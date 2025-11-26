Destinații de weekend

Bijuterii arhitecturale și comori culturale: Muzeele din Carei și Tășnad

În nord-vestul Transilvaniei, acolo unde istoria și tradiția se împletesc într-un tablou de poveste, două muzee își desfășoară activitatea în clădiri care sunt, ele însele, adevărate opere de artă. Este vorba despre Muzeul Municipal Carei, găzduit de somptuosul Castel Károlyi, și Muzeul Orășenesc Tășnad, aflat în elegantul Castel Cserey Fischer. Ambele edificii, foste reședințe nobiliare, oferă vizitatorilor o incursiune fascinantă în trecutul nobil al regiunii Sătmarului.

Muzeul Municipal Carei – istorie în straie de palat

În inima orașului Carei, ascuns printre arborii unui parc secular, se înalță falnic Castelul Károlyi, o capodoperă a stilului neogotic, ce pare desprinsă din poveștile romantice de pe Valea Loirei. Construit inițial în anul 1482 ca o casă întărită, edificiul a trecut prin numeroase transformări de-a lungul secolelor – de la cetate de apărare împotriva otomanilor la reședință aristocratică – până la forma sa actuală, obținută în 1894.

Astăzi, castelul adăpostește Muzeul Municipal Carei, un loc unde istoria prinde viață în cele patru săli tematice de la parter, dedicate evoluției orașului. Vizitatorii pot admira vestigii arheologice, arme vechi, icoane, unelte și fotografii care redau momentele definitorii ale trecutului local.

La etaj, expoziția „Castelul de altădată. Interioare istorice din perioada modernă” invită la o călătorie în lumea rafinată a nobilimii de secol XIX. Dormitorul stăpânei, salonul de muzică sau sala de bal reconstituie atmosfera elegantă a unei epoci apuse.

Parcul ce înconjoară castelul, amenajat încă din secolul al XVIII-lea, completează experiența cu o oază de liniște, unde te poți plimba printre stejari seculari și plante rare, simțindu-te, pentru o clipă, parte dintr-o poveste cu prinți și prințese.

Muzeul Orășenesc Tășnad – tradiție și măiestrie într-un castel baroc

La Tășnad, cultura și istoria locală se regăsesc în atmosfera caldă a Castelului Cserey Fischer, o reședință nobiliară ridicată în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în stil baroc. Aici, în anul 1978, a fost inaugurat Muzeul Orășenesc Tășnad, reorganizat în 1995 pentru a oferi o imagine completă asupra civilizației din zona Codrului.

Cele patru săli expoziționale ale muzeului sunt împărțite în două secțiuni principale: arheologie și istorie locală și etnografie. Vizitatorii pot descoperi vestigii din epocile neolitică și a bronzului, mărturii din perioada dacilor liberi și obiecte de uz cotidian din secolele trecute.

Secțiunea etnografică impresionează prin bogăția detaliilor: costume populare, țesături tradiționale, ceramică decorativă, unelte meșteșugărești și obiecte de uz gospodăresc, toate reflectând ingeniozitatea și simțul estetic al meșterilor din Tășnad. Atelierele tradiționale dedicate prelucrării lemnului, fierului și pieilor aduc în fața vizitatorului un veritabil tablou al vieții de odinioară.

Colecția de textile a muzeului, cu ștergare, fețe de masă și costume tradiționale ornamentate cu motive geometrice și florale, ilustrează rafinamentul și gustul artistic al industriei casnice de altădată – o dovadă vie a identității și creativității locale.

Două muzee, o singură poveste – cea a patrimoniului sătmărean

Muzeele din Carei și Tășnad nu sunt doar locuri unde trecutul este păstrat cu grijă – ele sunt repere vii ale culturii și spiritului transilvănean, găzduite de clădiri care au scris pagini importante din istoria nobilimii. Fie că te plimbi prin parcul romantic al Castelului Károlyi, fie că descoperi frumusețea rurală în expozițiile din Tășnad, vei simți aceeași emoție: o întoarcere în timp, într-o lume a eleganței, tradiției și artei autentice.

Informații utile pentru vizitatori:

Muzeul Municipal Carei – situat în Castelul Károlyi, în centrul orașului Carei. Program: Marți–Duminică, 10:00–18:00.

– situat în Castelul Károlyi, în centrul orașului Carei. Program: Marți–Duminică, 10:00–18:00. Muzeul Orășenesc Tășnad – amplasat în Castelul Cserey Fischer, Tășnad. Program: Marți–Sâmbătă, 9:00–17:00.

Nu uitați aparatul foto – fiecare colț al acestor castele spune o poveste demnă de imortalizat!

Nicolae Ghisan