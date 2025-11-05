Clasicismul vienez și cantata poloneză pe scena filarmonicii

Programul serii de joi, pentru care sunt valabile abonamentele cu nr. 11 și biletele procurate de la casierie, este variat și expresiv. Uvertura „Coriolan” compusă de Ludwig van Beethoven pentru tragedia cu același nume a lui Heinrich Joseph von Collin ne vor transporta din atmosfera de salon din foaier la cea de concert din sala de spectacol. Mai apoi, invitatul serii, Ionuț Podgoreanu ne va acapara întreaga atenție interpretând „Concertul pentru 2 corni” în mi bemol major al alui Antonio Rosetti. Din moment ce avem un singur invitat special cred că vom asculta o adaptare sau, cine știe?, vom putea avea surpriza ca al doilea corn să fie cel al lui Claudiu Pitic.

Partea a doua a concertului este rezervată „Simfoniei nr. 36 Linz” în do major a lui Wolfgang Amadeus Mozart, o simfonie compusă în doar patru zile pentru a fi interpretată la iminenta prezență a familiei Mozart în Linz pentru un concert. Mai apoi simfonia „Drumul spre Linz” a fost interpretată și la Viena. Din păcate partitura autografă a compoziției s-a pierdut.

Duminică, 9 noiembrie de la ora 19, ne așteaptă în sala Filarmonicii Dinu Lipatti o interesantă și sper fascinantă manifestare culturală, mai precis corală. Este vorba despre „Cercul studențesc artistic și științific de dirijat coral din cadrul Facultății de Muzică a Universității din Rzeszów – Polonia” care împreună cu „Orchestra ArtEnsemble Resovia” ne vor interpreta vocal-instrumental câteva pasaje din compoziția „Metamorfoze” a polonezului Dominik Lasota, compoziție inspirată din opera antică „Ovidiu”. Pentru acest spectacol sunt valabile abonamentele cu nr. 12.

Ionuț Podgoreanu

A fost prim cornist al orchestrei Gustav Mahler condusă de Pierre Boulez, Claudio Abaddo și Ivan Fischer. A cântat apoi pe postul de solo cornist în cadrul orchestrelor “Münchener Kammerorchester” și “Haydn Orchestra” din Bolzano, activând în prezent pe această pozitie în cadrul orchestrei “Gran Teatre del Liceu” din Barcelona, unde este angajat din 2006. Predă cornul la Conservatorul de Muzică “Liceo” din Barcelona din 2014, susținând frecvent cursuri de măiestrie în mai multe țări europene.

Ionuț Podgoreanu s-a născut in 1983 la Ploiești. A început studiul cornului la 11 ani împreuna cu profesorul Liviu Săvuță. S-a mutat apoi la București unde a continuat studiile la Universitatea Națională de Muzică din București, sub îndrumarea profesorului Nicolae Lipoczi. Mai târziu s-a specializat la Universitatea “Mozarteum” din Salzburg sub îndrumarea profesorului Hansjoerg Angerer, cu care a continuat absolvind masteratul în 2011. Alte cursuri de specializare pe care le-a urmat sunt cele cu renumiții corniști Stefan Dohr, Radek Baborák, Allesio Allegrini și alții.

Cornistul ploieștean Ionuț Podgoreanu este laureat cu premiul I al unor importante concursuri naționale si internaționale de interpretare precum “Jeunese Musicales” și “Yamaha” din România, “Telfs” din Austria, “Audi Mozart” si “Domenico Ceccarossi” din Italia.

Ionuț Podgoreanu a cântat în orașe din întreaga lume, începând cu Europa în țări precum România, Austria, Germania, Spania, Anglia etc, în Asia (Japonia, Singapore, China) și în Statele Unite ale Americii.

De-a lungul carierei a colaborat cu numeroase orchestre de prestigiu, printre care Filarmonica din Berlin, Teatro alla Scala, Filarmonica din München, Orchestra Națională a Franței, Mahler Chamber Orchestra, Philharmonia Orchestra din Londra, Malaysian Philharmonic, Filarmonica din Bergen, Orchestra MusicAeterna și KBS Symphony Orchestra din Seoul, sub bagheta unor dirijori de renume: Gustavo Dudamel, Daniel Harding, Teodor Currentzis, Simone Young, Cristian Măcelaru, Fabio Luisi, Myung-Whun Chung, între alții.

Pe lângă activitatea orchestrală, este membru al Romanian Chamber Orchestra, fondator al ansamblului Mioritique și dirijor principal al Academiei orchestrale Simfonics din Barcelona.