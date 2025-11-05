Clasicismul vienez și cantata poloneză pe scena filarmonicii

Sătmărenii sunt din nou răsfățați cu muzica de calitate. Joi și duminică nu este indicat să ratați două manifestări culturale de colecție. Pentru joi, 6 noiembrie de la ora 19, cei ce îndrăgesc muzica simfonică sunt invitați la un concert de excepție susținut de Orchestra Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” la al cărei pupitru se va afla maestrul olandez Julien Suilen, reputatul dirijor fiind, se pare, din ce în ce mai îndrăgostit de Satu Mare, anul acesta fiind pentru a doua oară în municipiul nostru. În cadrul concertului vom avea onoarea să facem cunoștință și cu apreciatul cornist român Ionuț Podgoreanu.
Partea a doua a concertului este rezervată „Simfoniei nr. 36 Linz” în do major a lui Wolfgang Amadeus Mozart, o simfonie compusă în doar patru zile pentru a fi interpretată la iminenta prezență a familiei Mozart în Linz pentru un concert. Mai apoi simfonia „Drumul spre Linz” a fost interpretată și la Viena. Din păcate partitura autografă a compoziției s-a pierdut.
Ionuț Podgoreanu
A fost prim cornist al orchestrei Gustav Mahler condusă de Pierre Boulez, Claudio Abaddo și Ivan Fischer. A cântat apoi pe postul de solo cornist în cadrul orchestrelor “Münchener Kammerorchester” și “Haydn Orchestra” din Bolzano, activând în prezent pe această pozitie în cadrul orchestrei “Gran Teatre del Liceu” din Barcelona, unde este angajat din 2006. Predă cornul la Conservatorul de Muzică “Liceo” din Barcelona din 2014, susținând frecvent cursuri de măiestrie în mai multe țări europene.
Cornistul ploieștean Ionuț Podgoreanu este laureat cu premiul I al unor importante concursuri naționale si internaționale de interpretare precum “Jeunese Musicales” și “Yamaha” din România, “Telfs” din Austria, “Audi Mozart” si “Domenico Ceccarossi” din Italia.
Ionuț Podgoreanu a cântat în orașe din întreaga lume, începând cu Europa în țări precum România, Austria, Germania, Spania, Anglia etc, în Asia (Japonia, Singapore, China) și în Statele Unite ale Americii.
De-a lungul carierei a colaborat cu numeroase orchestre de prestigiu, printre care Filarmonica din Berlin, Teatro alla Scala, Filarmonica din München, Orchestra Națională a Franței, Mahler Chamber Orchestra, Philharmonia Orchestra din Londra, Malaysian Philharmonic, Filarmonica din Bergen, Orchestra MusicAeterna și KBS Symphony Orchestra din Seoul, sub bagheta unor dirijori de renume: Gustavo Dudamel, Daniel Harding, Teodor Currentzis, Simone Young, Cristian Măcelaru, Fabio Luisi, Myung-Whun Chung, între alții.
Pe lângă activitatea orchestrală, este membru al Romanian Chamber Orchestra, fondator al ansamblului Mioritique și dirijor principal al Academiei orchestrale Simfonics din Barcelona.
Clubul Artistic și Științific Studențesc de Dirijat Coral
Facultatea de Muzică, Universitatea din Rzeszów
Activitățile Clubului au început în 2016. Organizația universitară a fost înființată la Facultatea de Muzică a Universității din Rzeszów și în prezent funcționează la Institutul de Muzică al Universității din Rzeszów.
Activitățile studenților au fost foarte dinamice încă din primele luni. Sub conducerea și supravegherea Dr. Anna Marek-Kamińska, au organizat conferința academică „Dirijorul și provocările competiției”. Au înregistrat albumul „Cherubin” al compozitorului din Rzeszów, Părintele Cherubin Pająk. Acest album inovator este prima colecție de compoziții ale Părintelui Cherubin. Piesele înregistrate pe album sunt adesea premiere.
Studenții acestei organizații participă frecvent la concerte, întâlniri cu dirijori și ateliere pentru dirijori. Merită menționat faptul că studenta Magdalena Bukała (sub conducerea Dr. Anna Marek-Kamińska) a fost recunoscută și premiată în cadrul Confruntării Tinerilor Dirijori de Cor de la Universitatea din Warmia și Mazury din Olsztyn.
Scopul Clubului de Dirijare Corală Artistico-Științifică Studențească de la Institutul de Muzică al Universității din Rzeszów este de a promova Universitatea în Polonia și în străinătate, de a desfășura activități artistice și științifice, de a promova arta corală și vocal-instrumentală și de a organiza concerte, conferințe, întâlniri și evenimente muzicale. Responsabilitățile includ, de asemenea, promovarea muzicii contemporane în rândul studenților și locuitorilor din Rzeszów, dobândirea și dezvoltarea cunoștințelor despre arta muzicală în sensul cel mai larg și promovarea artelor și realizărilor studenților Institutului de Muzică, atât în cadrul Universității, cât și în afara acestuia.
Clubul studențesc are și propriul consiliu de administrație. Președinta actuală este studenta Edyta Kotula. Membrii clubului sunt studenți din toți anii specializați în muzică.
Opriți războiul!