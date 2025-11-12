Concert vocal-simfonic: „Masa de recviem” de Giuseppe Verdi

Am adus aminte despre acea seară tocmai pentru că Filarmonica Dinu Lipatti din Satu Mare recidivează. Adică joi, de la ora 19 (abonament nr. 13), la prețul unic de 42 de lei, pe scena din spatele clădirii Restaurantului Dacia, se va reproduce acest eveniment, de data asta sub bagheta dirijorului italian David Crescenzi, muzician stabilit în România. Partea vocală este asigurată de Corul Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș.

Invitații de seamă ai acestei seri sunt soprana americană Melody Moore (pentru prima dată prezentă pe scena sătmăreană), mezzosoprana ucraineană Liza Kadelnik (de asemenea pentru prima oară în municipiul nostru) și, din Cluj, mai cunoscuții publicului meloman indigen, clujenii Adorján Pataki (tenor) și Kopeczi Sándor (bas).

David Crescenzi

Nume devenit familiar melomanilor români în ultimul deceniu, pianistul si dirijorul italian desfășoară o apreciată activitate în care s-a apropiat în special de spectacolele de operă, fiind constant invitat să conducă muzical montări ale unor titluri importante pe scenele noastre lirice.



Născut în patria muzicii, Italia, a urmat cursurile Conservatorului din Pesaro, specializându-se ulterior în dirijat de orchestră, pian, dirijat coral și muzical coral, numărându-se inclusiv printre auditorii cursurilor “Pomeriggi musicali” din Milano susținute de profesorul Gustav Kuhnn.

Devenit asistent al acestuia și al lui Alessio Vlad, David Crescenzi s-a consacrat mai intâi ca pianist acompaniator si dirijor in diferite teatre si festivaluri precum Teatrul Operei din Cairo (unde a dirijat “Bărbierul din Sevilla” de G. Rossini, “Elixirul dragostei” de G. Donizetti, “Tosca” de G. Puccini, “Bal mascat”, “Aida” si “Rigoletto” de G. Verdi), Teatrul Carlo Felice din Genova sau Teatrul San Carlo din Napoli.

La scurt timp dupa aceste prezențe, începe lunga colaborare cu Opera Naționala Română din Timisoara, unde devine dirijor permanent invitat si unde iși lărgeste repertoriul abordat ce cuprinde astăzi titluri de referință ale literaturii de specialitate, apartinând unei palete variate de compozitori, de la Mozart la Bizet, și de la Donizetti la Verdi sau Puccini.

Stabilit între timp in țara noastră, Crescenzi are colaborări și cu operele din București, Cluj si Iași unde dirijeaza partituri ale unor titluri de referință ale repertoriului. Activitatea sa continuă însă și pe plan internațional, fiind numit de curând director artistic si dirijor principal al Operei din Cairo.

În afara repertoriului liric, dirijorul s-a afirmat si în cel vocal-simfonic si simfonic, aflându-se la pupitrul unor ansambluri de prestigiu atât din Italia cât și din România și nu numai.

Opriți războiul!