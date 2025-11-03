Comoara din adâncuri: apele termale, resursa care transformă județul Satu Mare în destinație turistică

Judeţul Satu Mare ascunde sub pământ una dintre cele mai valoroase resurse naturale din România: apele termale. La o adâncime de peste un kilometru se află un uriaş rezervor subteran, un adevărat tezaur natural cu proprietăţi curative dovedite, care începe să fie exploatat eficient în ultimii ani. Rezultatul? Tot mai mulţi turişti vin în judeţ pentru relaxare, tratament şi agrement, iar Satu Mare se conturează rapid ca o nouă destinaţie balneară în Nord-Vestul României.

De la drumuri spre Ungaria, la turişti care vin din Ungaria

Timp de ani la rând, sătmărenii au ales staţiunile şi ştrandurile termale din Ungaria, atrăgându-i modernizarea şi serviciile occidentale. Astăzi, însă, situaţia s-a schimbat. Investiţiile din ultimul deceniu în ştrandurile şi aquaparkurile locale au început să dea roade:ungurii sunt cei care vin acum în judeţul Satu Mare.

„Proprietăţile apelor de la noi sunt chiar mai bune decât cele din multe staţiuni renumite. Era nevoie doar să le valorificăm aşa cum trebuie”, spun specialiștii.

Un judeţ cu peste 20 de puncte termale

Aproximativ 20 de localităţi din judeţ beneficiază de resurse termale şi minerale considerabile:Bixad, Beltiug, Carei, Satu Mare, Tăşnad, Vama, Acâş, Ady Endre, Certeze, Ghenci, Doba, Mădăras, Oraşu Nou, Tarna Mare, Valea Vinului, Valea Măriei, Foieni, Turţ, Negreşti-Oaş şi altele.

Apele se prezintă în diverse forme:

-Minerale carbogazoase

-Cloruro-sodice alcaline

-Slab sulfuroase

-Bicarbonate

-Ape termale cu temperaturi de peste 50°C, ajungând până la peste 70°C în Ady Endre.

Mulți specialiști afirmă că apa termală din județ este mai valoroasă decât cea de la Băile Felix sau Hajdúszoboszló.

Tășnad: stațiune în plină ascensiune

Ştrandul termal din Tăşnad este una dintre cele mai vizitate atracții din județ. Apa termală, cu o mineralizare totală de 9,84 g/l și o temperatură de până la 72°C, este recomandată pentru tratamentul:

-afecţiunilor reumatismale,

-bolilor neurologice periferice,

-afecţiunilor ginecologice,

-bolilor de metabolism,

-recuperărilor posttraumatice.

Tăşnadul devine tot mai căutat pentru sejururi balneare, atât vara, cât şi în extrasezon.

Mihăieni, Acâș, Carei și Satu Nare – izvoare cu istorie și valoare

La Acâş, apa termală este exploatată de sute de ani, iar în sezon stațiunea atrage până la 3.000 de turişti în weekend. Mihăieni și-a descoperit comoara în anii ’80, în timpul unor foraje petroliere. Apa ţâşneşte de la 1.400 de metri, la aproximativ 80°C, și permite funcționarea ștrandului chiar și iarna.

Ştrandul din Carei dispune de patru bazine, inclusiv unul olimpic, fiind o destinație accesibilă și prietenoasă pentru familii.

Cea mai spectaculoasă investiţie o reprezintă Aqua Star din municipiul Satu Mare, inaugurat în 2013. Cu un buget european de 8,5 milioane de euro, complexul funcţionează tot timpul anului şi dispune de:

-9 bazine (interioare și exterioare),

-tobogane, dintre care unul de 76 m, cel mai lung din zonă,

-șapte tipuri de saune,

-bază de tratament medical,

-spații de divertisment și zone pentru copii.

Judeţul Satu Mare deține o adevărată comoară subterană, o resursă naturală care poate schimba economia locală, poate atrage turişti şi poate crea oportunităţi. Cu investiţii continue, promovare și strategie, Satu Mare are toate premisele să devină un pol balnear important pe harta României și a Europei Centrale.

NICOLAE GHIŞAN