a învins-o clar pe mexicanca Monserrat Ruiz.

Confruntarea a fost una intensă, dominată în special în planul loviturilor în picioare. Ardelean a început agresiv încă din prima rundă, alternând combinațiile rapide de brațe cu low-kick-uri. Ruiz, revenită în octogon după o pauză de aproape doi ani, a încercat să schimbe ritmul și să ducă lupta la sol în runda secundă, însă sătmăreanca a controlat schimburile și a rămas constantă în execuție.

Ultima rundă a fost poate cea mai spectaculoasă. Ruiz, vizibil afectată, a încercat tot ce mai avea pentru a întoarce soarta luptei, însă Alice a rămas lucidă, a răspuns punch-urilor și a păstrat inițiativa. După 15 minute de luptă intensă, decizia unanimă a arbitrilor nu a surprins pe nimeni.

Rezultat oficial: Alice Ardelean – Monserrat Ruiz 30-27, 30-27, 30-27.

Victoria de la Las Vegas vine după o primă jumătate de an excelentă pentru Ardelean, care bifase deja în primăvară o prestație premiată cu “Fight of the Night”, în duelul cu Rayanne dos Santos. Rezultatele și stilul spectaculos au fost apreciate și de staff-ul UFC, iar sătmăreanca a mulțumit public echipei sale, antrenorilor și comunității care o susține atât în Anglia, cât și acasă, la Satu Mare.

Ardelean arată că are toate ingredientele pentru a confirma în MMA-ul mare: disciplină, forță, explozie, personalitate și o evoluție susținută de la meci la meci. Reușita de la Las Vegas e un nou reper important în cariera ei — și, încă o dată, un motiv de mândrie pentru sportul din Satu Mare.

Bravo, Alice!